Названы кандидаты на должность посла США в России

Новым послом США в России после отставки Джона Хантсмана может стать нынешний посол США в Германии Ричард Греннел, еще одним кандидатом является спецпредставитель по КНДР Стивен Биган, пишет The Wall Street Journal.

Биган ранее уже имел дело с Россией, был вице-президентом автопроизводителя Ford Motor Co, работающего на российской территории, передает «Интерфакс».

Источник The Wall Street Journal сообщил, что Гренеллу якобы не интересна должность американского диппредставителя в Москве.

Во вторник СМИ сообщили, что Хантсман подал заявление об отставке со своего поста. Отставка, как предполагается, вступит в силу 3 октября. МИД отметил в связи с отставкой, что положение вещей в США не дало возможности для реализации потенциала отношений с Россией.