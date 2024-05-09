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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русский государственный стиль

    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский А что ты делал во время этой войны?

    Волонтеры сумели насытить благородный призыв «своих не бросаем» конкретным человеческим содержанием, за которым в каждом отдельном случае встают глубоко личные истории.

    20 комментариев
    Александр Носович Александр Носович Молдавия при Санду косплеит Прибалтику

    Даже в проплаченном материале президент Молдавии Майя Санду не может достойно ответить на неудобные вопросы. И такой простодушный ответ на вопрос про румынский паспорт: а че, я как все, у нас миллион человек в стране имеют румынский паспорт, ерунда, дело житейское...

    9 комментариев
    9 мая 2024, 01:13 • Новости дня

    Ракетную опасность и угрозу БПЛА объявили в Белгородской и Воронежской областях

    Tекст: Антон Антонов

    В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об опасности атаки беспилотников.

    Гладков в Telegram призвал жителей Белгородской области, которые находятся дома, не приближаться к окнам, а тех, что оказались на улице – спуститься в укрытие.

    Гусев в Telegram призвал сохранять спокойствие и заверил, что «силы ПВО наготове».

    Напомним, накануне российская система ПВО сбила украинский беспилотник в небе над Белгородской областью.

    8 мая 2024, 08:48 • Новости дня
    В НАТО подготовили решение относительно ввода войск на Украину

    CDS: НАТО может провозгласить на саммите отказ от ввода войск на Украину

    В НАТО подготовили решение относительно ввода войск на Украину
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    НАТО может отказаться от прямого военного вмешательства в конфликт на Украине, сообщает Corriere della Sera со ссылкой на проект декларации, которая будет обсуждаться на саммите альянса 9-11 июля в Вашингтоне.

    «Никаких сапог на земле» – одна из ключевых фраз проекта, передает РИА «Новости» сообщение издания.

    Также на саммите планируется передать председательство в Контактной группе по обороне Украины от министра обороны США к штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

    Стратегия США в украинском конфликте останется прежней, однако западные лидеры готовы к смене курса, говорится в публикации итальянского издания.

    Ранее Министерство иностранных дел России выразило крайнюю обеспокоенность заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки на Украину французских и других контингентов НАТО.

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    8 мая 2024, 13:54 • Новости дня
    «Кинжалы» поразили объекты энергетики и ВПК Украины
    «Кинжалы» поразили объекты энергетики и ВПК Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы России нанесли групповой удар с применением аэробаллистического гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал», а также высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования и беспилотников по объектам энергетики и предприятиям ВПК Украины, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что удар нанесен в ответ на попытки украинской стороны нанести ущерб объектам российской энергетики.

    Сообщается, что цели ударов были достигнуты, поражены все назначенные объекты.

    Возможности Украины по выпуску продукции военного назначения и переброске западного вооружения и военной техники на передовую значительно снижены в результате российского удара, говорится в заявлении МО РФ.

    Коментарии (22)
    8 мая 2024, 08:58 • Новости дня
    Киев начал тайно вывозить тела погибших из Часова Яра

    Марочко: Киев тайно вывозит тела погибших солдат ВСУ из Часова Яра, чтобы скрыть потери

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные скрытно вывозят тела погибших сослуживцев из Часова Яра в темное время суток, чтобы утаить масштабы потерь личного состава, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в Часовом Яре две ночи подряд на семи грузовиках вывозили более 100 тел военнослужащих ВСУ, чтобы общее количество безвозвратных потерь для сослуживцев оставалось неизвестным, передает РИА «Новости».

    Ранее ВСУ лишились возможности подвозить боеприпасы в Часов Яр.

    Коментарии (8)
    8 мая 2024, 13:16 • Новости дня
    Рар объяснил проект декларации НАТО об отказе от ввода войск на Украину

    Политолог Рар: Последнее слово о вмешательстве НАТО в конфликт на Украине скажут США

    Рар объяснил проект декларации НАТО об отказе от ввода войск на Украину
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Макрон, говоря о возможном вводе войск на Украину, стремится сделать Францию лидером Европы и отомстить России за потерю Мали. Однако в НАТО осознают последствия такого шага, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее СМИ узнали о планах альянса отказаться от прямого вмешательства в украинский конфликт.

