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    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский А что ты делал во время этой войны?

    Волонтеры сумели насытить благородный призыв «своих не бросаем» конкретным человеческим содержанием, за которым в каждом отдельном случае встают глубоко личные истории.

    19 комментариев
    Александр Носович Александр Носович Молдавия при Санду косплеит Прибалтику

    Даже в проплаченном материале президент Молдавии Майя Санду не может достойно ответить на неудобные вопросы. И такой простодушный ответ на вопрос про румынский паспорт: а че, я как все, у нас миллион человек в стране имеют румынский паспорт, ерунда, дело житейское...

    6 комментариев
    8 мая 2024, 17:25 • Новости дня

    Путин: ЕАЭС утвердился как один из центров формирующегося многополярного мира

    Путин: ЕАЭС утвердился как один из центров формирующегося многополярного мира
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является одним из независимых центров формирующегося многополярного мира, заявил президент России Владимир Путин.

    «С удовлетворением отмечаем, что за прошедшее десятилетие наше объединение утвердилось в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира», – сказал глава государства на саммите объединения, его слова приводит ТАСС.

    Ранее сообщалось, что юбилейный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) открылся в Москве. Это первая международная встреча президента России Владимира Путина после инаугурации.

    7 мая 2024, 18:30 • Новости дня
    Первые встречи после инаугурации Путин провел с Рошалем и со своей учительницей
    Первые встречи после инаугурации Путин провел с Рошалем и со своей учительницей
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин встретился с детским хирургом, президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем и своей школьной учительницей Верой Гуревич, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Эти встречи стали первыми после официального вступления Путина в должность президента 7 мая, передает ТАСС. И Рошаль, и Гуревич были приглашены на инаугурацию в качестве гостей.

    Рошаль отметил физическую форму президента. «Вы в прекрасной физической форме! Вы сегодня прошли марафон по лестницам», – сказал он Путину. В качестве подарка к инаугурации Рошаль подарил ему книгу со своими философскими размышлениями, сообщила пресс-служба Кремля.

    Учительницу Гуревич, которой исполнилось 90 лет, Путин встретил с букетом цветов. Она была его классным руководителем в средней школе.

    Напомним, 7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента.

    Коментарии (17)
    7 мая 2024, 19:42 • Новости дня
    Путин определил национальные цели развития России

    Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

    Путин определил национальные цели развития России
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития государства на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

    В указе, опубликованном на сайте Кремля, перечислены основные национальные цели, среди них – сохранение населения, укрепление здоровья, повышение благополучия людей и поддержка семьи. Этот пункт предусматривает, в частности, повышение суммарного коэффициента рождаемости в стране до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей, увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году (в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни), снижение уровня бедности, повышение МРОТ.

    Также указано, что в регионах, где суммарный коэффициент рождаемости был ниже среднероссийского, к 2030 году нужно добиться его роста до среднероссийского уровня.

    К 2036 году необходимо добиться дифференциации показателей ожидаемой продолжительности жизни не менее чем на 25% по сравнению с уровнем 2023 года.

    Кроме того, к 2030 году требуется, создавая условия для здорового образа жизни, снизить продолжительность временной нетрудоспособности людей трудоспособного возраста, повысить удовлетворенность россиян условиями для занятий спортом.

    Также к 2030 году предписано обеспечить большему числу пожилых россиян и инвалидов услуги долговременного ухода, а участникам СВО – условия для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства. Планируется запустить цифровую платформу, способствующую сохранению здоровья в течение всей жизни человека «на базе принципа управления на основе данных».

    К 2030 году уровень бедности должен быть ниже 7%, к 2036-му – ниже 5%, для многодетных семей – 12% и 8% соответственно. Предполагается увеличение МРОТ к 2030 году в два раза в сравнении с показателями 2023 года с достижением его величины не менее чем 35 тыс. рублей в месяц и внедрение в 2026–2027 годах новых систем оплаты труда работников государственных и муниципальных организаций, бюджетного сектора.

    Для достижения цели «Устойчивая и динамичная экономика» поручено в том числе обеспечить темп роста ВВП страны выше среднемирового и выход не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему ВВП, вхождение России к 2030 году в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации.

    Предусмотрено снижение доли импорта товаров и услуг в структуре ВВП до 17%, увеличение инвестиций в основной капитал, рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции.

