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В МИД назвали бездумными заявления Макрона об отправке войск на Украину
Министерство иностранных дел России выразило крайнюю обеспокоенность заявлениями президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки на Украину французских и других контингентов НАТО.
В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что подобные высказывания «поражают своей безответственностью и бездумностью», поскольку «означают лобовое военное столкновение ядерных держав», передает ТАСС.
Как указали в МИД РФ, нельзя не обратить внимание на серию шагов с французской стороны, включающую военные учения и иные мероприятия, которые, по всей видимости, должны подкрепить заявления Макрона демонстрацией имеющихся у Парижа ядерных возможностей.
В ведомстве также обратили внимание на информацию о том, что «некоторое количество наемников из французского «Иностранного легиона» уже находится на Украине». В пресс-службе добавили, что это трудно воспринимать иначе как проявление готовности и намерения вступить в прямую вооруженную конфронтацию с Россией.
В заявлении ведомства содержится призыв к Франции «отказаться от планов по отправке своих военных на Украину», а также «воздержаться от шагов, способных привести к дальнейшей эскалации напряженности и дестабилизации в регионе».
В понедельник в МИД Франции опровергли отправку «Иностранного легиона» на Украину.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что информацию об отправке французских войск на Украину необходимо сначала проверить на достоверность, чем и занимаются российские военные.
Напомним, в четверг Макрон снова не исключил отправки французских войск на Украину.