    «Разумные политики на Западе понимают последствия ввода войск на Украину. Бои между российской армией и французскими легионерами приведут к Третьей мировой войне», – убежден германский политолог Александр Рар. Он отметил, что милитаристские призывы Эммануэля Макрона не разделяют большинство стран НАТО. Исключением, по его мнению, является Великобритания.

    При этом Макрон выступает с подобными заявлениями неслучайно. «Во-первых, он стремится сделать Францию лидером Европы в вопросах безопасности. Но я думаю, что в НАТО ему объяснят, что таким образом он свои амбиции не реализует. Во-вторых, у Макрона имеется личная обида на Россию за то, что та «выдавила» французов из Мали. Там Париж получал нужный для атомной промышленности уран», – пояснил Рар. По его информации, в Германии предполагают, что президент Франции хочет предложить России сделку: он не посылает французские войска на Украину, а Москва не нарушает критические интересы Франции в Африке.

    При этом в НАТО разворачивается еще один внутренний спор. Сторонами конфликта выступают Берлин и Лондон. «Немецкое правительство четко определило: ракеты и другое оружие, которое поступает на Украину, не должно быть использовано против России. Германия не хочет прямого столкновения с Москвой. В то же время Британия готова поставлять ракеты Киеву, чтобы украинская армия обстреливала российскую территорию», – детализировал спикер.

    Рар убежден: последнее слово о том, насколько допустимо Североатлантическому альянсу вмешиваться в украинский конфликт, на саммите блока в июле скажут США.

    Ранее стало известно, что на саммите НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля, может быть утверждена декларация с отказом от отправки войск на Украину. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на проект документа. «Никаких сапог на земле» – одна из ключевых фраз документа. Она используется применительно к украинскому конфликту и означает, что страны альянса не будут отправлять свои войска на помощь Киеву, уточняет издание.

    В то же время блок продолжит укреплять свой восточный фланг и намерен увеличить кадровый состав в регионе до 300 тыс. военных, которые могут быть задействованы на территориях вдоль хребта, идущего от Прибалтики до Болгарии.

    Кроме того, ожидается, что на саммите председательство в контактной группе по обороне Украины перейдет от главы Пентагона Ллойда Остина к штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Как отмечает издание, помимо практической причины в виде более эффективного управления помощью, у этого шага есть и политическое объяснение. В этом случае действия группы будут выглядеть «более демократичными» в глазах общественного мнения.

    На этом фоне на сайте украинского президента появилась петиция о приглашении войск стран – членов ЕС, Британии и США на Украину. Кремль расценил это как «опасную провокацию». «Мы считаем это чрезвычайно вызывающей провокацией – не менее», – сказал Дмитрий Песков, добавив, что Москва следит за развитием событий. При этом он подчеркнул, что киевские власти достаточно непредсказуемы. Пресс-секретарь президента также указал – Москва неоднократно напоминала, что непосредственное вмешательство на земле в украинский конфликт потенциально несет огромную опасность. 

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в недавнем интервью изданию The Economist подчеркнул, что Париж не исключает возможности отправки контингента на Украину. Однако это станет возможно в том случае, если о подобной помощи попросит сам офис Зеленского или же после «прорыва российскими военными линии фронта». Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, для чего Франция прибегает к милитаристской риторике.

    Кроме того, лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что Вашингтон не может позволить Украине проиграть, поскольку в таком случае в противостояние с Москвой придется вступить американским военным. В Киеве пообещали «быть очень благодарными» в случае отправки западных войск.

    В ответ на агрессивную риторику западных чиновников Москва начала подготовку учений ракетных соединений Южного военного округа, ВКС и сил ВМФ. Российские военные будут отрабатывать применение нестратегического ядерного оружия. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях учений.

