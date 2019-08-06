МИД отреагировал на сообщения об отставке американского посла в Москве

Положение вещей в США не дало возможности для реализации потенциала отношений с Россией, так в МИД прокомментировали сведения об отставке американского посла Джона Хантсмана.

«Это решение вашингтонской администрации. Соответственно, оценку его деятельности тоже должна давать американская сторона. Хантсман – профессионал. К сожалению, внутриполитическая конъюнктура в США не дала реализовать имеющийся потенциал двусторонних отношений», – сказали в дипведомстве, передает ТАСС.

Ранее во вторник СМИ сообщили, что посол США в России Джон Хантсман подал заявление об отставке со своего поста. По этим данным, отставка вступит в силу 3 октября.