Соратник Маккейна готовится для работы в Москве

Взгляд
13 августа, вторник  |  Последнее обновление — 17:15  |  vz.ru
Разделы

Кому выгодно холодное лето в России

Лето в Москве прошло под знаком желтого дождевикаФото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС
Погода этим летом не балует жителей центральных регионов. Жара оказалась недолгим явлением, а июль больше напоминал начало осени, чем разгар лета. Это заставило продавцов мороженого и солнцезащитных очков подсчитывать убытки. Но есть и те, кто благодаря прохладному лету в разы взвинтил продажи. Подробности...
Перейти а раздел…

«Взрыв российского Skyfall» выявил некомпетентность разведки США

Разведка США вводит Трампа в заблуждениеФото: Минобороны России/Youtube
Американские СМИ со ссылкой на военную разведку заявили, что на полигоне под Северодвинском взорвалась российская перспективная ракета «Буревестник» (код НАТО Skyfall). Позже с аналогичным заявлением выступил Дональд Трамп, добавив, что у Вашингтона есть «более продвинутые технологии», чем у Москвы. Эксперты считают, что президента США могли намеренно ввести в заблуждение.  Подробности...
Перейти а раздел…

Трагедию на секретном полигоне спровоцировал ряд совпадений

Изотопные источники питания сейчас используются в космонавтикеФото: Finnmark region government
Выясняются все новые подробности трагического инцидента на секретном полигоне Нёнокса в Архангельской области. Стало известно, что помимо военнослужащих, жертвами взрыва двигательной установки стали и сотрудники корпорации «Росатом». Почему об их гибели стало известно только сейчас и чем занимались на полигоне сотрудники атомной корпорации? Подробности...
Перейти а раздел…

Британскую королеву вынуждают вмешаться в политику

Борис Джонсон на приеме у королевы Елизаветы ВторойФото: Victoria Jones/PA Wire/PA Images/ТАСС
Британская королева может вмешаться в процесс выхода страны из Евросоюза. Сейчас ее к этому активно подталкивают – об этом пишет английская пресса и открыто говорят лейбористы. Якобы разработаны несколько сценариев, которые не дадут Джонсону провести Брексит. У королевы есть все полномочия помешать премьер-министру осуществить его планы, но пойдет ли она на это? Подробности...
Перейти а раздел…

Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
Перейти а раздел…

«Победа добра» закончится капитуляцией России

Дмитрий Ольшанский, публицист
При «плохой» власти есть триста поводов для недовольства и триста способов его выразить, а при власти «хорошей» – разговор будет короткий. Не будьте наивными клиентами. Подробности...

«Мальтузианская ловушка» для Гитлера

Олег Пленков, Профессор, доктор исторических наук
Гитлер сопоставлял благосостояние и мощь государства с размерами его территории, упуская из виду гораздо более важный фактор: промышленную революцию, после которой благосостояние и мощь государства уже не зависело от размеров земельных владений, но от состояния технологии и масштабов ее развития. Подробности...
Обсуждение: 51 комментарий

Наше освободительное движение – это клон Майдана

Сергей Худиев, публицист, богослов
Причина, по которой наши «освободители» не хотят вспоминать даже самое недавнее прошлое, очень простая. Обещания и надежды, которые внушает освободительная идеология, никогда не сбываются. Вернее, сбываются с точностью до наоборот. Подробности...
Обсуждение: 57 комментариев
    Перейти а раздел…

    Почему на Западе боятся российской ракеты «Буревестник»

    Трамп отомстит Украине, Зеленскому придется выбирать

    У итальянских «друзей Путина» кризис

      Перейти а раздел…

      Вышла серия монет в честь 50-летия мультфильма «Бременские музыканты»

      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
      Подробности...

      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
      Подробности...

      Сибирские шаманы провели обряд вызова дождя

      На байкальском острове Ольхон собралось около 40 шаманов из разных областей Сибири, чтобы провести обряд, который должен помочь прекращению лесных пожаров. Обряд, именуемый тайлаган, включил в себя подготовку к жертвоприношению, подношение даров и призвание счастья и удачи
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

        «Два брата»: Услуги, в которых нуждаются все

        «Брусника»: Травяные чаи для здоровья из Белгородчины

          Перейти а раздел…
          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

