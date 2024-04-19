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    При крушении самолета на Ставрополье пострадали два летчика
    У подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки изъята большая сумма денег
    Израиль нанес ракетный удар по Ирану
    Economist заявил о недовольстве США Украиной
    США наложили вето на проект резолюции Совбеза о принятии Палестины в ООН
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Поворот России на Восток – это возвращение к истокам

    В наше время можно слышать: «И чего добилась Россия, порвав с Западом? Всего лишь заменила зависимость от Запада зависимостью от Китая». Аналогия с выбором Александра Невского очевидна.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Китай и Запад перетягивают украинский канат

    Пекин понимает, что Запад пытается обмануть и Россию, и Китай. Однако китайцы намерены использовать ситуацию, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров по украинскому вопросу, где будут писаться правила миропорядка.

    3 комментария
    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Вторая мировая война продолжается

    Диверсии, саботаж, радикализм – стандартные методы Запада в борьбе против нашей страны, которую в ходе холодной войны он использовал на полную катушку и продолжает использовать сейчас.

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    19 апреля 2024, 10:09 • Новости дня

    Медведев допустил, что на Западе решили «ликвидировать» Зеленского

    Зампред Совбеза Медведев допустил, что на Западе решили «ликвидировать» Зеленского

    Tекст: Александра Юдина

    Покушение на экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова может указывать на то, что и у президента Украины Владимира Зеленского есть причины «всполошиться не на шутку», выразил мнение зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он указал, что покушение «на главного бандеровца в Польше» дает основания для «наркотического клоуна всполошиться не на шутку».

    «Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации. Бойся, паяц!» – отметил зампред.

    На прошлой неделе в Москве подорвался автомобиль, в котором находился бывший сотрудник СБУ Прозоров.

    18 апреля 2024, 12:31 • Новости дня
    Захарова поинтересовалась реакцией Запада на разговоры о подрыве евротоннеля под Ла-Маншем

    МИД: Запад игнорирует планы Украины атаковать Крымский мост

    Захарова поинтересовалась реакцией Запада на разговоры о подрыве евротоннеля под Ла-Маншем
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия выразила недовольство отсутствием реакции западных стран на заявления Украины о возможном нанесении удара по Крымскому мосту.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля в интервью немецкому таблоиду Bild озвучил планы ВСУ разрушить Крымский мост к середине июля 2024 года, передает ТАСС.

    «Как вы думаете, была ли какая-то реакция со стороны Даунинг-стрит (канцелярия премьер-министра Великобритании – прим. ВЗГЛЯД), Форин-офиса (британского МИД – прим. ВЗГЛЯД), всевозможных обсерваторий по правам человека, которых наплодили на Западе? Нет», – подчеркнула Захарова.

    Она сравнила бездействие Запада с тем, как бы отреагировали западные страны, если бы военные эксперты третьих стран публично обсуждали планы по подрыву мостов в Германии, Португалии или евротоннеля под Ла-Маншем.

    «Что бы сделали с этими изданиями, и что бы сделали с теми экспертами, которые подобное предлагают?» – задала риторический вопрос Захарова.

    Напомним, украинские власти, по данным британской газеты Sun, планируют до середины июля нанести удар по Крымскому мосту.

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    18 апреля 2024, 20:55 • Новости дня
    Трубопровод взорвался в Харьковской области
    Трубопровод взорвался в Харьковской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Взрыв прогремел в Харьковской области, пострадал газовый трубопровод, сообщило издание «Страна».

    По данным СМИ, в радиусе 40 метров от места взрыва плавится асфальт, высота столба пламени достигает 70 метров, передает ТАСС.


    О причинах происшествия и местоположении трубопровода не сообщается.

    Ранее сообщалось, что на Украине произошел взрыв в многоэтажном доме после того, как мужчина выстрелил из гранатомета.

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    18 апреля 2024, 12:06 • Новости дня
    Боррель назвал «единственный путь» урегулирования конфликта на Украине

    Боррель: План Зеленского – единственный путь урегулировать конфликт на Украине

    Боррель назвал «единственный путь» урегулирования конфликта на Украине
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Единственный путь урегулирования украинского конфликта – это реализация плана Владимира Зеленского, другого нет, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель отметил, что предлагалось много планов, в том числе от Китая, Бразилии, Африки, Латинской Америки, однако все они «исчезли».

    «Единственный, который сохраняется и обсуждается на международном уровне, – это план Зеленского», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам переговоров с руководителем МИД КНР Ван И заявил, что Россия и Китай считают бесперспективными любые международные встречи по Украине, которые игнорируют законные озабоченности Москвы в сфере безопасности.

