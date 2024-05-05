Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.13 комментариев
Страны ЕС стали крупнейшими импортерами российского СПГ в апреле
Россия направила в Европу в апреле 46% экспортируемого СПГ
В апреле Россия экспортировала 2,84 млн т сжиженного природного газа, при этом 46% от общего объема было поставлено в Европу, в Азию направлено 34%, еще 20% в статистике значатся как «направленные в неизвестном направлении» сообщили СМИ.
Как пишет РБК, на «Ямал СПГ» пришлось 95% поставок в европейские страны, при этом всего в ЕС было направлено 1,31 млн тонн российского сжиженного природного газа, Основным поставщиком СПГ в азиатские страны стал «Cахалин-2» – 93% российских поставок на рынок, всего в в Азию доставлено 0,96 млн тонн.
Как следует из данных, с января по апрель 2024 года экспорт российского СПГ увеличился на 3,1% в годовом выражении, до 11,53 млн тонн.
Ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что страны Евросоюза намерены включить в 14-й пакет антироссийских санкций запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ).
Газета ВЗГЛЯД писала ранее о том, что Европа только усилила свою зависимость от российского СПГ за год, и анализировала, почему это произошло.