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    Зачем Макрон создает вторую Антанту

    @ Cristel/XinHua/Global Look Press

    26 марта 2024, 17:40 Мнение

    Зачем Макрон создает вторую Антанту

    Было бы даже полезно, если бы французы перекинули пару полков на Украину, где русские ракеты значительно уменьшили бы количество их солдат. Это вызвало бы очень большое недовольство во французском обществе и прочистило бы мозги Макрону. Хотя прочищать там особо нечего.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

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    Весной 2023 года, после подписания Зеленским и его польским коллегой документа, который в СМИ окрестили «Варшавской унией», ходили слухи о создании Украиной и Польшей конфедерации. На Украине приняли ряд законов, которые наделяли граждан Польши почти такими же правами, как и украинских. Поляки даже получили право работать чиновниками в украинских государственных структурах.

    Польско-литовско-украинская военная бригада была преобразована в корпус. В СМИ, как украинских, так и западных, ходили слухи, что польские регулярные части, прикрываясь флагом этого корпуса, могут встать вдоль украинско-белорусской границы и зайти в западные области Украины. Об этом говорили политики и эксперты. Однако постепенно тема стала сходить на нет. Поворотным моментом стало заявление Зеленского после саммита НАТО в Вильнюсе о том, что вопрос о размещении польских войск на Украине «никто не поднимает». По его словам, ни страны НАТО, ни Киев не заинтересованы в том, чтобы на Украине располагались те или иные иностранные вооруженные силы.

    Судя по всему, крест на проекте «Речь Посполитая – 2» поставили американцы. В Белом доме решили, что геополитические амбиции Варшавы могут привести к прямому столкновению НАТО с Россией. Но сейчас снова появилась вероятность, что польские войска могут оказаться на украино-белорусской границе, на этот раз вместе с французскими частями.

    Президент Франции Эммануэль Макрон несколько раз заявлял о возможной отправке французских войск. Украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что, по его информации, кроме французских войск на Украину могут отправиться регулярные части из Польши и Прибалтики.

    Но если в 2023 году американцы опасались появления на Украине польских солдат, то неужели их не испугает присутствие войск коалиции во главе с Францией? 

    Такая геополитическая активность Макрона в Европе стала возможна только благодаря ослаблению США и Германии. В США президент, страдающий старческой деменцией; общество и политическая элита расколоты в преддверии президентских выборов, внутреннее противостояние набирает обороты. Во главе Германии стоит очень слабый политик Шольц, который не может навести порядок в «цветной» коалиции в парламенте (например, в вопросе отправки дальнобойных ракет на Украину), которую формально сам же и возглавляет.

    Но еще более важна неопределенность судьбы НАТО в случае второго прихода к власти Дональда Трампа. Сам Трамп пока заявляет о необходимости заставить европейцев платить больше за свою безопасность. А вот его сторонник, один из богатейших людей США Илон Маск ставит вопрос о целесообразности существования НАТО в принципе. Критику трампистов в адрес альянса поддерживает директор крупнейшего банка США JPMorgan Джейми Даймон. Понятно, что пока это ничего не значит, но сам факт подобных разговоров со стороны более чем серьезных людей не может не настораживать европейцев. Он и настораживает – европейские политики напуганы, особенно руководители стран Восточной Европы: Чехии, Польши, Румынии и стран Балтии, которые вообще затычка в любой антироссийской бочке. Они после развала СССР привыкли жить по указке из Вашингтона и рассчитывали на поддержку США в случае неурядиц.

    Однако теперь возникла ситуация, когда они могут остаться без босса. И конечно, им очень страшно. А в Киеве представители ЗЕ-команды, несмотря на воинственную демагогию, вообще должны находиться в состоянии ужаса.

    В этой ситуации Макрон увидел для себя шанс сделать из Франции снова великую державу, которая может играть ведущую роль в Европе – и решил создать «Малую Антанту – 2».

    В 20-х годах прошлого века был образован военно-политический союз Чехословакии, Югославии и Румынии под патронатом Франции, он получил название «Малая Антанта». Сначала союз был направлен против Венгрии, геополитических амбиций которой опасались страны, входящие в альянс. После присоединения к «Малой Антанте» Польши союз начал носить и антисоветский характер. Сейчас политическая ситуация чем-то похожа. Политики стран Восточной Европы боятся Россию. В случае ослабления влияния Вашингтона на Европу Париж рассчитывает заполнить вакуум власти в ее восточной части. Для этого Макрон формирует коалиции по отправке снарядов и ракет на Украину и заявляет о возможности ввода войск вместе с союзниками. Уже сегодня он пытается презентовать Францию как страну, способную защитить Восточную Европу от России и сохранить в регионе доминирование Запада.

    Но готово ли действительно французское правительство отправить войска против русской армии?

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция намерена отправить на Украину две тысячи своих солдат. Французские эксперты и журналисты рассуждают о том, что эти войска могут встать на украино- белорусской границе или на правом берегу Днепра, но при этом не будут участвовать в боевых действиях. Также, по мнению французских экспертов, их войскам не нужно будет держать фронт, достаточно наличия мобильных групп. Создается впечатление, что в Париже уверены: их солдаты будут выполнять символическую задачу, воевать им не придется, и лишь одно их присутствие остановит русскую армию от дальнейшего наступления, например, на правый берег Днепра. Сомнительно, что французское руководство и общество готово к полноценной войне за Украину. 

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что было бы даже полезно, если бы французы перекинули пару полков на Украину, где русские ракеты значительно уменьшили бы количество их солдат. Это вызвало бы очень большое недовольство во французском обществе и прочистило бы мозги Макрону. Хотя, возможно, и нет – действующий французский президент не отличается здравомыслием, да и в целом умом.

    Что до проекта «Малая Антанта – 2», то это утопическая идея. Францию русские ЧВК и местные патриоты выкинули пинком под зад из ряда африканских стран. Как они с такой мощью собираются патронировать несколько стран Восточной Европы? Вопрос риторический. «Малая Антанта – 2», как и «Речь Посполитая – 2» – это проекты, основанные на воспоминаниях о прошлом, но не имеющие никакого отношения к реальности.

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