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    8 мая 2024, 14:47 • Новости дня
    Европа утвердила обязательства Украины в обмен на 50 млрд евро

    Европейские послы одобрили украинский план реформ в обмен на помощь ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Послы 27 стран Евросоюза предварительно одобрили план обязательств Украины по проведению реформ в обмен на помощь от ЕС в размере 50 млрд евро до 2027 года, сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС.

    Решение об этом должно быть утверждено на уровне министров, передает ТАСС.

    Ранее представитель Евросоюза в Киеве Катарина Матернова заявила, что Украина может столкнуться с трудностями при получении помощи от Евросоюза, если не будет отчитываться об использовании средств.

    Коментарии (0)
    8 мая 2024, 12:22 • Новости дня
    В Совфеде сказали, что ждет литовских военных на Украине

    Сенатор Климов: Тренировочная миссия на Украине плачевно закончится для литовских военных

    В Совфеде сказали, что ждет литовских военных на Украине
    @ Beata Zawrzel/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    Иностранные солдаты на Украине станут законной целью для российской армии независимо от их паспорта. Если руководство Литвы решит разместить контингент в зоне боевых действий, то просто загубит своих граждан, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее литовские власти допустили отправку войск на Украину с тренировочными целями.

    «Я полагаю, что тренировка литовской армии на Украине может трагически закончиться для нее. Это масштабный театр военных действий, а не компьютерная игра. Если руководство этой или любой другой прибалтийской страны хочет загубить собственных граждан, то оно движется в нужном направлении», – сыронизировал сенатор Андрей Климов.

    «Более того, Литва намеревается послать военных не для защиты своей страны или хотя бы для обороны члена НАТО в рамках устава организации. Вильнюс предлагает воевать на чужой территории, не относящейся к Североатлантическому альянсу или Евросоюзу. Основные мотивы таких инициатив – это русофобия и желание выслужиться перед Вашингтоном», – отмечает собеседник.

    «Мы еще в начале спецоперации предупреждали другие государства, что не стоит соваться на Украину. Законной целью российских военных станет любой иностранный гражданин, приехавший воевать в зону СВО. Причем его паспорт не будет иметь никакого значения. А чтобы не оказываться на пути в пекло, гражданам других стран стоит настойчиво сообщить об этом своим властям», – заключил Климов.

    Ранее литовские власти заявили о готовности отправить войска на Украину в рамках тренировочной миссии. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на премьер-министра страны Ингриду Шимоните. Недавно она выступила с предложением к членам парламента о размещении ограниченного контингента в зоне боевых действий и получила соответствующее разрешение. Однако офис Зеленского пока не обращался к руководству прибалтийской страны с просьбой о реализации данного решения.

    Кроме того, Шимоните признала, что Кремль расценит это как провокацию, но добавила, что «если бы мы просто подумали об ответе России, то не смогли бы ничего послать». Также она засомневалась в возможном применении Москвой тактического ядерного оружия из-за боязни загрязнить территорию радиоактивными осадками.

    Глава комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов в интервью РИА «Новости» отметил, что возможная отправка литовских солдат на Украину ничем не затруднит выполнение задач спецоперации, а лишь добавит проблем Вильнюсу. «Если что-то потом с ними случится, это все будет на совести соответствующих политиков и руководителей», – подчеркнул он.

    Напомним, в феврале этого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стране придется провести операции на Украине, чтобы противостоять российской армии. Позднее он неоднократно повторял, что Париж может разместить в зоне конфликта свой военный контингент.

    Тогда член комитета по безопасности Госдумы России Михаил Шеремет отметил, что планы Макрона ввести войска на Украину для ослабления Москвы обречены на провал. Также депутат добавил, что французский президент рискует войти в историю «не как новый Наполеон, а как политический шарлатан», который отправил своих граждан на смерть.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что слова президента Франции о возможной отправке войск на Украину очень важны и опасны. Представитель Кремля указал, что Париж продолжает говорить о своей прямой вовлеченности на земле в конфликт.

