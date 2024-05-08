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    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский А что ты делал во время этой войны?

    Волонтеры сумели насытить благородный призыв «своих не бросаем» конкретным человеческим содержанием, за которым в каждом отдельном случае встают глубоко личные истории.

    20 комментариев
    Александр Носович Александр Носович Молдавия при Санду косплеит Прибалтику

    Даже в проплаченном материале президент Молдавии Майя Санду не может достойно ответить на неудобные вопросы. И такой простодушный ответ на вопрос про румынский паспорт: а че, я как все, у нас миллион человек в стране имеют румынский паспорт, ерунда, дело житейское...

    8 комментариев
    8 мая 2024, 22:33 • Новости дня

    Начались переговоры Путина с Пашиняном

    Начались переговоры Путина с Пашиняном
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве проходят переговоры главы Российского государства Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    Путин и Пашинян встретились впервые с декабря 2023 года, передает ТАСС.

    В Андреевский зал Кремля, где проходит беседа лидеров, Путин и Пашинян вошли вместе и пожали руки, передает РИА «Новости».

    Пашинян выразил Путину благодарность за теплый прием и прекрасную организацию саммита ЕАЭС. Он сказал, что рад видеть президента России.

    «В последний раз мы встречались в декабре прошлого года. С тех пор накопились вопросы, которые нужно обсудить», – заявил он, отметив, что экономическая сфера обсуждалась в рамках Высшего евразийского экономического совета. Он сказал: «Сейчас, надеюсь, и уверен, что обсудим важные вопросы двусторонних отношений, региональные вопросы».

    Напомним, в Москве прошел юбилейный саммит Евразийского экономического союза. Пашинян указал на заинтересованность Армении в сотрудничестве с ЕАЭС. Накануне он пригрозил заблокировать российские телеканалы. Кроме того, Армения отказалась участвовать в финансировании ОДКБ в 2024 году.

    8 мая 2024, 13:19 • Новости дня
    Путин не поздравил Украину и страны Прибалтики с 79-й годовщиной Победы

    Путин поздравил страны бывшего СССР с 79-й годовщиной Победы

    Путин не поздравил Украину и страны Прибалтики с 79-й годовщиной Победы
    @ Евгений Халдей/ТАСС

    Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

    В поздравлениях президент подчеркнул, что Россия воздает дань глубокой благодарности и уважения всем тем, кто в суровые военные годы мужественно сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу, ценой колоссальных жертв и лишений приближая долгожданную Победу, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    «Важно пресекать любые попытки исказить или предать забвению нашу общую историю. И, конечно, бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки, которые помогли нашим отцам и дедам с честью выдержать нелегкие военные испытания и сокрушить нацизм», – отметил глава Российского государства.

    Путин выразил уверенность, что узы братской дружбы, закаленные в годы Великой Отечественной войны, будут оставаться надежной основой для развития отношений между нашими странами и народами.

    Обращаясь к лидерам и гражданам зарубежных государств, президент России передал слова самой искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.

    Путин заявлял ранее, что День Победы является священным праздником для всего населения России.

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    8 мая 2024, 17:25 • Новости дня
    Путин: ЕАЭС утвердился как один из центров формирующегося многополярного мира
    Путин: ЕАЭС утвердился как один из центров формирующегося многополярного мира
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является одним из независимых центров формирующегося многополярного мира, заявил президент России Владимир Путин.

    «С удовлетворением отмечаем, что за прошедшее десятилетие наше объединение утвердилось в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира», – сказал глава государства на саммите объединения, его слова приводит ТАСС.

    Ранее сообщалось, что юбилейный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) открылся в Москве. Это первая международная встреча президента России Владимира Путина после инаугурации.

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    8 мая 2024, 17:38 • Новости дня
    Путин назвал долю расчетов в нацвалютах в ЕАЭС

    Путин заявил о проведении более 90% расчетов в рамках ЕАЭС в нацвалютах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Более 90% расчетов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) проводится в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин на открытии заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.

    Российский лидер указал, что «объем взаимной торговли вырос почти в два раза – с 45 до 89 млрд долларов, причем более 90% расчетов уже проводятся в национальных валютах, передает ТАСС.

    Путин привел данные, согласно которым совокупный ВВП государств Евразийского союза по имеющимся оценкам увеличился с 1,6 до 2,5 трлн долларов, а товарооборот с третьими странами вырос на 60% – с 579 до 923 млрд долларов.