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    18 апреля 2024, 19:56 • Новости дня
    За подготовку покушения на Зеленского задержали поляка

    СБУ заявила о предотвращении покушения на Зеленского

    За подготовку покушения на Зеленского задержали поляка
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что на украинского лидера Владимира Зеленского якобы готовилось покушение, которое удалось предотвратить совместно с правоохранительными органами Польши.

    «По результатам тесного взаимодействия Службы безопасности [Украины], офиса генерального прокурора Украины и органов правопорядка Польши задержан гражданин Польши», – сообщила СБУ в Telegram-канале, передает ТАСС.

    В сообщении говорится, что задержанный якобы имеет связи с Россией. Следствие полагает, что он намеревался собрать информацию о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка для помощи в организации покушения.

    По данным СБУ, польская прокуратура взяла задержанного под стражу, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Сбор или хранение сведений, передача которых может нанести ущерб Республике Польша» польского Уголовного кодекса.

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    18 апреля 2024, 14:25 • Новости дня
    Российские войска поразили пункт командования ВСУ «Север»
    Российские войска поразили пункт командования ВСУ «Север»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили пункт командования украинских вооруженных сил «Север», склад боеприпасов украинской оперативно-тактической группировки «Донецк», сообщило Минобороны России.

    Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили пункт управления командования ВСУ «Север», две пусковых установки с радиолокатором подсвета и наведения ЗРК С-300, склад боеприпасов группировки «Донецк», склады вооружения и топлива 101-й бригады теробороны, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 251 украинский дрон, две тактических ракеты «Точка-У» и 33 снаряда чешской РСЗО Vampire.

    С начала СВО уничтожено 583 самолета, 270 вертолетов, 21 734 дрона, 504 ЗРК, 15 801 танк и другие бронемашины, 1267 машин РСЗО, 8945 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    18 апреля 2024, 20:20 • Новости дня
    Онуфриенко: ВСУ не станут размещать F-16 в Староконстантинове

    Военный аналитик назвал возможные цели удара ВС России по аэродромам в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях

    Онуфриенко: ВСУ не станут размещать F-16 в Староконстантинове
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Истребители F-16, в случае их поставок на Украину, не будут размещать на аэродроме в Староконстантинове, поскольку, как показывают нынешние удары, российские войска могут до него дотянуться, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ВС России ударили по аэродромам в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

    «ВС России регулярно наносят удары по военным аэродромам Украины. Выбор цели и времени зависит от того, какими разведданными располагает наше Минобороны», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он не исключил, что на территории аэродромов в пригороде Староконстантинова и в Коломые было зафиксировано сосредоточение сил и техники противника.

    Вместе с тем собеседник усомнился, что площадки готовили для размещения там F-16. Несмотря на то, что местный аэродром еще в 2021 году был переоборудован под стандарты НАТО, он вряд ли может стать местом базирования американских истребителей, поскольку, как показывают нынешние удары, российские войска могут до них дотянуться. «Я думаю, что истребители, в случае их поставок на Украину, будут располагаться вблизи западноукраинской границы, прежде всего в Закарпатье», – считает Онуфриенко.

    При этом спикер допускает, что украинское командование рассматривало площадку в Староконстантинове в качестве аэродрома подскока для F-16.

    Ранее ВС России нанесли удар в районе военного аэродрома в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области Украины, а также по аэродрому в Ивано-Франковской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, площадки готовили для принятия американских истребителей F-16.

    «В Староконстантинове в направлении аэродрома прилет, был очень мощный взрыв», – цитирует его РИА «Новости». Российские войска не первый раз наносят удар по этой цели. Один из прилетов был зафиксирован в марте. В начале апреля российские военные также ударили по объекту. Тогда сообщалось, что, возможно, было попадание по месту расположения западных и украинских военных летчиков. В районе военного аэродрома расположены электрическая подстанция, бомбовый склад, полигон, железобетонный и асфальтовый заводы.

    Лебедев уточнил, что также в ночь на 18 апреля российские войска нанесли удар по аэродрому в городе Коломыя в Ивано-Франковской области, в результате чего произошла детонация, а через несколько минут взрывы прогремели в Ивано-Франковске, где под удар попали военные склады. «Потом было три прилета в город Ивано-Франковск, недалеко от центра. Один из прилетов попал в расположение военных. Свидетели пишут о множестве скорых и о том, что кварталы почти сразу оцепили», – отметил координатор.

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    18 апреля 2024, 11:54 • Новости дня
    Политолог: После обнаружения в Германии «похищенных» детей Киев продолжит обвинять Россию

    Политолог Шеслер: Украина и Запад не будут извиняться перед Россией после обнаружения в Германии якобы «похищенных» детей

    Политолог: После обнаружения в Германии «похищенных» детей Киев продолжит обвинять Россию
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Обнаружение «похищенных» украинских детей в Германии еще раз показывает надуманность обвинений в адрес России. Однако не стоит ожидать, что после этого случая перед Москвой извинятся. Запад будет и дальше использовать эту тему в личных целях, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее в ФРГ нашли более 160 детей, считавшихся вывезенными в Россию.

