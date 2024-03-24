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    24 марта 2024, 14:50 • Политика

    Армяне вернули Тихановскую в политику на чуть-чуть

    Армяне вернули Тихановскую в политику на чуть-чуть
    @ @Tsihanouskaya

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Власти Армении нашли общий язык со Светланой Тихановской, с которой пересеклись в столице Евросоюза. Такое поведение армян – часть их нового курса по завоеванию лояльности Запада. Насколько такой курс опасен? И способен ли премьер-министр Армении Никол Пашинян от него отказаться?

    Если считать СМИ частью мира политики, то спикер парламента Армении Ален Симонян вернул в политику Светлану Тихановскую, которую белорусские эмигранты и некоторые европейские лидеры считают «законным президентом Беларуси». О релокировавшейся в Литву оппозиционерке давно успели позабыть, но ее встреча с армянской делегацией в Брюсселе попала в печать и как будто выдернула Тихановскую из прибалтийского небытия.

    Стороны разошлись, довольные друг другом. Тихановская поблагодарила армян за то, что их премьер-министр Никол Пашинян бойкотировал последний саммит ОДКБ. А армяне пообещали Тихановской, что задержанный на их территории белорус Ярослав Новиков не будет экстрадирован на родину, как того требует Минск.

    Формально это рандеву не имеет никакого отношения к России: пусть на Пашиняна с Симоняном обижается фактический президент Белоруссии Александр Лукашенко, если сочтет нужным. Не исключено, что не сочтет: как появилась Тихановская в новостях, так и исчезнет снова, а ему от этого ни горячо, ни холодно. Власть Лукашенко опять крепка, он больше не собирается уходить на пенсию после нынешнего президентского срока и обещает переизбраться вновь. После этого о существовании Тихановской должны позабыть окончательно.

    Тем не менее флирт с этой женщиной из прошлого Батьки – часть более значительного и сложного процесса: поворота Еревана на Запад. Надо полагать, у армян много всякого «домашнего задания», которого они должны выполнить, и на обходном листе, который предстоит отправить в Брюссель и Вашингтон, нужно собрать подписи таких, например, людей, как Владимир Зеленский и Светлана Тихановская.

    Глядишь, с Юлией Навальной армян тоже попросят попить чайку, а Ален Симонян вряд ли откажет. Он – верный солдат Пашиняна, которого шеф использует для вброса наиболее антироссийских инициатив. Например, идея убрать российских пограничников из ереванского аэропорта формально принадлежала Симоняну.

    После окончательной потери Нагорного Карабаха и резкого охлаждения отношений с Москвой Пашинян стал активнее метаться в поисках новых партнеров в области обороны и даже нашел их в лице Парижа и Афин. Тут как будто бы все логично: французами считается большая армянская диаспора, греков армяне относят к близкому народу со времен плавания за золотым руном, наконец, у руководства всех трех наций отвратительные отношения с Турцией и ее президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.  

    Но сейчас Францию и Грецию объединяет, прежде всего, радикально антироссийская политика. Про буйства французского президента Эммануэля Макрона слышали все. Греческий премьер Кириакос Мицотакис менее заметная фигура, зато не неофит, а русофоб с большим стажем. Было бы даже странно, если бы в обмен на поддержку они не потребовали от Пашиняна отдалиться от России, которая формально остается главным военно-политическим союзником Армении, как минимум на основании членства Еревана в ОДКБ и ЕАЭС.

    Теперь команда Пашиняна старается, эти старания заметны. Как, впрочем, заметно и то, что пока они носят сугубо показательный характер и не затрагивают действительно значимые аспекты российско-армянских отношений.  

    Пашинян бойкотирует саммит ОДКБ и заявляет в интервью, что замораживает членство в Организации, но никак не оформляет это юридически. Российских пограничников выгоняют из главного аэропорта Еревана, но российскую военную базу в Гюмри просят остаться на своем месте. По линии парламента ведутся шашни с Тихановской, но Тихановская это вообще-то никто.

    В мае, как сообщают армянские СМИ, Пашинян собирается в Москву для участия в юбилейном саммите ЕАЭС, членство в котором важно для армян с экономической точки зрения. Однако пробудет премьер в России всего несколько часов, что означает отсутствие предметной повестки.

    Такая половинчатость прослеживается во многих действиях Пашиняна, из-за чего они проходят по категории «обидно, но не больно». Ереван как будто сдает для Запада антироссийский минимум, но не претендует на антироссийский максимум, как Киев, Кишинев или Тбилиси.

    Он опасается последствий. Последствия окончательного разрушения отношений с Россией грозят стать для Армении разрушительными.

    Сидение на двух стульях с сосанием двух маток – это уважаемая политическая дисциплина в небольших и маловлиятельных странах. Некоторые политики достигли в этом непревзойденного мастерства, что приносит их вотчинам немало пользы. Таков, например, президент Сербии Александр Вучич.

    Однако «войти в положение» Пашиняна мешает то обстоятельство, что сила инерции от антироссийской политики на пространстве бывшего СССР может быть выше допустимых показателей. Майдан на Украине заваривали на желании попасть в ЕС, против чего Россия даже не возражала (в те времена мы ЕС с НАТО еще не уравнивали), однако выродился он в русофобский шабаш, а потом и в масштабный военный конфликт.

    Вроде бы безобидные по последствиям демарши Еревана сопровождаются массированной антироссийской кампанией в армянских СМИ, что может дать долговременный эффект. И эта кампания не прекратится, покуда у власти Пашинян. Если у сербского президента при его скорее прозападной ориентации нет никакого резона потакать русофобии и обвинять Россию в проблемах своей страны, то для армянского премьера это вопрос политического выживания.

    Двухэтапная потеря Карабаха стала для армян национальной трагедией. Ответственность за эту трагедию лежит на Пашиняне, но принимать ему ее не хочется – это очень неприятно, политически невыгодно, попросту опасно. Поэтому виновником должен быть назначен кто-то другой, а в обстоятельствах Пашиняна это только Россия, которая «не защитила в трудную минуту», то есть не стала воевать с Азербайджаном за Степанакерт вместо самой Армении.

    Эта конкуренция за роль крайнего в армянских умах неизбежна, и на официальном уровне перекладывание ответственности на Москву будет продолжаться вплоть до смены власти в Армении, после чего главным крайним наверняка станет сам Пашинян. А покуда он премьер, акценты не изменятся: Пашинян все еще скользкий тип, а не самоубийца.

    В как будто бы хитрой игре, которую он ведет, легко заиграться: семена русофобии взойдут цветами зла, целое поколение армян воспитается на антироссийских лозунгах, количество мелких гадостей со временем перерастет в качество, ситуация может стать неуправляемой. В итоге из Армении может получиться вторая Грузия – и хорошо, если образца 2010-х, а не 2000-х, когда с ней даже воевать пришлось.

    Пока непоправимого не случилось. И Пашинян как будто бы даже старается, чтобы непоправимого действительно не случилось. Но риск не для таких, как Пишинян – для игр с антироссийским огнем он слишком невезуч. Меньше везло только Тихановской.

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