Армения собралась поменять расстановку сил в Закавказье

Эксперты: Заявления Еревана о возможностях вступления в Евросоюз на данный момент беспочвенны

Tекст: Андрей Резчиков

Власти Армении обсуждают идею вступления в Евросоюз. По словам главы МИД республики Арарата Мирзояна, у армян есть европейские устремления, но «каким будет конец этого процесса, никто не может быть уверен». «Учитывая все вызовы, с которыми нам приходится сталкиваться за последние три-четыре года, в Армении активно обсуждаются новые возможности. Не открою секрета, если скажу, что в этом ряду есть также идея членства в ЕС», – заявил Мирзоян.

Министр рассказал о новых возможностях для сотрудничества Армении с Францией и США, стратегическом диалоге с Вашингтоном, в рамках которого рассматриваются новые направления. «У нас есть соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС, но мы вглядываемся за рамки этого соглашения. Мы обсуждаем либерализацию визового режима, новые механизмы, которые можно использовать в наших отношениях… Впервые в истории Европейский союз был вовлечен в обеспечение безопасности нашего региона. Вы знаете, что в Армении находится миссия наблюдателей ЕС, которая контролирует границу между Арменией и Азербайджаном», – сказал Мирзоян.

В начале марта секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян говорил, что в случае предложения Евросоюза войти в состав армянские власти подумают над этим. В правящей партии «Гражданский договор» готовы установить более тесные отношения с Брюсселем, что, как полагают парламентарии, откроет перед страной новые рынки сбыта.

В последнее время все чаще говорится о кризисе в армяно-российских отношениях. В феврале спикер армянского парламента Ален Симонян подтвердил готовность Еревана углублять отношения с ЕС и получить статус кандидата на вступление в Евросоюз. По его словам, Армения будет двигаться в том направлении, которое обеспечит ей максимальную безопасность.

На этой неделе Армения направила Кремлю официальный запрос о выводе российских пограничников из аэропорта Еревана. В документе говорилось, что власти страны намерены самостоятельно контролировать погранпереход в аэропорту Звартноц. В соответствии с договором от 1992 года сотрудники ФСБ вместе с армянскими коллегами охраняют границы с Турцией и Ираном. Российские пограничники находятся в армянских городах Гюмри, Арташат и Мегри. Отдельный контрольно-пропускной пункт располагается в аэропорту Звартноц.

Армянские СМИ сообщали о предполагаемом выводе российских пограничников из аэропорта в конце февраля. Российский МИД назвал эти сообщения примером недружественного поведения. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Ереван выстраивает отношения с врагами, а не с давними друзьями. По его словам, Россия следит за заявлениями армянских руководителей, которые заставляют Москву задуматься над тем, что в происходит в реальности.

Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о невыполнении Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в отношении Армении и «заморозке» ее участия в этом формате. В этих словах была отсылка к потере Арменией контроля над Нагорным Карабахом, который с начала года стал частью Азербайджана по итогам Третьей карабахской войны в сентябре 2023 года.

Осенью прошлого года Армения и Брюссель подписали соглашение о статусе гражданской наблюдательной миссии ЕС (EU Mission in Armenia – EUMA), с февраля она отслеживает ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Аналогичная миссия наблюдателей находится в Грузии с 2008 года.

«В современных условиях возможна евроинтеграция Армении, потому что Ереваном взят соответствующий курс, точно так же как на Украине. При этом вступление в ЕС – не конечная точка, возможно вступление и в НАТО, но это не является идеей фикс для армянского режима. Однако предполагается заместить российских военных натовскими, это тем более важный шаг в рамках будущего вступления в Евросоюз», – считает Владимир Лепехин, гендиректор Института ЕврАзЭС.

Евроинтеграция Армении, напомнил эксперт, была стратегической задачей для премьера Никола Пашиняна с момента прихода к власти в 2018 году. «Пашинян последовательно реализовывал свой курс. Это не значит, что Армению завтра примут в Евросоюз, но курс именно такой.