    «Судя по всему, в Германии обнаружили часть тех детей, которые якобы были «похищены» Россией. Это еще раз доказывает надуманность выдвинутых против президента Путина и уполномоченного по правам ребенка Львовой-Беловой обвинений со стороны Международного уголовного суда (МУС)», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Что любопытно, офис Зеленского никогда не предъявлял никаких подробных данных о якобы вывезенных детях. Это делалось специально, чтобы Москва никак не могла опровергнуть претензии. Сложно опровергать что-то, не располагая фактами», – отмечает собеседница.

    При этом эксперт считает, что нахождение детей в Германии легко объяснимо. «В 2022 году многие украинцы покидали страну через Россию. В дальнейшем они могли уезжать в третьи страны, не предупредив об этом родственников. Те, в свою очередь, теряли след и обращались за помощью к украинским властям, которые вносили несовершеннолетних в списки пропавших без дополнительной проверки, – пояснила она.

    «Несмотря на то что ребят нашли, Украина никак не будет извиняться или оправдываться. В офисе Зеленского скажут, что часть «похищенных» обнаружили, а оставшихся нет. Более того, ситуации, когда детей возвращали из России обратно на родину, уже случались. Однако это никак не повлияло на позицию наших оппонентов. Более того, Запад также будет по-прежнему использовать эту тему в собственных интересах», – заключила Шеслер.

    Ранее на территории Германии нашли 161 украинского ребенка, которые ранее считались «вывезенными в Россию», заявил руководитель украинской нацполиции Иван Выговский. Каким образом дети попали в ФРГ, тот не уточнил.

    Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале отметила, что Москва давно обращает внимание мировой общественности на то, что «Украина создала мифологическую систему в отношении детей, которые были якобы «депортированы» в Россию».

    «Проверяя поступившие по различным каналам списки несовершеннолетних, видим, что часть детей давно находится дома с родителями или в других государствах и даже никогда не разлучалась со своими ближайшими родственниками», – отметила она. Кроме того, Львова-Белова предложила поискать «похищенных» ребят не только в странах ЕС.

    Напомним, в марте 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда в Гааге выписала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей».

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    18 апреля 2024, 14:42 • Новости дня
    Названа потраченная с начала года Украиной сумма на закупку вооружений

    Украина с начала года направила на закупку вооружений 4 млрд долларов

    Названа потраченная с начала года Украиной сумма на закупку вооружений
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина в условиях недостаточной поддержки Запада направила с начала года на приобретение вооружения 4 млрд долларов, что негативно отразилось на ее бюджете, сообщил министр финансов страны Сергей Марченко.

    По его словам, 4 млрд долларов потратило правительство на закупку вооружения в условиях, когда не хватало обещанных партнерами снарядов и оружия, что имеет негативные последствия для бюджета, передает ТАСС.

    Марченко подчеркнул, что в начале 2024 года Украина оказалась в сложной ситуации из-за недостаточного количества как денег, так и оружия, и выразил надежду на продолжение помощи Запада.

    Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что в украинском оборонном бюджете на 2024 год предусмотрено лишь 6 млрд долларов на закупку вооружений.

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    18 апреля 2024, 16:45 • Новости дня
    МВФ пообещал удовлетворить финансовые потребности Киева

    МВФ оценил потребности Киева на этот год в 42 млрд долларов

    МВФ пообещал удовлетворить финансовые потребности Киева
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Международный валютный фонд (МВФ) оценил потребности Украины в финансировании на 2024 год в 42 млрд долларов и выразил уверенность в их удовлетворении, сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

    По ее словам, поддержка в адрес Украины «остается стабильной», передает ТАСС.

    Глава МВФ выразила надежду, что необходимая сумма будет мобилизована, однако отметила, что за ситуацией в стране необходимо будет внимательно следить.

    В конце марта власти Украины сообщали о получении 1,5 млрд долларов от Всемирного банка в рамках займа на поддержку политики развития.

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    18 апреля 2024, 17:07 • Новости дня
    Арестован подозреваемый в покушении на экс-сотрудника СБУ Прозорова

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемого в покушении на убийство бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова Владимира Головченко арестовали, такое решение принял Замоскворецкий суд Москвы.

    Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Головченко до 12 июня, сообщили в суде ТАСС.

