Российский адмирал рассказал об ответе ВМФ на «сто тысяч тонн дипломатии» США

Авианосцы США в Средиземном море не смогут принудить Россию к изменению внешнеполитической повестки, так как они находятся под контролем атомных подводных лодок ВМФ России, заявил в среду экс-командующий Северным флотом (1999-2001) адмирал Вячеслав Попов.

«Авианосцы без нашего сопровождения практически не ходят в тех районах, где есть потенциальная угроза России. Как они там появляются, так появляются там и наши силы, прежде всего, подводные лодки атомные с соответствующим оружием», – передает его слова РИА «Новости».

Он признал, что очень большой и серьезной мощью является любой авианосец, однако российский ВМФ имеет все необходимые средства для контроля подобных американских кораблей.

Попов подверг критике позицию посла США, отметив, что ВМФ не ведет никакой дестабилизирующей деятельности, а только способствует повышению безопасности в регионах, где появляются его корабли. Главной задачей российского флота он назвал обеспечение «безопасности своей страны на дальних подступах».

Ранее посол США Джон Хантсман пригрозил Москве авианосцами в Средиземном море, заявив, что каждый авианосец представляет собой «сто тысяч тонн международной дипломатии».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, чем Россия ответит на «сто тысяч тонн дипломатии» США.