          С какой целью вы ездите на дачу?
          • Отдыхать

          • Работать на огороде

          • У меня нет дачи

            Перейти а раздел…

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев

            Ford Focus навсегда уходит с российского рынка

            Кто виноват в уходе Ford из России

            Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
            Обсуждение: 166 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Российские Су-27 отогнали натовский истребитель от самолета Шойгу
              Эксперт: Разведка США могла ввести Трампа в заблуждение из-за «Буревестника»Кремль ответил на заявление Трампа о российских ракетных разработкахКиев объявил российского дипломата персоной нон гратаВ России предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю
              В лесу в Германии найдены следы крови пропавших россиянокСын Порошенко признался в любви к украинскому языку на русскомСтало известно об отношении Путина к ЗеленскомуУкраинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП в Донбассе
              Главред «Говорит Москва» обвинил экс-зама Доренко в краже Telegram-каналаЗеленский упростит предоставление гражданства Украины «преследуемым» россиянамКанделаки рассказала, как отбилась от приставаний Кэти ПерриВ Эстонии разорвали контракт с российским футболистом за превышения скорости

              «Президент обращает внимание»


              Кремль оценил действия полиции во время массовых беспорядков в Москве

              особый случай


              Пострадавшая от дебошира в тире Анапы девушка назвала нападавшего

              обострение обстановки


              ВСУ впервые после перемирия применили танки в Донбассе

              Видео

              российский газ


              «Северному потоку» пообещали новые проблемы

              гибель сотрудников Росатома


              Трагедию на секретном полигоне спровоцировал ряд совпадений

              политический проект


              Нужна ли России скоростная железная дорога до Минска

              проблема дефляции


              Россиян ждет испытание падением цен

              викторина


              За что в СССР признавали Героем?

              «Ягодки» Поднебесной


              Дмитрий Дробницкий: Эпоха импорта моделей развития заканчивается

              Перезапуск городов


              Дмитрий Михайлин: Казань как мать городов русских

              Чужой Голливуд


              Дмитрий Дабб: Самый «нерусский» фильм Тарантино

              на ваш взгляд


              Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?

              Соратник Маккейна готовится для работы в Москве

              Стивен Биган - крайне странная кандидатура на роль нового посла США в Москве    13 августа 2019, 17:10
              Фото: Lee Jin-man/AP/ТАСС
              Текст: Евгений Крутиков

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Человека, в свое время сотрудничавшего с сенатором Маккейном и игравшего сомнительную роль в российских событиях 1990-х годов, прочат на пост нового посла США в Москве. Чем известен нынешний главный переговорщик Вашингтона с Северной Кореей - и станет ли он новым изданием Макла Макфола?

              Несколько американских изданий в порядке утечки сообщили, что, возможно, новым послом США в Москве станет Стивен Биган, нынешний главный переговорщик с Северной Кореей. Ни Госдепартамент, ни сам Стивен Биган никак не комментируют эти утечки, но американские СМИ ссылаются на несколько анонимных источников, «знакомых с дискуссиями в Белом доме». Это нормальная практика. Там такого рода утечки - обычное явление и практически неизбежны.

              Нынешний посол Джон Хантсман после двух лет пребывания в должности окончательно уйдет со своего поста в октябре. Хантсман собирается баллотироваться в губернаторы своего родного штата Юта и довольно уверенно делает себе карьеру, как первый мормон в истории США, достигший таких дипломатических и административных высот (он уже был губернатором Юты в 2005-09 годах). Сейчас он уже практически самоустранился от своих обязанностей в посольстве, так что даже вручать протестную ноту российского МИДА по поводу провокационных призывов из американского посольства выходить на митинги пришлось не послу, а советнику-посланнику.

              В США ходят слухи, что Хантсман напоследок собрался в «прощальный тур» по России. Но опять же опровергать эти слухи пришлось его жене Мэри Кей через Инстаграм. По ее словам, никакого «прощального тура» на деньги налогоплательщиков не будет, и они покинут Россию, как и планировалось, примерно через шесть недель.

              И в Москве, и в Вашингтоне ранее подчеркивали, что в недавнем телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа никакие конкретные кандидатуры на должность посла не обсуждались. Так что все выводы по поводу возможного приезда в Москву Стивена Бигана пока что на совести американских СМИ.

              Также по слухам рассматривалась кандидатура Ричарда Гренелла, нынешнего посла США в Германии. Но он всем доволен в Берлине и «не заинтересован» в смене места работы. Это удивительная ситуация: человек отказывается от предложенного президентом страны назначения, потому что всем вокруг доволен и ничего больше от жизни не хочет. Даже представлять свою звездно-полосатую Родину на одном из самых важных для нее участков дипломатии – российском.