    Запланированы рост реальных доходов в малом и среднем бизнесе, рост капитализации фондового рынка.

    Предусмотрены увеличение доли туристской отрасли и экспорта туристских услуг, объема производства и экспорта продукции агропромышленного комплекса, объема перевозок по международным транспортным коридорам, объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров, доли креативных индустрий.

    Ожидается вовлечение средних и крупных предприятий в проекты повышения производительности труда; создание системы повышения квалификации кадров для приоритетных отраслей экономики, институциональных условий для постоянного профессионального развития.

    Еще одна цель – комфортная и безопасная среда для жизни. В частности, Путин поручил обеспечить граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году, улучшить качество среды для жизни в опорных населенных пунктах, обновить жилищный фонд не менее чем на 20% по сравнению с показателем 2019 года, сократить количество непригодного для жизни жилья, повысить доступность жилья на первичном рынке, увеличить авиаподвижность населения не менее чем на 50% по сравнению с показателем прошлого года, а также обеспечить подключение к газу не менее 1,6 млн домовладений к 2030 году и не менее чем 3 млн домовладений к 2036 году.

    Ожидается строительство и модернизация не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки; обеспечение роста энергетической и ресурсной эффективности.

    Также среди целей предусмотрено увеличение парка общественного транспорта со сроком эксплуатации не старше нормативного и доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения. Должна снизиться смертность в результате ДТП.

    Еще одним пунктом указана реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности, подразумевающая вовлечение молодежи в проекты и программы, направленные на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание.

    В указе предписывается создать условия для одновременного освоения 30% студентов нескольких квалификаций в рамках профессионального образования.

    Также планируется увеличить численность иностранных студентов в вузах, обеспечить работу системы выявления и развития способностей и талантов детей и молодежи.

    Запланировано формирование системы подбора, развития и ротации кадров на основе принципов равных возможностей, приоритета профессиональных знаний и квалификаций, включая механизмы регулярной оценки и обратной связи в рамках единой цифровой платформы.

    К 2030 году должна возрасти удовлетворенность россиян работой государственных и муниципальных организаций культуры, сформирована современная система профессионального развития педагогических работников.

    Также предписано завершить капитальный ремонт зданий дошкольного образования и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в таком ремонте по состоянию на 1 января 2025 года. Предусмотрено расширение доступа россиян в малых населенных пунктах к аудиовизуальному контенту.

    Кроме того, в качестве одной из целей указано  «экологическое благополучие». Предписано сформировать экономику замкнутого цикла, добившись сортировки 100% объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов. Предусмотрены поэтапное снижение в два раза выбросов опасных загрязняющих веществ в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения, ликвидация десятков опасных объектов, снижение объема сбрасываемых неочищенных сточных вод, меры по сохранению лесов и биологического разнообразия.

    Запланированы снижение разрыва бюджетной обеспеченности между субъектами России, формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами, создание национальной системы мониторинга климатически активных веществ и реализация программ адаптации к изменениям климата.

    Еще одной целью является технологическое лидерство. В частности, она подразумевает обеспечение технологической независимости, вхождение России в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, увеличение затрат на исследования и разработки.

    Также планируется повысить уровень добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности, долю отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на основе российских линий разработки, выручку малых технологических компаний.

    Достижение национальной цели «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» характеризуют в том числе увеличение домохозяйств, имеющих доступ к высокоскоростному интернету, переход не менее 80% отечественных организаций на российское ПО, увеличение до 95% доли использования российского ПО в госорганах.

    Планируется формирование рынка данных, рост инвестиций в отечественные решения в сфере ИТ, обеспечение повышения уровня удовлетворенности граждан качеством работы государственных служащих. Должна быть создана система эффективного противодействия киберпреступлениям, обеспечен сетевой суверенитет.

    К 2030 году запланировано достижение «цифровой зрелости», предполагающей автоматизацию большей части транзакций и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. Доля предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме должна вырасти до 99%.

    Правительству предписано разработать и представить блок национальных проектов, единый план по достижению национальных целей, стратегию пространственного развития России, план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры. Правительственные акты должны быть приведены в соответствие с указом Путина. Кабмину предписано ежегодно предусматривать средства на реализацию национальных целей и направление на них дополнительных доходов федерального бюджета. Администрации президента предписано определить социологические показатели достижения национальных целей и обеспечить их мониторинг.

    Напомним, 7 мая Путин официально вступил в должность президента России.