    Он подчеркнул, что положительная макроэкономическая динамика сохраняется и в 2024 году. Российский лидер добавил, что РФ высоко ценит взаимовыгодные, многоплановые связи с партнерами по ЕАЭС и искренне стремится к дальнейшей совместной работе по всестороннему развитию и укреплению интеграционного объединения.

    По его словам, этот саммит будет не просто юбилейным, но и рабочим, по-настоящему деловым. «Мы рассмотрим целый ряд подготовленных на наше утверждение новых решений, имеющих стратегический характер и направленных на углубление нашего сотрудничества в самых разных сферах», – резюмировал он.

    Напомним, в среду в Москве открылся юбилейный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Для главы российского государства Владимира Путина это первая международная встреча после инаугурации.

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    8 мая 2024, 01:56 • Новости дня
    Ким Чен Ын поздравил Путина с инаугурацией

    Tекст: Антон Антонов

    Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил Владимиру Путину поздравление со вступлением в должность президента России, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

    Поздравление было направлено через российское посольство. В послании лидер КНДР выразил надежду, что Путина ждут «замечательные успехи» в работе на должности главы российского государства, передает ТАСС со ссылкой на ЦТАК.

    Напомним, во вторник в Москве прошла церемония инаугурации вновь избранного президента России. Путин в пятый раз вступил в должность президента России.

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    8 мая 2024, 22:51 • Новости дня
    Путин предложил Пашиняну в закрытом формате обсудить безопасность в регионе

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин, открывая двустороннюю встречу с премьером Армении Николом Пашиняном, заявил о необходимости обсудить вопросы, касающиеся безопасности в регионе.

    При этом Путин отметил, что «в открытом режиме говорить об этом» они не будут. Однако, подчеркнул российский лидер, имеется «возможность на полях работы ЕАЭС поговорить обо всем комплексе отношений», передает ТАСС.

    Путин указал, что и для России, и для Армении взаимодействие в рамках ЕАЭС носит «позитивный характер». Кроме того, по его словам, «очень успешно» развиваются и двусторонние отношения, передает РИА «Новости».

    Товарооборот России и Армении превысил 7 млрд долларов, сказал Путин, отметив, что «такого объема в наших торгово-экономических связях никогда раньше не было». Он указал, что «в 14 раз увеличился товарооборот Армении со странами ЕАЭС».

    Напомним, после саммита Евразийского экономического союза и неформального обеда лидеров стран ЕАЭС начались переговоры Путина с Пашиняном.

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    8 мая 2024, 16:16 • Новости дня
    Эксперт: Президент представил новый план комплексного развития страны

    Политолог Линдигрин: При составлении целей к 2030 году Владимир Путин опирался на желания простых россиян

    Эксперт: Президент представил новый план комплексного развития страны
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Цели, упомянутые в новом указе, позволяют говорить о приверженности президента комплексному подходу к развитию государства. Работа в рамках долгосрочной стратегии позволяет учесть мельчайшие детали политики и грамотно распределить имеющееся время, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Во вторник Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года.

    «Владимир Путин на протяжении всего пребывания у власти преследует выполнение одной задачи – сбережение народа страны. В связи с этим в поставленных целях нет ничего удивительного. Они являются абсолютно реалистичными, ведь президент не пытается нарисовать недосягаемую картинку, но заинтересован в реальном росте благополучия граждан», – сказала Наталья Линдигрин, гендиректор АНО «Институт региональных проблем».

    «При этом обнародованный указ стоит воспринимать как комплексную стратегию, рассчитанную на годы целенаправленных действий. Заметно, что для Владимира Путина принципиален подход долгосрочного развития страны, с помощью которого можно продумать каждую деталь проводимой политики», – отмечает она.

    «В документе уделяется особое внимание проблеме демографии. Вопросы, связанные с этой сферой, затрагиваются сразу в нескольких положениях документа. Речь идет как о повышении рождаемости, так и о необходимости поддержки здорового образа жизни среди населения. Немало сказано о росте доходов семей и увеличении МРОТ», – указывает собеседница.

    «Упор сделан и на создании комфортной городской среды. Президент понимает, что достойный уровень жизни должен сохраняться не только в мегаполисах, но и в небольших населенных пунктах. На это направлены планы по благоустройству общественных пространств, продолжению газификации, ремонту социальных объектов», – считает эксперт.

    «Поставлена еще одна важная задача: обеспечить граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. м на человека к 2030 году. Улучшения окажутся по-настоящему масштабными. Почувствовать их смогут все представители нашего общества. В документе упоминается и важность развития личного потенциала россиян, что положительно скажется на подрастающем поколении», – акцентирует она.