    Позднее президент Франции на встрече с главой КНР Си Цзиньпином подчеркнул, что его страна не находится в состоянии войны с Россией. Он также заявил, что Париж не стремится к смене власти в Москве.

    Другие страны НАТО заявляли о своей неготовности к отправке военных на Украину. В частности, в Эстонии отмечали, что не планируют размещать контингент в зоне боевых действий, несмотря на инициированную президентом Франции дискуссию по данному вопросу. Британия также исключила дислокацию своих солдат на территории конфликта.

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    8 мая 2024, 09:29 • Новости дня
    Литва собралась отправить войска на Украину в рамках тренировочной миссии

    Financial Times: Литовские власти готовы отправить войска на Украину в рамках тренировочной миссии НАТО

    Литва собралась отправить войска на Украину в рамках тренировочной миссии
    @ Alfredas Pliadis/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Литовские власти готовы отправить войска в зону боевых действий на Украине в рамках тренировочной миссии, сообщила Financial Times со ссылкой на литовского премьер-министра Ингриду Шимоните.

    По словам Шимоните, недавно она обратилась к членам литовского парламента с предложением отправить на Украину ограниченный контингент войск и получила соответствующее разрешение, пишет издание, отмечая, что в Киеве с такой просьбой к литовским властям официально никто не обращался, передает РИА «Новости».

    Напомним, в феврале этого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину, позднее он неоднократно повторял, что Франция может отправить на Украину свои войска. Информацию об этом также подтвердили в Кремле. По словам источника, близкого к руководству России, целый ряд стран – участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют «достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт», это «абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет».

    Одновременно с этим глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. По словам директора СВР Сергея Нарышкина, французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Литва оказывает поддержку военизированным формированиям на ее территории, которые хотят свергнуть власть в Белоруссии.

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    8 мая 2024, 12:29 • Новости дня
    Кремль осудил петицию на сайте Зеленского о вводе войск НАТО на Украину

    Кремль назвал петицию о вводе войск НАТО на Украину опасной провокацией

    Кремль осудил петицию на сайте Зеленского о вводе войск НАТО на Украину
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кремль расценил опубликованную на сайте президента Украины Владимира Зеленского петицию с требованием ввести в страну войска НАТО как «опасную провокацию», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Мы считаем это чрезвычайно вызывающей провокацией – не менее», – сказал он, добавив, что Москва следит за этим.

    При этом Песков подчеркнул, что киевский режим достаточно непредсказуемый, передает ТАСС.

    Он также напомнил, что Москва неоднократно напоминала, что непосредственное вмешательство на земле в украинский конфликт потенциально несет огромную опасность.

    Ранее на сайте украинского президента появилась петиция о приглашении войск стран – членов ЕС, Британии и США на Украину.

    Коментарии (17)
    8 мая 2024, 11:15 • Новости дня
    На Украине Коломойскому предъявили обвинение в организации заказного убийства
    На Украине Коломойскому предъявили обвинение в организации заказного убийства
    @ STR/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Офис генпрокурора Украины сообщил, что предъявил находящемуся под стражей олигарху Игорю Коломойскому (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) новое обвинение, на этот раз в организации заказного убийства.

    Как говорится в сообщении генпрокуратуры, известному бизнесмену сообщено о подозрении в совершении преступления, связанного с организацией заказного убийства, передает РИА «Новости».

    Офис генпрокурора имя подозреваемого не называет, однако из опубликованного понятно, что речь идет об Игоре Коломойском.

    По данным следствия, Коломойский заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по признанию недействительными решения общего собрания акционеров ОАО, для чего привлек членов банды, которые попытались зарезать мужчину.

    В генпрокуратуре рассказали, что преступление не было доведено до конца по причинам, которые не зависели от воли членов банды. Как пишет издание «Страна», покушение было совершено на адвоката Сергея Карпенко, отказавшегося «выполнять указания в корпоративном споре» вокруг предприятия «ДнепрСпецСталь» в Запорожье.