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    8 мая 2024, 13:19 • Новости дня
    Путин не поздравил Украину и страны Прибалтики с 79-й годовщиной Победы

    Путин поздравил страны бывшего СССР с 79-й годовщиной Победы

    Путин не поздравил Украину и страны Прибалтики с 79-й годовщиной Победы
    @ Евгений Халдей/ТАСС

    Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

    В поздравлениях президент подчеркнул, что Россия воздает дань глубокой благодарности и уважения всем тем, кто в суровые военные годы мужественно сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу, ценой колоссальных жертв и лишений приближая долгожданную Победу, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    «Важно пресекать любые попытки исказить или предать забвению нашу общую историю. И, конечно, бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки, которые помогли нашим отцам и дедам с честью выдержать нелегкие военные испытания и сокрушить нацизм», – отметил глава Российского государства.

    Путин выразил уверенность, что узы братской дружбы, закаленные в годы Великой Отечественной войны, будут оставаться надежной основой для развития отношений между нашими странами и народами.

    Обращаясь к лидерам и гражданам зарубежных государств, президент России передал слова самой искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.

    Путин заявлял ранее, что День Победы является священным праздником для всего населения России.

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    7 мая 2024, 23:22 • Новости дня
    ВАК решено перевести под эгиду Российской академии наук

    Путин поручил к июлю доложить о переводе ВАК под эгиду Российской академии наук

    Tекст: Антон Антонов

    Правительство должно обеспечить перевод Высшей аттестационной комиссии под эгиду Российской академии наук, говорится в поручении президента России Владимира Путина.

    Доклад ожидается до 1 июля 2024 года. Правительству поручено разработать предложения по закреплению координирующей роли РАН в развитии системы государственной научной аттестации.

    Кроме того, к 1 июля кабмин и РАН должны подготовить предложения по передаче РАН издательства «Наука» и Российского центра научной информации, передает ТАСС.

    В бюджет с 2025 года предписывается закладывать средства на увеличение ежемесячных выплат академикам до 200 тыс. рублей, членам-корреспондентам – до 100 тыс. рублей. В результате выплаты академикам и членкорам РАН вырастут в два раза по сравнению с уровнем 2023 года.

    Напомним, Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития государства на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

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    7 мая 2024, 20:45 • Новости дня
    Минченко: Инаугурация показала внимание Путина к истории и культуре России

    Политолог Минченко: Президент показал, что развитие страны должно идти рука об руку с ее традициями

    Минченко: Инаугурация показала внимание Путина к истории и культуре России
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Церемония показала, что будущее России выстраивается на фундаменте уже достигнутых вершин. Владимир Путин будет учитывать весь многовековой культурный и исторический опыт, что поможет отстаивать традиционные ценности нашего общества, сказал газете ВЗГЛЯД Евгений Минченко. Ранее в Москве прошла церемония инаугурации вновь избранного президента России Владимира Путина.

    «Во время церемонии инаугурации Владимир Путин сделал значительный акцент на ценностях справедливости – как внутри России, так и за ее пределами. Он четко обозначил, что мир нуждается в новом международном порядке, где голос каждой страны может быть услышан и учтен», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Что касается нашей Родины, то здесь президент также планирует работать на благо создания равных возможностей для всех членов общества. В его речи был слышен акцент на развитии государства. Отмечу, что в его понимании улучшение страны должно идти рука об руку с пониманием и принятием глубоких традиций России», – отмечает эксперт.

    «В этом плане будущие успехи РФ выстроятся на фундаменте уже достигнутых вершин. И здесь речь идет не только про новейшее время: важно учитывать многовековой исторический опыт, которым обладает государство. Путин наглядно показал, что он готов к серьезной и вдумчивой работе с учетом всех перечисленных факторов», – подчеркивает собеседник.

    «Важными с точки зрения символизма стали напутственные слова президенту от патриарха Кирилла. Его речь оказалась богатой на смыслы. Она получилась обширной, но каждое слово в ней имело колоссальное значение. Думаю, что столь большое внимание к религиозной стороне церемонии также дает намек на то, какие именно ценности Россия собирается отстаивать и продвигать», – резюмировал Минченко.

    Во вторник в Москве прошла церемония инаугурации вновь избранного президента России Владимира Путина. Глава государства прибыл на церемонию в Кремле на обновленном лимузине отечественной марки Aurus. На пути его сопровождал кортеж, состоящий из электрических мотоциклов Aurus Merlon, ранее не представленных публике.