    «Согласно указу, уже через шесть лет число молодых людей, занятых в добровольческой и общественной деятельности, значительно вырастет. Это заложит отличный фундамент для уверенного шага в будущее. Все задачи, прописанные в документе, составлены со знанием дела и с пониманием важности комплексного подхода к развитию страны. Кроме того, в них заметно особое внимание к желаниям населения», – резюмирует Линдигрин.

    Во вторник Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года. Полный текст документа размещен на официальном сайте президента. Всего упомянуто семь основных направлений работы, осуществление которых планируется на перспективу до 2036 года. По каждому из них установлены необходимые показатели.

    Цель «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи» предусматривает рост суммарного коэффициента рождаемости в стране до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году. Также планируется снижение уровня бедности и увеличение продолжительности жизни вплоть до 81 года.

    Для достижения цели «Устойчивая и динамичная экономика» поручено обеспечить темп роста ВВП страны выше среднемирового и выход не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта. Планируется, что Россия станет одной из 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации.

    Еще одна цель – «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности». Отмечается, что по истечении шести лет в РФ должно обучаться около 500 тыс. иностранных студентов. Кроме того, планируется, что не менее 45% молодых граждан страны будут вовлечены в добровольческую и общественную деятельность.

    Не менее важные задачи ставятся в рамках цели «Комфортная и безопасная среда для жизни». Согласно поручению, к 2030 году необходимо обеспечить граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. м. на человека. По сравнению с показателями 2019-го, жилищный фонд должен быть обновлен не менее чем на 20%. Кроме того, планируется повысить доступность домов на первичном рынке.

    Об окружающей среде позаботятся в рамках цели «Экологическое благополучие». В ней отмечается важность поэтапного снижения выбросов опасных веществ в городах с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в два раза. Также поставлена задача уменьшить объем сбрасываемых неочищенных сточных вод.

    Цель «Технологическое лидерство» подчеркивает необходимость вхождения России в состав 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок. Число малых компаний, занятых в данном секторе, также планируется увеличить в семь раз.

    Заключительная цель, упомянутая в документе, «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» посвящена дальнейшему наращиванию инструментов цифровизации в экономике и государственных учреждениях.

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    8 мая 2024, 13:23 • Новости дня
    Путин утвердил Основы госполитики в области исторического просвещения

    Президент Владимир Путин утвердил Основы госполитики в области исторического просвещения

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин утвердил Основы государственной политики России в области исторического просвещения.

    На официальном сайте правовой информации указано, что данным указом определяются цели, основные принципы и механизмы реализации государственной политики России в области исторического просвещения.

    «Россия – великая страна с многовековой историей, государство-цивилизация, сплотившее русский и многие другие народы на пространстве Евразии в единую культурно-историческую общность и внесшее огромный вклад в общемировое развитие», – указано в тексте.

    В документе отмечается, что в основе самосознания российского общества лежат формировавшиеся и развивавшиеся на протяжении всей истории России традиционные духовно-нравственные и культурно-исторические ценности, сохранение и защита которых являются обязательным условием гармоничного развития страны и ее многонационального народа, неотъемлемой составляющей суверенитета России.

    Стратегия госполитики в сфере исторического просвещения предполагает, что единая методология преподавания истории России должна быть принята начиная с дошкольного уровня и заканчивая вузовским. Кроме того, предполагается ввести единую государственную линейку учебников истории.

    Согласно указу, Россия намерена организовать масштабную просветительскую работу для борьбы с организованной Западом фальсификацией истории. В числе угроз в документе указано «использование коллективным Западом фальсификации истории в качестве оружия в информационной войне, направленной на разрушение целостности российского общества и государства».

    Помимо прочего, Путин в своем указе назвал целями исторического просвещения формирование общероссийской гражданской идентичности и укрепление Русского мира.

    «Целями государственной политики в области исторического просвещения являются формирование общероссийской гражданской идентичности и укрепление общности Русского мира на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей», – говорится в тексте документа.

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    8 мая 2024, 11:39 • Новости дня
    Китай поздравил Путина со вступлением в должность президента России

    Tекст: Ольга Никитина

    Пекин поздравляет Владимира Путина со вступлением в должность президента России, сообщил представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Представитель китайского внешнеполитического ведомства напомнил, что ранее поздравительное послание российскому лидеру направил председатель КНР Си Цзиньпин, передает ТАСС.

    Линь Цзянь выразил уверенность, что Россия под руководством Путина добьется новых успехов в социально-экономическом развитии и государственном строительстве.

    Инаугурация Путина состоялась 7 мая. Первый свой зарубежный визит после вступления в должность российский лидер планирует совершить в Китай.