    На прошлой неделе в Москве подорвался автомобиль, в котором находился бывший сотрудник СБУ Прозоров. Обвиняемый в подрыве Головченко, по словам следователей, признал вину в ходе допросов.

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    18 апреля 2024, 21:57 • Новости дня
    Кулеба признал отсутствие у Киева плана Б при прекращении помощи США

    Кулеба отверг наличие у Киева плана Б при отсутствии помощи со стороны США

    Кулеба признал отсутствие у Киева плана Б при прекращении помощи США
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не имеет плана Б в случае отсутствия помощи со стороны США.

    Он заявил, что Украина надеется на план А – согласование законопроекта со стороны Конгресса о помощи Украине. Кулеба отметил, что в этом вопросе его поддержал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РИА «Новости».

    Украинский министр финансов Сергей Марченко 15 марта озвучил план Б на случай отсутствия помощи от США, согласно которому Украина будет просить страны «Большой семерки» увеличить размер взносов для помощи Киеву, если Конгресс не примет соответствующего решения.

    Напомним, новый отдельный законопроект, представленный в Конгрессе США, предусматривает выделение Украине 61 млрд долларов, а также поставку ракет ATACMS.

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    18 апреля 2024, 23:55 • Новости дня
    Директор ЦРУ счел «весьма вероятным» поражение Украины к концу года

    Директор ЦРУ Бернс счел «весьма вероятным» риск поражения Украины к концу 2024 года

    Директор ЦРУ счел «весьма вероятным» поражение Украины к концу года
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Риск того, что Украина к концу 2024 года потерпит поражение в конфликте с Россией, «весьма вероятен», заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

    По крайней мере, сказал Бернс, вероятен риск того, что Москва сможет «фактически диктовать условия мирного урегулирования», передает РИА «Новости».

    Он заявил, что Конгресс США должен проголосовать за проект закона о дополнительном финансировании Украины, без этой поддержки «картина» окажется «гораздо более ужасной».

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что потенциал российских Вооруженных сил многократно превышает возможности ВСУ, без помощи Запада у Киева нет шансов продолжать боевые действия.

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    19 апреля 2024, 04:24 • Новости дня
    Economist заявил о недовольстве США Украиной

    Economist сообщил об игнорировании Украиной призывов США прекратить удары по инфраструктуре России

    Economist заявил о недовольстве США Украиной
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом недоволен тем, что Киев игнорирует призывы США прекратить удары по инфраструктуре России, сообщают СМИ.

    Как отмечает Economist, за последнюю неделю прекратились удары по российским НПЗ, передает РИА «Новости».

    США встревожены из-за угрозы роста цен на нефть. Также Вашингтон опасается «неконтролируемого обмена ударами, в котором Украина рискует оказаться проигравшей стороной», передает ТАСС.

    Источник в украинской разведке заявил Economist, что ему не поступало указаний прекратить удары. Другой источник, который производит БПЛА для украинских войск, заявил, что в Вашингтоне нет согласия по этому вопросу и в «частном порядке» американские чиновники говорят Украине «продолжать».

    Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отказался от дискуссии по поводу прекращения ударов по российским НПЗ в случае, если США не предоставят ВСУ новые системы ПВО.

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    18 апреля 2024, 19:02 • Новости дня
    В США заявили о критическом положении ВСУ на фронте

    Foreign Policy: ВСУ оказались в критическом положении из-за нехватки боеприпасов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Для украинских войск сложилась критическая ситуация на поле боя, из-за дефицита боеприпасов они не способны удерживать позиции, говорится в статье журналиста Оза Катерджи для американского журнала Foreign Policy.

    Кроме того, ВСУ стали гораздо медленнее укреплять свои позиции, что дает преимущество российской армии, отметил автор, передает ТАСС.

    Катерджи также сообщил, что лично убедился в нехватке боеприпасов у ВСУ – на фронте он побывал на складе, который был практически пуст.

    Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией не из-за отсутствия помощи США, а из-за мощи российской армии.

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    18 апреля 2024, 12:34 • Новости дня
    ВСУ повторно атаковали тренажер реакторного зала на ЗАЭС
    ВСУ повторно атаковали тренажер реакторного зала на ЗАЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные провели атаку на тренажерный центр Запорожской атомной электростанции с помощью дрона, аппарат уничтожили, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе станции.

    ВСУ атаковали уникальный тренажерный центр ЗАЭС, дрон уничтожили над крышей корпуса «Г» УТЦ ЗАЭС, указали в пресс-службе станции, передает ТАСС.

    В этом корпусе находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

    В результате атаки никто не пострадал, разрушений также не последовало.

    В начале апреля тренажерный центр ЗАЭС также подвергался атаке беспилотника ВСУ. В МАГАТЭ заявляли, что в курсе атаки дрона на этот корпус станции.

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