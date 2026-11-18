Глава РФПИ Дмитриев назвал встречу лидеров России, США и КНР исторической

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Очень важное, такое сильное внимание к трехсторонней встрече президента России [с лидерами] Китая и США, многие считают, что это такое важное, исторически знаковое событие, потому что во многом эти страны могут определять фактически, в том числе важные вещи в геополитике совместно», – заявил Дмитриев, слова которого передает ТАСС.

Он добавил, что «все внимание приковано к этой встрече».

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД России Сергей Лавров назвал несложным процессом организацию новых саммитов с участием российского, американского и китайского лидеров при условии их полезности.

В понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила об историческом и новаторском значении встречи лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о продолжении диалога по украинскому урегулированию между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на планируемой двусторонней встрече на саммите АТЭС в Китае.