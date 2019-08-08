Захарова назвала подавшего в отставку посла США профессионалом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подавший заявление об отставке посол США в России Джон Хантсман профессионал своего дела, но он не смог реализовать потенциал отношений с Москвой в современных условиях

По ее словам, МИД расценивает отставку как решение США: «отзывать, направлять послов и также давать оценку его деятельности», передает «Эхо Москвы».

«Я могу сказать, что мы оцениваем его как профессионала, но, к сожалению, реализовать потенциал, заложенный в двусторонних отношениях, в условиях того, что мы сейчас наблюдаем с США, это просто не представлялось возможным. Так и случилось», – добавила она.

Ранее стало известно, что новым послом США в России может стать нынешний посол США в Германии Ричард Гренелл, еще одним кандидатом является спецпредставитель по КНДР Стивен Биган.

Во вторник СМИ сообщили, что Хантсман подал заявление об отставке со своего поста. Отставка, как предполагается, вступит в силу 3 октября. МИД отметил в связи с отставкой, что положение вещей в США не дало возможности для реализации потенциала отношений с Россией.