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    8 мая 2024, 13:17 • Новости дня
    Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму российскому лидеру Владимиру Путину по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Известно, что поздравительная телеграмма была передана через посла КНДР в России Син Хон Чхоля, передает ТАСС.

    На 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне парады пройдут в семи городах-героях и в 18 городах, где размещены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий.

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    8 мая 2024, 12:13 • Новости дня
    Песков: Предстоящие переговоры Путина с Пашиняном нужны и ожидаемы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Переговоры президента России Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна, которые состоятся 8 мая в Кремле, – нужные и ожидаемые, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Встреча нужная и ожидаемая с двух сторон», – передает его слова ТАСС.

    Напомним, Пашинян вылетел в Москву на рабочую встречу.

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    8 мая 2024, 19:36 • Новости дня
    Путин отметил эффективность ЕАЭС перед лицом новых вызовов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евразийский экономический союз (ЕАЭС) успешно преодолевает различные испытания, в том числе связанные с санкционной политикой ряда стран, заявил президент России Владимир Путин на саммите объединения.

    «Евразийский союз показал свою эффективность перед лицом новых вызовов, в том числе связанных с проводимой некоторыми странами политикой санкций и демонтажа многих базовых устоев международной торговли», – сказал российский лидер, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Путин отметил, что тонкая настройка институтов и механизмов ЕАЭС позволяет адаптироваться к изменениям и способствует динамичному развитию, несмотря на кризисные явления в глобальной экономике.

    Ранее Путин заявил, что ЕАЭС утвердился как один из центров формирующегося многополярного мира.

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    8 мая 2024, 13:05 • Новости дня
    Асад поздравил Путина с инаугурацией

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Сирии Башар Асад поздравил Владимира Путина со вступлением в должность президента России, сообщила канцелярия главы арабской республики.

    В поздравительной телеграмме Асад пожелал российскому лидеру «постоянных успехов и удачи в выполнении возложенных обязанностей», передает ТАСС.

    Асад выразил уверенность, что под руководством Путина Россия «придет к большему прогрессу, процветанию и подъему».

    Ранее Путина со вступлением в должность президента страны поздравил Китай.

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    8 мая 2024, 14:08 • Новости дня
    В Кремле заявили, что Путин высоко ценит мнение Рошаля

    В Кремле заявили, что Путин очень ценит мнение Рошаля

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин высоко ценит позицию доктора Леонида Рошаля по вопросам развития медицины и регулярно обменивается с ним мнениями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, глава государства высоко ценит профессионализм доктора и его мнение касательно вопросов развития медицины, у них давние дружеские отношения, передает ТАСС.

    Накануне Путин встретился с Рошалем и своей школьной учительницей Верой Гуревич. Эти встречи стали первыми после официального вступления Путина в должность.

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    8 мая 2024, 20:05 • Новости дня
    Премьер Пакистана поздравил Путина с инаугурацией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава правительства Пакистана Шахбаз Шариф поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента России, а также выразил надежду на укрепление сотрудничества между странами.

    «Сердечные поздравления Его Превосходительству Владимиру Путину за то, что он в пятый раз взял на себя ответственность руководить Россией в качестве президента», – приводит сообщение Шарифа в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) ТАСС.

    Ранее поздравления Путину направил президент Сирии Башар Асад.

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    8 мая 2024, 23:20 • Новости дня
    Песков призвал не преувеличивать сложность переговоров Путина и Пашиняна

    Песков призвал дождаться результатов встречи Путина и Пашиняна и не преувеличивать сложность переговоров

    Песков призвал не преувеличивать сложность переговоров Путина и Пашиняна
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В отношениях России и Армении есть проблемные темы, но не следует преувеличивать сложность переговоров российского президента Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что «чем теснее взаимодействие двух стран, чем шире комплекс двусторонних отношений, тем чаще там встречаются и возникают различные проблемы», передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канале журналиста программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина.

    Он подчеркнул, что имеется «политическая воля двух лидеров» обсуждать проблемные темы. Песков призвал дождаться результатов, подчеркнув, что есть диалог и «взаимная заинтересованность сторон», передает РИА «Новости».

    Россия склоняется к оптимизму в вопросе перспектив разрешения проблем, возникающих в российско-армянских отношениях, добавил он.

    Напомним, Путин, открывая двустороннюю встречу с премьером Армении Николом Пашиняном, заявил о необходимости обсудить вопросы, касающиеся безопасности в регионе. По его словам, двусторонние отношения развиваются «очень успешно».

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      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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