    Ранее в российскую федеральную собственность взыскали многомиллиардное имущество украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в России в реестр террористов и экстремистов) и его партнеров.

    Напомним, в начале сентября Коломойского поместили под стражу по делу о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Позднее его обвинили в организации преступной группы.

    Коментарии (9)
    8 мая 2024, 04:56 • Новости дня
    Румыния захотела узнать, что может получить за передачу Украине ЗРК Patriot

    Президент Румынии Йоханнис выразил готовность обсудить возможность передачи Украине ЗРК Patriot

    Румыния захотела узнать, что может получить за передачу Украине ЗРК Patriot
    @ Axel Heimken/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Румыния готова рассмотреть возможность передачи Украине ЗРК Patriot, но хочет узнать, что может получить взамен, заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.

    Йоханнис провел переговоры с президентом США Джон Байденом в Вашингтоне. Президент Румынии сказал, что в рамках «довольно интенсивной дискуссии» о ЗРК Patriot для Украины, которая продолжается «в последние недели» среди союзников Киева, «Байден также поднял этот вопрос», передает РИА «Новости».

    В ответ Йоханнис «заявил, что открыт для обсуждения», но возможность передачи ЗРК он должен обговорить с Высшим советом безопасности Румынии. В частности, предстоит обсудить, что Румыния «может получить взамен, поскольку неприемлемо», чтобы она «осталась без обороны». Йоханнис подчеркнул, что речь идет только об одной системе ПВО Patriot.

    Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что страны, у которых есть Patriot, ценят это вооружение. Запад попробует найти и передать Киеву дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot, но уверенности в успехе нет, сказал он.

    Коментарии (14)
    8 мая 2024, 13:58 • Новости дня
    Российские войска освободили Кисловку в Харьковской области и Новокалиново в ДНР
    Российские войска освободили Кисловку в Харьковской области и Новокалиново в ДНР
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю и полностью освободили Кисловку в Харьковской области, а подразделения группировки «Центр» в результате успешных действий полностью освободили Новокалиново в ДНР, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, ВС России отразили две контратаки штурмовых групп 31-й бригады нацгвардии в районах  Григоровки в ДНР и Стельмаховки в ЛНР. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих и две 122 мм гаубицы Д-30, говорится в Telegram-канале военного ведомства.

    Кроме того, подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 92-й штурмовой, 28-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной бригад ВСУ, 4-й бригады нацгвардии, 104-й и 106-й бригад теробороны около Спорного, Андреевки, Курдюмовки, Миньковки и Клещеевки в ДНР. Противник потерял до 355 военнослужащих и танк.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм американская гаубица М777, 155 мм самоходная артустановка Krab польского производства, 122 мм гаубица Д-30, станция РЭБ «Анклав» и склад боеприпасов.

    Подразделения группировки «Центр» помимо освобождения Новокалиново нанесли поражение формированиям 132-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ поблизости от Ленинского и Уманского в ДНР.

    В районах пунктов Шумы, Новгородское, Водяное, Соловьево, Семеновка, Первомайское и Нетайлово ДНР российские войска отразили 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 142-й пехотной бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в ДНР.

    Украинская сторона потеряла за сутки до 415-ти военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, четыре бронемашины, две 122 мм гаубицы Д-30, а также 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили цех производства твердого ракетного топлива ВСУ.

    Коментарии (3)
    8 мая 2024, 21:56 • Новости дня
    Украинки шансоном поддержали в TikTok сбежавших от мобилизации парней

    Украинки запустили женскую версию тренда «ухилянт» в TikTok

    Украинки шансоном поддержали в TikTok сбежавших от мобилизации парней
    @ Abaca Press/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В украинском сегменте социальной сети с короткими видео TikTok на фоне звучащих на Украине заявлений о необходимости мобилизации женщин появилась женская версия тренда «ухилянт» (уклонист).

