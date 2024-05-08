Зеленского хотят устранить свои

Попытка покушения на Зеленского указала на заговор в его ближайшем окружении

Tекст: Андрей Резчиков

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании двух полковников управления госохраны Украины (УГО), которые готовили покушение на Зеленского и были частью сети, деятельность которой якобы курировала ФСБ России. Фигуранты отправлены под стражу, им предъявлены обвинения в госизмене и подготовке теракта. Им грозит пожизненное лишение свободы.

По данным ведомства, сеть искала приближенных к Зеленскому людей, способных взять его в заложники и убить. Оба офицера якобы были завербованы российской стороной до начала военной операции в феврале 2022 года: один из «кураторов» в ФСБ провел «ряд законспирированных встреч с полковником УГО на территории соседних европейских государств». Средства для агентурной сети передавались за рубежом.

В сообщении СБУ также говорится о готовившихся покушениях на украинских чиновников и политиков, в том числе главу спецслужбы Василия Малюка и руководителя военной разведки (ГУР Минобороны) Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), которого планировалось ликвидировать накануне Пасхи.

«Первоначально завербованный агент должен был наблюдать за перемещением лица под охраной и передавать информацию. По координатам дома, где должен был находиться чиновник, планировалось нанести ракетный удар. Затем собирались атаковать дроном людей, оставшихся на месте поражения», – сообщили в СБУ.

Как выяснили украинские СМИ, одним из задержанных оказался начальник департамента УГО Андрей Гук, отвечавший за безопасность высших должностных лиц страны. Его обвиняют в сборе данных по охраняемым лицам. Второй фигурант привез в Киев FPV-дроны, снаряды для РПГ-7 и противопехотные мины. Оружие обнаружили и изъяли во время обыска у задержанных.

Украинская сторона также заявляла, что с февраля 2022 года Зеленский пережил более десятка покушений. В Москве называли популистскими и голословными утверждения о якобы попытках устранить Зеленского. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия заинтересована, чтобы Зеленский согласился на выдвинутые Москвой на переговорах условия, что могло бы положить конец военной спецоперации.

В украинской экспертной среде сомневаются в том, что за попытками покушения на Зеленского стоит ФСБ и другие российские спецслужбы. Как пишет политолог Константин Бондаренко, «иногда лидер государства перестает соответствовать интересам общества». Он привел в пример ситуацию в фашистской Германии и заговоры высшего военного руководства против Адольфа Гитлера.

«Клаус фон Штауфенберг в 1944-м не был агентом НКВД и не работал на Россию – как и Людвиг Бек, Вильгельм Канарис и прочие посвященные в заговор. Просто они считали политику руководства Германии тупиковой и действовали как патриоты», – напомнил политолог.

«Ни на что не намекаю, но считаю, что каждое неудавшееся покушение – это повод для несостоявшейся жертвы задуматься: а не стоит ли пересмотреть свои прежние позиции? Ведь хуже всего – это когда лидер достал свой собственный народ», – пишет Бондаренко в своем Telegram-канале.

С тем, что это мог быть спонтанный шаг украинских офицеров среднего или высшего звена, согласен киевский политолог Владимир Скачко. «Они поняли, что пока Зеленский у власти, никакого перемирия и спасения Украины от депопуляции не будет. Это в духе заговоров против Гитлера в последний период его правления», – уверен Скачко.

Также нельзя исключать пиар-акции, рассчитанной на то, чтобы «поднять акции Зеленского внутри Украины». «Возможно, подконтрольные Банковой СМИ попытаются снять с офиса Зеленского обвинения в терроризме и перебросить их на Россию, мол, Москва нарушает собственное обещание, данное еще бывшему премьер-министру Израиля Нафтали Беннету, не трогать Зеленского», – добавляет Скачко.

«В целом Зеленского охраняет не только собственная охрана, но и представители британской разведки MI6, поэтому вопрос с его безопасностью не стоит так резко. Если только, конечно, эти офицеры не были смертниками», – добавляет Дмитрий Офицеров-Бельский, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам,

в украинском обществе накапливается понимание того, что «мы боремся за что-то не то».

Все большее неприятие вызывают уличные облавы на людей с целью отправки в горнило боевых действий. «Окружение Зеленского – тоже часть украинского общества. Страна уже находится в состоянии катастрофы, экономика отсутствует», – подчеркивает спикер.

Офицеров-Бельский уверен, что вне зависимости от того, кто мог бы сменить Зеленского, курс официального Киева на тотальную русофобию и милитаризацию продолжится. Однако в ликвидации Зеленского прежде всего заинтересован Запад. «Ему есть, что рассказать о Борисе Джонсоне, Джо Байдене и его сыне Хантере. Зеленский во всех смыслах человек лишний, но в данный момент, будучи ресурсом, он еще не до конца исчерпан», – полагает собеседник.

Эксперт подчеркивает, что точечный ракетный удар может решить вопрос с ликвидацией «достаточно эффективно», но «МВД России не для того объявило Зеленского в розыск, чтобы российские же спецслужбы пристрелили его». «В будущем Россия намерена привлечь Зеленского к суду», – считает политолог.

«Зеленский – враг России. Если он погибнет, нам хуже точно не будет. Он уже два года гонит украинцев на убой. Но у США возник вопрос, сможет ли он продолжать это делать так же эффективно? Или его стоит заменить на кого другого?» – отмечает Игорь Шишкин, замдиректора Института стран СНГ.

Эксперт напомнил о недавнем сообщении Службы внешней разведки России о том, что США рассматривают варианты замены Зеленского. «Киевский режим – это банка с пауками. И если США ставят под сомнение будущее Зеленского, значит, они дают зеленый свет для проявления инициативы снизу. В Киеве сразу же активизируется огромное количество желающих занять его место и наживаться на крови украинцев», – уверен Шишкин.