    Позже в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин принес присягу народу России. Ее слова, как и статус главы государства, определены четвертой главой Конституции страны. После принятия президентского знака вступление в должность официально состоялось.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин самостоятельно написал речь для инаугурации. В ней президент сердечно поблагодарил жителей всех регионов страны за оказанное доверие. «Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество», – заявил глава государства.

    Он также выразил уверенность в том, что Россия достойно пройдет текущие испытания и станет еще сильнее. «Сегодня, по сути, мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей и нашими предками», – подчеркнул Путин. По его мнению, в будущем многое будет зависеть от единства и сплоченности народа страны.

    «Уверен, мы достойно пройдем через этот трудный, рубежный период, станем еще сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития. А это прежде всего народосбережение. Уверен, что поддержка многовековых семейных ценностей, традиций и впредь будет объединять общественные и религиозные объединения, политические партии, все уровни власти», – подчеркнул российский лидер.

    Он также затронул тему отношений с западными странами. «Мы не отказываемся от диалога с западными государствами, выбор – за ними. Намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь сотрудничества, – сказал Путин. – Разговор, в том числе по вопросам безопасности, стратегической стабильности, возможен. Но не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга».

    В заключение президент добавил: «Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным, еще более мощным. Мы единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе победим!»

    После завершения торжественной речи глава государства отправился на Соборную площадь, где принял парад Президентского полка ФСО. Завершающей точкой в инаугурационных мероприятиях стало прибытие Путина в Благовещенский собор. Здесь патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил благодарственный молебен по случаю вступления главы государства в должность.

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    8 мая 2024, 01:56 • Новости дня
    Ким Чен Ын поздравил Путина с инаугурацией

    Tекст: Антон Антонов

    Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил Владимиру Путину поздравление со вступлением в должность президента России, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

    Поздравление было направлено через российское посольство. В послании лидер КНДР выразил надежду, что Путина ждут «замечательные успехи» в работе на должности главы российского государства, передает ТАСС со ссылкой на ЦТАК.

    Напомним, во вторник в Москве прошла церемония инаугурации вновь избранного президента России. Путин в пятый раз вступил в должность президента России.

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    7 мая 2024, 18:23 • Новости дня
    Король Бахрейна поздравил Путина с инаугурацией

    Король Бахрейна и наследный принц поздравили Путина с инаугурацией

    Tекст: Вера Басилая

    Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа и наследный принц Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халифа поздравили Владимира Путина со вступлением в должность президента России, сообщило Бахрейнское информационное агентство.

    Король высоко оценил двусторонние отношения между Бахрейном и Россией и выразил стремление продолжать сотрудничество с президентом Российской Федерации, передает ТАСС.

    Ранее президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил Путина со вступлением в должность президента.

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    8 мая 2024, 13:23 • Новости дня
    Путин утвердил Основы госполитики в области исторического просвещения

    Президент Владимир Путин утвердил Основы госполитики в области исторического просвещения

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин утвердил Основы государственной политики России в области исторического просвещения.

    На официальном сайте правовой информации указано, что данным указом определяются цели, основные принципы и механизмы реализации государственной политики России в области исторического просвещения.

    «Россия – великая страна с многовековой историей, государство-цивилизация, сплотившее русский и многие другие народы на пространстве Евразии в единую культурно-историческую общность и внесшее огромный вклад в общемировое развитие», – указано в тексте.

    В документе отмечается, что в основе самосознания российского общества лежат формировавшиеся и развивавшиеся на протяжении всей истории России традиционные духовно-нравственные и культурно-исторические ценности, сохранение и защита которых являются обязательным условием гармоничного развития страны и ее многонационального народа, неотъемлемой составляющей суверенитета России.

    Стратегия госполитики в сфере исторического просвещения предполагает, что единая методология преподавания истории России должна быть принята начиная с дошкольного уровня и заканчивая вузовским. Кроме того, предполагается ввести единую государственную линейку учебников истории.

    Согласно указу, Россия намерена организовать масштабную просветительскую работу для борьбы с организованной Западом фальсификацией истории. В числе угроз в документе указано «использование коллективным Западом фальсификации истории в качестве оружия в информационной войне, направленной на разрушение целостности российского общества и государства».

