Рябков осудил Хантсмана за «мегафонную дипломатию»

Москва сожалеет, что посол США в России Джон Хантсман допустил высказывания об угрозе России американскими авианосцами, его мегафонная дипломатия может плохо обернуться, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Хотелось бы верить, что американская мегафонная дипломатия не обернется в итоге мегатонной дипломатией, потому что в этом случае победителей не будет и американские дипломаты пожалеют о том, как они не могли найти возможности для нормального, конструктивного диалога с партнерами в мире», – передает слова Рябкова ТАСС.

Он выразил сожаление в связи с тем, что американский посол допустил такие высказывания.

Ранее источник в МИД России заметил, что Джон Хантсман исчерпал дипломатический потенциал.

Посол США ранее пригрозил Москве авианосцами в Средиземном море, заявив, что каждый из этих кораблей представляет собой «сто тысяч тонн международной дипломатии».

Адмирал ВМФ России заметил, что все американские авианосцы в Средиземном море находятся под контролем российских атомных подводных лодок и поэтому не смогут оказывать влияния на политику Москвы.

Газета ВЗГЛЯД писала, чем Россия ответит на «сто тысяч тонн дипломатии» США.