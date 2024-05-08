Активист: Власти Молдавии хотят обменять День Победы на День Европы

Активист Петрович: «Бессмертный полк» помогает молдаванам сохранить память о героях прошлого

Tекст: Олег Исайченко

«Жители Молдавии видят в «Бессмертном полку» возможность отдать дань уважения героям прошлого. Во время войны от республики на фронт ушло больше 350 тыс. солдат, из них 70 тыс. погибли. Мы не забудем и зверства со стороны немецких оккупантов, находившихся на территории нашей Родины», – сказал Алексей Петрович, председатель национального координационного комитета «Победа».

«Наша страна бережно хранит память об этом народном подвиге. По данным молдавской полиции, в прошлом году в акции поучаствовали свыше 100 тыс. граждан республики. Это удивительное мероприятие, позволяющее почувствовать настоящее народное единение, а также преемственность со своими предками», – уточняет собеседник.

«К сожалению, действующее правительство страны не разделяет чувства граждан республики. В отношении участников акции проводится беспрецедентный прессинг. Нам запрещают носить георгиевские ленты, угрожают отменить празднование Дня Победы, регулярно принимают решения о сносе памятников героям военных лет», – подчеркивает он.

«В этом году представителям мероприятия не разрешили собраться на центральной площади Кишинева. Власти нагло заняли ее территориями строениями, приуроченными ко Дню Европы. Политики разных уровней призывают граждан поддержать это мероприятие. Рассказывают о том, какой идеологический вред приносит 9 мая», – рассказывает Петрович.

«Организуя «Бессмертный полк», мы осознаем всю важность данной акции. Нельзя позволить кому-либо на Западе переписать историю. Мы – наследники героев, храбрецов, защитников. Наша задача пронести истину сквозь года. Не позволить злоумышленникам возвести кумиров из предателей. И жители Молдавии готовы стоять на страже прошлого», – акцентирует собеседник.

«Важно не забывать простейшую истину: те, кто забыли ужасы прошлых войн, будут обречены на участие в новых. Правдивость этой фразы можно оценить на примере нашего соседнего государства. Нам ни в коем случае нельзя идти этой дорогой. Возрождение фашизма и нацизма в современных условиях недопустимо», – резюмирует Петрович.

9 мая во многих городах постсоветских республик пройдут акции «Бессмертный полк». В Молдавии мероприятие традиционно собирало большое число неравнодушных граждан. Тем не менее, в этом году организаторы акции столкнулись с проблемой поиска места ее проведения из-за параллельных празднований «Дня Европы». Однако люди, желающие почтить память героев, все равно намерены выйти на улицы, сообщает в своем Telegram-канале национальный координационный комитет «Победа».