Среди условий Брюсселя могут быть требования взять европейские кредиты и присоединиться к санкциям против РФ, отказаться от российского газа, закрыть Мецаморсккую атомную электростанцию»,

– пояснил спикер.

По мнению Лепехина, выход Еревана из соглашений в рамках СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), на чем тоже может настоять Брюссель, не приведет к коллапсу армянской экономики. Похожие процессы произошли в Грузии, которая теперь находится на полном обеспечении Европы. Сейчас на территории Армении действует несколько сотен НКО, «сидящих на западных грантах».

Армения состоит в ЕАЭС с 2014 года, ради чего Ереван отказался подписать с ЕС соглашение об ассоциации. По данным за 2023 год, основными рынками сбыта для Армении остаются Россия, Объединенные Арабские Эмираты и Китай. Причем на РФ пришлись 40,6% поставок. Экспорт в страны Евросоюза составил 8,4%.

«В случае европейской интеграции элита получит возможность жить на кредиты, а простое население частично уедет в соседние страны. Экономический потенциал страны уменьшится, но оставшаяся часть жителей будет жить за счет приезда в страну туристов, прежде всего из России и Ирана. Возможно, для страны не закроется российский рынок даже в случае выхода из ЕАЭС. Но в еще большей степени усилится отставание от Азербайджана и экономическая зависимость от Турции», – прогнозирует эксперт.

Лепехин убежден, что Россия не будет препятствовать евроинтеграции Армении, хотя Еревану, как члену ОДКБ, «можно ставить более жесткие условия». «Россия готова к консультациям с Ереваном, но не более того. В сферу влияния ЕС сначала попали прибалтийские республики, затем Украина и Молдавия, Грузия и Казахстан», – напомнил политолог.

«Россия не работала с армянским обществом, а тот миллион армян, который постоянно находился в РФ, воспринимал это как должное. Рассматривать Армению как пророссийскую страну было изначально неверно. В той же Франции проживает миллион людей армянского происхождения. Самым близким себе народом армяне считают греков, а не русских. У стран давние близкие отношения на почве противостояния Турции. Через армянскую диаспору на Западе происходит успешное влияние на Ереван», – согласен Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

По его словам, Евросоюз не обсуждает идею вступления Армении в ЕС. «Заявление Мирзояна – пустое сотрясание воздуха. Пашинян и его ребята могут говорить все что угодно.

Слова о том, что разрыв с Россией влечет светлое будущее в ЕС, – это лапша на уши собственного избирателя. В Евросоюз даже Грузию и Украину принимать не собираются»,

– подчеркивает эксперт.

«Единственная страна на постсоветском пространстве, имеющая шанс на вступление, – это Молдавия, и то в рамках расширения ЕС на Балканы. Евросоюз и близко не обсуждает вступление Армении. Туда даже еще Черногорию и Македонию не приняли, – продолжил собеседник. – Как говорил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, в очень отдаленной перспективе Евросоюз рассматривает как зону своего исключительного влияния десять стран, включая Армению. Но вступление в ЕС и зона исключительного влияния – это разные вещи».

Что касается позиции России, то Трухачев убежден, что ради закрепления за собой значительной части бывшей территории Украинской ССР, «Закавказьем, видимо, придется пожертвовать, сохранить там остаточное влияние».

«Армения нужна Евросоюзу, чтобы выгнать Россию из Закавказья, что европейцы почти успешно сделали. Армения должна работать занозой у Турции, которая стала бы более сговорчивой. Также возможно, что Армения и Грузия станут транзитным звеном в поставках иранского газа в страны ЕС. Вот три момента, зачем Армения нужна ЕС. Но ни один из этих моментов не включает членство Еревана в Евросоюзе», – пояснил спикер.

Трухачев прогнозирует, что в будущем Армения может выйти из ОДКБ, СНГ и ЕАЭС. «Запад требует от Армении порвать любые связи с Россией. В ОДКБ находятся тюркские страны – Казахстан и Киргизия, которые симпатизируют Азербайджану. Россия сделала слишком большую ставку на ОДКБ, в то время как работа по двусторонней линии была бы более эффективной», – уверен эксперт.