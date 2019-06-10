Стало известно о желании Хантсмана покинуть Россию

Посол США в России Джон Хантсман к концу года может вернуться в США, утверждает журнал Atlantic со ссылкой на источники.

По данным издания, Хантсман рассматривает возможность участия в выборах губернатора штата Юта. Он уже возглавлял этот штат с 2005 по 2009 годы, передает ТАСС.

Напомним, в апреле Хантсман был жестко раскритикован в России за свои заявления: он фактически пригрозил Москве авианосцами в Средиземном море, отметив, что каждый из них является «сто тысячами тонн международной дипломатии». Так, в МИД заявили, что визитной карточкой для США стал язык угроз и санкций.

Хантсман возглавляет посольство США с 2017 года.