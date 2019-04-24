В МИД резко высказались об угрозе, озвученной американским послом

Источник в МИД России, говоря о словах посла США в Москве про «сто тысяч тонн дипломатии», заявил о впечатлении, что Джон Хантсман исчерпал дипломатический потенциал, принявшись грозить военной силой.

«С недоумением и сожалением восприняли заявление посла США в России Хантсмана с борта американского авианосца «Авраам Линкольн», – передает слова источника РИА «Новости».

Он добавил, что после этих слов складывается впечатление, что Хантсман «полностью исчерпал свой дипломатический потенциал» и принялся грозить России военной силой.

Источник добавил, что разговаривать с Россией подобным тоном бесполезно, заметив, что «на всякую силу найдутся средства противодействия».

«На всякую силу найдутся средства противодействия, способные превратить «двести тысяч тонн американской дипломатии», которыми похвастался Хантсман, в груду ржавого металла на морском дне», – сказал он.

По словам источника, разговаривать с Россией таким тоном – просто «расписываться в плохом знании нашей страны».

«Таких угроз в стиле «дипломатии канонерок» Россия от разных претендентов на мировое господство, забравшихся очень далеко от собственных границ, слышала немало», – сказал источник в МИД.

По его словам, никого из них «надменное упоение своей мощью не довело до добра».

Ранее посол США Джон Хантсман пригрозил Москве авианосцами в Средиземном море. Он заявил, что каждый авианосец представляет собой «сто тысяч тонн международной дипломатии».

Адмирал ВМФ отметил, что все американские авианосцы в Средиземном море находятся под контролем российских атомных подводных лодок.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, чем Россия ответит на «сто тысяч тонн дипломатии» США.