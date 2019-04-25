Захарова назвала визитную карточку американской дипломатии

Россия сожалеет, что визитной карточкой для США стал язык угроз и санкций, Москва призывает американцев, в том числе посла Джона Хантсмана, учить историю, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

«Хотела бы напомнить господину послу, что Россия на протяжении своей многовековой истории неоднократно сталкивалась с подобными угрозами, которые выдавались за рекомендации. И на деле неоднократно доказывала их несостоятельность… Возможно, господин посол хочет, чтобы у нас появился еще какой-нибудь праздник, который мы захотим отмечать? Честно говоря, у нас пока в планах не было», – передает ее слова РИА «Новости».

По ее словам, вызывает сожаление, что визитной карточкой Госдепа в последнее время стал «язык угроз, санкций».

«Нужно просто хорошо учить историю – это позволит избегать непростительных для дипломата ошибок», – добавила она.

Она пригласила Хантсмана, «пока он еще здесь», посетить в Подмосковье парк «Патриот», а также изучить проект храма ВС России, ступени которого отольют из трофейной гитлеровской техники.

Посол США пригрозил Москве авианосцами в Средиземном море, отметив, что каждый из них является «сто тысячами тонн международной дипломатии».

В МИД России заявили, что «мегафонная дипломатия» Хантсмана может плохо кончиться и обернуться «мегатонной дипломатией».

Кроме того, адмирал ВМФ России заметил, что все американские авианосцы в Средиземном море находятся под контролем российских атомных подводных лодок.