    Украинские девушки начали снимать видео под песню «Ухилянтка» на мотив «Киевлянки» певца Гарика Кричевского. В оригинале песни киевлянка живет на Бессарабке – это самый центр Киева на краю Крещатика, где еще с XVIII века расположен знаменитый рынок, один из самых дорогих в городе. Его посещают люди с высоким уровнем достатка. При этом «киевляночка» в глазах автора – «ни путана, ни воровка, ни цыганочка», а «простая украиночка красивая» и «строптивая».

    Именно эту строптивость героини роликов демонстрируют в TikTok. «Будь на шаг впереди – женщин еще не мобилизуют, а я уже еду на работу за границей», – так звучит одна из подписей к видео.

    В другом ролике девушка отмечает: «К перечню профессий военнообязанных женщин добавили юристов. Я через одну минуту в Италии». В еще одном видео убегает за угол дома: «ТЦК начинает раздавать повестки всем женщинам. Я через 0,00001 секунды». Да и в целом у каждого «уважающего себя ухилянта», то есть уклониста, «должна быть уважающая себя ухилянточка».

    Напомним, депутат Рады Марьяна Безуглая заявила о необходимости мобилизации женщин. Она считает, что если не пойти на такой шаг, Украина будет уничтожена. При этом сама Безуглая носит прозвище «чорнорота жінка» – так в украинской глубинке называют женщин, которые злостно ругаются, клевещут и связаны с нечистой силой.

    Кроме того, по недавно принятому закону о мобилизации женщины с фармацевтическим или медицинским образованием также должны обновить свои учетные данные в ТЦК – местных аналогах военкоматов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о появившемся в соцсетях «движении ухилянтов» и подробно разбирала это явление.

    Коментарии (10)
    8 мая 2024, 18:35 • Новости дня
    В Киеве переименовали проспект Правды

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проспект Правды в украинской столице переименовали, теперь он носит название проспект Европейского cоюза, сообщил киевский городской совет.

    «В Подольском районе проспект Правды переименован в честь Европейского cоюза», – говорится в публикации на сайте горсовета Киева, передает РИА «Новости».

    Там заявили, что прежнее наименование было посвящено советской газете «Правда», поэтому проспект подлежал «деколонизации».

    Ранее на Украине потребовали переименовать детсады с русскими названиями.

    Коментарии (3)
    8 мая 2024, 06:41 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы прозвучали в Киеве, Ивано-Франковской, Львовской и Полтавской областях Украины, сообщают украинские СМИ.

    Сообщается о взрывах в Кременчуге Полтавской области. Глава областной администрации Филипп Пронин сообщил о пожаре на объекте энергетической инфраструктуры, передает ТАСС.

    В городе Запорожье, который остается под контролем вооруженных сил Украины, после взрывов начались перебои с электро- и водоснабжением.

    В ночь на среду воздушная тревога звучала по всей территории Украины. Позднее она была отменена, а затем объявлена повторно – снова на всей территории страны.

    Напомним, СМИ сообщали о взрывах в Сумской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях Украины.

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    8 мая 2024, 06:56 • Новости дня
    Украина сообщила о повреждении энергетических объектов в пяти областях

    Министр энергетики Украины Галущенко сообщил о повреждении энергетических объектов в пяти областях страны

    Tекст: Антон Антонов

    Объекты генерации и передачи электроэнергии повреждены в Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областях, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.

    Также есть повреждения на контролируемой украинскими войсками территории Запорожской области, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской Весны» пишут, что «массированному удару по стратегическим объектам врага» подверглись район города Стрый, поселка Добротвор (Львовская область), города Бурштын (Ивано-Франковская область), Киев и Львов. Отмечается, что в районе Добротвора и Бурштына находятся ТЭС. Также взрывы произошли в районе Ладыжинской ТЭС в Винницкой области и в Каменском Днепропетровской области, где расположена Среднеднепровская ГЭС.

    Глава областной администрации Сергей Борзов подтвердил, что в Винницкой области повреждена критическая инфраструктура.

    Напомним, глава областной администрации Филипп Пронин сообщил о пожаре на объекте энергетической инфраструктуры в Полтавской области.

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