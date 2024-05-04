Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.10 комментариев
Трамп по уровню поддержки избирателей опередил Байдена
Rasmussen Reports заявила об отставании Байдена от Трампа по уровню поддержки избирателей на 10 процентных пунктов
По уровню поддержки избирателей бывший президент США Дональд Трамп опережает нынешнего главу государства на 10 п. п., свидетельствуют результаты опроса, предоставленные Rasmussen Reports.
Участникам опроса предложили выбрать из трех кандидатов на президентский пост. Трампа поддержали 46%, Байдена – 36%, еще 9% предпочли Роберта Кеннеди-младшего. Rasmussen Reports указывает, что относительно прошлого месяца Трамп увеличил отрыв на 4 п. п.
Опрос проводился с 29 апреля по 1 мая. Было опрошено более 1,2 тыс. человек. Погрешность оценивается в 3 п. п., передает ТАСС.
Напомним, NBC указывал, что на предстоящих выборах президента США республиканец Трамп из-за независимых кандидатов может набрать меньше голосов, чем демократ Байден.