    Помимо прочего, Путин в своем указе назвал целями исторического просвещения формирование общероссийской гражданской идентичности и укрепление Русского мира.

    «Целями государственной политики в области исторического просвещения являются формирование общероссийской гражданской идентичности и укрепление общности Русского мира на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей», – говорится в тексте документа.

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    8 мая 2024, 11:39 • Новости дня
    Китай поздравил Путина со вступлением в должность президента России

    Tекст: Ольга Никитина

    Пекин поздравляет Владимира Путина со вступлением в должность президента России, сообщил представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Представитель китайского внешнеполитического ведомства напомнил, что ранее поздравительное послание российскому лидеру направил председатель КНР Си Цзиньпин, передает ТАСС.

    Линь Цзянь выразил уверенность, что Россия под руководством Путина добьется новых успехов в социально-экономическом развитии и государственном строительстве.

    Инаугурация Путина состоялась 7 мая. Первый свой зарубежный визит после вступления в должность российский лидер планирует совершить в Китай.

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    8 мая 2024, 12:13 • Новости дня
    Песков: Предстоящие переговоры Путина с Пашиняном нужны и ожидаемы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Переговоры президента России Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна, которые состоятся 8 мая в Кремле, – нужные и ожидаемые, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Встреча нужная и ожидаемая с двух сторон», – передает его слова ТАСС.

    Напомним, Пашинян вылетел в Москву на рабочую встречу.

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    8 мая 2024, 13:17 • Новости дня
    Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму российскому лидеру Владимиру Путину по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Известно, что поздравительная телеграмма была передана через посла КНДР в России Син Хон Чхоля, передает ТАСС.

    На 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне парады пройдут в семи городах-героях и в 18 городах, где размещены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий.

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    8 мая 2024, 13:05 • Новости дня
    Асад поздравил Путина с инаугурацией

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Сирии Башар Асад поздравил Владимира Путина со вступлением в должность президента России, сообщила канцелярия главы арабской республики.

    В поздравительной телеграмме Асад пожелал российскому лидеру «постоянных успехов и удачи в выполнении возложенных обязанностей», передает ТАСС.

    Асад выразил уверенность, что под руководством Путина Россия «придет к большему прогрессу, процветанию и подъему».

    Ранее Путина со вступлением в должность президента страны поздравил Китай.

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    8 мая 2024, 16:16 • Новости дня
    Эксперт: Президент представил новый план комплексного развития страны

    Политолог Линдигрин: При составлении целей к 2030 году Владимир Путин опирался на желания простых россиян

    Эксперт: Президент представил новый план комплексного развития страны
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Цели, упомянутые в новом указе, позволяют говорить о приверженности президента комплексному подходу к развитию государства. Работа в рамках долгосрочной стратегии позволяет учесть мельчайшие детали политики и грамотно распределить имеющееся время, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Во вторник Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года.

    «Владимир Путин на протяжении всего пребывания у власти преследует выполнение одной задачи – сбережение народа страны. В связи с этим в поставленных целях нет ничего удивительного. Они являются абсолютно реалистичными, ведь президент не пытается нарисовать недосягаемую картинку, но заинтересован в реальном росте благополучия граждан», – сказала Наталья Линдигрин, гендиректор АНО «Институт региональных проблем».

    «При этом обнародованный указ стоит воспринимать как комплексную стратегию, рассчитанную на годы целенаправленных действий. Заметно, что для Владимира Путина принципиален подход долгосрочного развития страны, с помощью которого можно продумать каждую деталь проводимой политики», – отмечает она.

    «В документе уделяется особое внимание проблеме демографии. Вопросы, связанные с этой сферой, затрагиваются сразу в нескольких положениях документа. Речь идет как о повышении рождаемости, так и о необходимости поддержки здорового образа жизни среди населения. Немало сказано о росте доходов семей и увеличении МРОТ», – указывает собеседница.

    «Упор сделан и на создании комфортной городской среды. Президент понимает, что достойный уровень жизни должен сохраняться не только в мегаполисах, но и в небольших населенных пунктах. На это направлены планы по благоустройству общественных пространств, продолжению газификации, ремонту социальных объектов», – считает эксперт.

    «Поставлена еще одна важная задача: обеспечить граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. м на человека к 2030 году. Улучшения окажутся по-настоящему масштабными. Почувствовать их смогут все представители нашего общества. В документе упоминается и важность развития личного потенциала россиян, что положительно скажется на подрастающем поколении», – акцентирует она.

