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    3 мая 2024, 20:05 • В мире

    Выборы заставляют Париж и Лондон рисковать на Украине

    Эксперты объяснили значение милитаристской риторики Лондона и Парижа

    Выборы заставляют Париж и Лондон рисковать на Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Лондон намерен предложить Киеву столетнее сотрудничество и счел приемлемым удары британским оружием по российской территории. На этом фоне Париж вновь допустил отправку военного контингента на Украину. В Лондоне с этой идеей не согласны, но продолжают сообща работать над созданием новой Антанты. Что это означает для России?

    Британия заявила о допустимости использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по территории России. Такую точку зрения во время посещения Киева высказал глава МИД Дэвид Кэмерон. По его мнению, Украина имеет на это полное право, поскольку она защищает собственный суверенитет, пишет Reuters.

    Кэмерон подчеркнул важность поддержки офиса Зеленского не только с военной, но и моральной точки зрения, ведь каждая новая поставка якобы дает стране стимул к идеологическому подъему. Вместе со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой он обсудил и возможность передачи ВСУ большего количества военной помощи, в частности систем ПВО.

    Помимо вопросов продолжения военных поставок, Кэмерон также поднял тему заключения соглашения о столетнем партнерстве двух государств в сферах торговли, безопасности, обороны, науки, образования и культуры.

    Военные заявления Кэмерона вызвали негативную реакцию Москвы. Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова подчеркнула, что слова Кэмерона означают косвенное признание Западом факта ведения войны с Москвой руками ВСУ. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова дипломата о праве Украины наносить удары по территории России западным оружием прямой эскалацией.

    По его мнению, сложившаяся ситуация потенциально представляет опасность для всей архитектуры европейской безопасности. В числе потенциальных «разрушителей» он также обозначил Францию, президент которой в последнее время активно использует крайне милитаристскую риторику.

    В недавнем интервью изданию The Economist Эммануэль Макрон в очередной раз подчеркнул, что Париж не исключает возможности отправки контингента на Украину. Однако это станет возможно в том случае, если о подобной помощи попросит сам офис Зеленского, или же после «прорыва российскими военными линии фронта».

    Несмотря на то что глава британского МИД Дэвид Кэмерон в интервью Sky News отметил, что данная инициатива президента Франции носит опасный характер, Лондон и Париж постепенно сближаются в своих военных амбициях. Совсем недавно дипведомства двух государств выступили с предложением воссоздания Антанты.

    В колонке для издания The Daily Telegraph, посвященной 120-летию формирования союза, главы МИД Британии и Франции тепло отозвались о предшествующем опыте объединения. По их оценке, возрождение формата может якобы благотворно сказаться на безопасности в Европе, а также позволит дать своевременный ответ на вызовы нового времени.

    В экспертном сообществе отмечают, что Лондон постепенно занимает все большую роль в диалоге западных стран с Украиной. За счет новых инициатив в сфере европейской безопасности Британия и Франция хотят нарастить влияние в регионе, однако их импульсивные действия отрицательно сказываются на общей системе баланса, устоявшейся на континенте.

    «Подобные заявления Макрона и Кэмерона доламывают то, что осталось от архитектуры безопасности в Европе. Британия на этом фоне особенно выделяется. Фактически, дав разрешение на удары по нашей территории, королевство организовало своеобразное тестирование реакции Москвы на неконтролируемый рост эскалации», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «За счет так называемого диалога с Украиной Лондон пытается повысить собственную политическую значимость. Британцы зашли в очень мутные воды. Обещая офису Зеленского столетнее сотрудничество и всевозможную военную поддержку, они между тем с огромным трудом способны контролировать собственную безопасность. Их амбиции значительно превышают имеющиеся у страны возможности», – подчеркивает собеседник.

    «В таком же ключе стоит относиться и к инициативе по возрождению Антанты. Париж и Лондон тешат себя воспоминаниями о тех временах, когда к их словам еще прислушивались. Сегодня оба государства утратили какой-либо оборонный потенциал, сохраняя свои позиции исключительно за счет нескольких ядерных боеголовок, созданных в прошлом», – отмечает он.

    «Однако России следует максимально серьезно отреагировать на слова Кэмерона.

    Данную тему нужно поднимать на международном уровне. Но деятельность ООН сейчас парализована Западом, поэтому самым эффективным ответом на агрессивные заявления станут успехи наших ВС на Украине. Нужно выполнять задачи СВО, а также уничтожать отправляемое ВСУ иностранное вооружение. Чем меньше поставок дойдет до передовой, тем лучше», – уточнил Долгов.

    В целом происходящее свидетельствует о том, что эскалация вокруг Украины лишь усиливается, считает германский политолог Александр Рар. «Запад не может допустить победу России по определению, так как это, по его мнению, изменило бы архитектуру безопасности в Европе в том виде, в котором она сложилась после окончания холодной войны», – сказал он.

    «Москва же не может позволить Украине стать частью Запада в военном плане. Очевидно, что мирно остановить конфликт с помощью каких-либо договоренностей уже не удается. В этой ситуации Британия, понимая, что США пока против членства Украины в НАТО, старается сколотить некий новый военный союз с последней для противостояния и сдерживания Москвы», – подчеркнул он.

    «Не исключаю, что данное объединение может включать Польшу, Румынию и, вероятно, Францию. Обстановка все больше накаляется. Что касается общественного мнения в ЕС по данной проблеме, отмечу, что в ФРГ около 60-70% населения выступают против войны НАТО с Россией. При этом больше половины приветствуют военную поддержку Украины. Думаю, в Британии можно наблюдать схожую картину», – добавляет Рар. В то же время политолог-американист Малек Дудаков счел сомнительными перспективы новой Антанты:

    «В апреле Лондон с Парижем помпезно объявили о создании своего союза», «а спустя три недели британцы с французами открыто друг на друга кидаются из-за разночтений по Украине».

    По его словам, заявления Эммануэля Макрона – «это милитаристские потуги», с помощью которых президент Франции «пытается как-то спасти положение своей партии на выборах в Европарламент». «Дэвид Кэмерон же вдребезги разносит предложения французов отправить регулярную армию на Украину», – отмечает эксперт.

    «Причем приехал Кэмерон на Украину в самый неудобный момент – на фоне разгрома консерваторов на местных выборах. Вот и пришлось ему одновременно оправдываться за провал на выборах и обещать Киеву некий столетний пакт с Британией. Хотя уже осенью сам Кэмерон вылетит из правительства. Вот что действительно объединяет макронистов и тори – это не фиктивные альянсы, а полнейшее лузерство, которое они и пытаются прикрыть своими танцами с бубном вокруг Украины», – заключил политолог.

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