              Стивен Биган на данный момент занимает пост спецпредставителя президента США на переговорах с КНДР. Уже сейчас в США начались разговоры о том, что если Биган покинет эту должность, контакты с товарищем Кимом либо вообще прекратятся, либо сильно просядут. Бигану вроде бы удалось найти с корейцами если уж не общий язык, то хотя некую форму общения, более-менее всех устраивающую. Это важно: Биган не игнорирует по старой американской привычке местные особенности, менталитет и ритуалы, которых в Корее более чем достаточно. Обычно американская дипломатия в ультимативном порядке навязывает свои протокольные нормы и «правила поведения за столом», чем порой вызывает крайне негативную реакцию партнеров. Биган же смирился с ритуальной частью поведения корейцев и их очень своеобразным этикетом. А это редкость в американской системе мышления.

              Он родился в Детройте в польско-еврейской семье (Biegun, Бегун), там же окончил Мичиганский университет, где специализировался на истории России и русском языке, которым хорошо владеет. На федеральную службу он попал по протекции Кондолизы Райз при президенте Джордже Буше-младшем. Кондолиза Райс также изучала русский язык и литературу, считала себя большим специалистом в этом вопросе и цитировала президенту Бушу Достоевского, объясняя этими давно устаревшими текстами необъяснимую русскую душу.

              Биган – из той же плеяды «русоведов», которые формировались и учились как будущие советологи. Их поведение в России и общий ход мыслей часто выглядят смешными, но это до сих пор самая влиятельная группа «специалистов по России» в Госдепартаменте и академических кругах.

              Они склонны, как в советские времена, вычислять положение дел в России по, условно говоря, «расположению тел на Мавзолее» и очень полагаются на данные разведки, считая закулисную сторону жизни в Москве чуть ли не единственным методом работы.

              В то же время у Бигана богатый опыт работы в России. В начале 1990-х годов он работал в Москве региональным директором Международного республиканского института, который с 2016 года признан нежелательной в России организацией. Цель деятельности института – «способствовать развитию демократии во всем мире». Во времена холодной войны именно эта структура стояла за несколькими переворотами в Латинской Америке, а в новое время – за попыткой переворота в 2002 году в Венесуэле, когда на некоторое время был изолирован президент Уго Чавес, за свержением Аристида на Гаити и дестабилизацией обстановке в Камбодже.

              Сейчас его директор – политолог Дэниел Твининг, а ранее непосредственным начальником Бигана был Джон МакКейн со всеми из этого вытекающими обстоятельствами. В Москве Биган и его подчиненные «работали» с депутатами Верховного Совета и тогдашними политическими партиями. Проводили семинары, читали лекции, общались наедине и все тому подобное. Такая деятельность и называется «продвижением демократии», но она граничить с подрывной и разведывательной.

              Другое дело, что в 90-е годы никто за этим следил и это даже считалось нормальным. Многие тогдашние российские политические силы и отдельные политики с охотой принимали покровительство подобного рода американских организаций, а порой и даже финансирование. Перечень американских структур такого типа может занять несколько страниц, и никто их за руку тогда не хватал. Потому и отказать Бигану в агремане невозможно. Он не был аккредитованным дипломатом и никаких норм поведения не нарушал. Кроме того, он впоследствии входил в правление совместного предприятия «Форд-Соллерс» и неоднократно посещал Россию уже в этом качестве. Попутно он работал в совете директоров совместного Американо-российского фонда экономического развития и верховенства права, на котором тоже пробы негде ставить.

              Есть, конечно, подозрение, что таким образом мы можем получить второе издание МакФола, только более образованное и опытное. К тому же Биган, как показал его опыт работы на корейском направлении, действительно умеет подстраиваться под местные условия. Но он также не склонен работать в лоб и по шаблонным схемам. Мы не знаем, насколько его знания о современной России адекватны, может быть, он застыл в 90-х, что было бы неправильно и опасно.

              Бигану приходилось выполнять работу и более сложную в эмоциональном и интеллектуальном плане. Например, он был советником по внешней политике губернатора Аляски Сары Пейлин во время президентской кампании МакКейна, когда Пейлин неожиданно номинировали на вице-президента.

              Она вообще имела смутное представление о мире за пределами Аляски и ее буквально приходилось учить географии. Некоторые ее помощники ломались и уходили в запой.

              Сейчас же Биган вполне может оказаться в весьма комфортных условиях американского посольства в Москве. При этом американский посол традиционно не является единоличным «хозяином положения» ни в посольстве, ни в динамике переговоров.

              Другое дело, что некоторые послы (тот же Хантсман и до него Тефт) действительно сознательно сводили свою деятельность к представительским функциям. Биган почти наверняка пойдет не по этому пути и поведет себя активно. Во всяком случае его опыт и квалификация позволяют говорить о нем, как о достойном партнере и, если хотите, сопернике.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............