    «Согласно указу, уже через шесть лет число молодых людей, занятых в добровольческой и общественной деятельности, значительно вырастет. Это заложит отличный фундамент для уверенного шага в будущее. Все задачи, прописанные в документе, составлены со знанием дела и с пониманием важности комплексного подхода к развитию страны. Кроме того, в них заметно особое внимание к желаниям населения», – резюмирует Линдигрин.

    Во вторник Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года. Полный текст документа размещен на официальном сайте президента. Всего упомянуто семь основных направлений работы, осуществление которых планируется на перспективу до 2036 года. По каждому из них установлены необходимые показатели.

    Цель «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи» предусматривает рост суммарного коэффициента рождаемости в стране до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году. Также планируется снижение уровня бедности и увеличение продолжительности жизни вплоть до 81 года.

    Для достижения цели «Устойчивая и динамичная экономика» поручено обеспечить темп роста ВВП страны выше среднемирового и выход не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта. Планируется, что Россия станет одной из 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации.

    Еще одна цель – «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности». Отмечается, что по истечении шести лет в РФ должно обучаться около 500 тыс. иностранных студентов. Кроме того, планируется, что не менее 45% молодых граждан страны будут вовлечены в добровольческую и общественную деятельность.

    Не менее важные задачи ставятся в рамках цели «Комфортная и безопасная среда для жизни». Согласно поручению, к 2030 году необходимо обеспечить граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. м. на человека. По сравнению с показателями 2019-го, жилищный фонд должен быть обновлен не менее чем на 20%. Кроме того, планируется повысить доступность домов на первичном рынке.

    Об окружающей среде позаботятся в рамках цели «Экологическое благополучие». В ней отмечается важность поэтапного снижения выбросов опасных веществ в городах с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в два раза. Также поставлена задача уменьшить объем сбрасываемых неочищенных сточных вод.

    Цель «Технологическое лидерство» подчеркивает необходимость вхождения России в состав 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок. Число малых компаний, занятых в данном секторе, также планируется увеличить в семь раз.

    Заключительная цель, упомянутая в документе, «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» посвящена дальнейшему наращиванию инструментов цифровизации в экономике и государственных учреждениях.

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    8 мая 2024, 14:08 • Новости дня
    В Кремле заявили, что Путин высоко ценит мнение Рошаля

    В Кремле заявили, что Путин очень ценит мнение Рошаля

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин высоко ценит позицию доктора Леонида Рошаля по вопросам развития медицины и регулярно обменивается с ним мнениями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, глава государства высоко ценит профессионализм доктора и его мнение касательно вопросов развития медицины, у них давние дружеские отношения, передает ТАСС.

    Накануне Путин встретился с Рошалем и своей школьной учительницей Верой Гуревич. Эти встречи стали первыми после официального вступления Путина в должность.

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    8 мая 2024, 17:38 • Новости дня
    Путин рассказал о доле расчетов в нацвалютах в ЕАЭС

    Путин заявил о проведении более 90% расчетов в рамках ЕАЭС в нацвалютах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Более 90% расчетов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) проводится в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин на открытии заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.

    Российский лидер указал, что «объем взаимной торговли вырос почти в два раза с 45 до 89 млрд долларов, и причем более 90% расчетов уже проводятся в национальных валютах, передает ТАСС.

    Путин привел данные, согласно которым совокупный ВВП государств Евразийского союза по имеющимся оценкам увеличился с 1,6 трлн до 2,5 трлн долларов, а товарооборот с третьими странами вырос на 60%, с 579 до 923 млрд долларов.

    Он подчеркнул, что положительная макроэкономическая динамика сохраняется и в 2024 году. Российский лидер добавил, что РФ высоко ценит взаимовыгодные, многоплановые связи с партнерами по ЕАЭС, и искренне стремится к дальнейшей совместной работе по всестороннему развитию и укреплению интеграционного объединения.

    По его словам, этот саммит будет не просто юбилейным, но и рабочим, по-настоящему деловым. «Мы рассмотрим целый ряд подготовленных на наше утверждение новых решений, имеющих стратегический характер и направленных на углубление нашего сотрудничества в самых разных сферах», – резюмировал он.

    Напомним, в среду в Москве открылся юбилейный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Для главы российского государства Владимира Путина это первая международная встреча после инаугурации.

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