Лавров оценил действия Еревана по отношению к Москве

Глава МИД России Лавров заявил, что Ереван сейчас строит отношения с врагами своих друзей

Tекст: Вера Басилая

Лавров отметил, что Ереван выстраивает отношения с врагами, а не с давними друзьями. По его словам, Россия следит за заявлениями руководства Армении, которые заставляют Москву задуматься над тем, что в реальности происходит, и учитывать, планируя дальнейшие практические шаги, передает ТАСС.

Российский министр также отметил, что между Баку и Ереваном организуются встречи «под эгидой различных западных деятелей». По словам Лаврова, глава МИД Азербайджана поделился с ним впечатлениями, которые он не будет озучивать.

По словам Лаврова, в Баку «подтверждают свою готовность решать все вопросы в соответствии с серией трехсторонних заявлений» России, Азербайджана и Армении, все зависит от того, насколько честно они будут выполняться. Москва же, как отметил глава МИД России, готова содействовать и «разблокировке всех коммуникаций в регионе, и в отношении делимитации границы, <…> и в отношении, соответственно, подготовки мирного договора».

Лавров напомнил, что Россия назначила для помощи в решении этого вопроса посла по особым поручениям, который уже посещал Баку, но в Ереване его не подтвердили.

Напомним, Армения в последнее время в целом заняла довольно конфронтационную позицию. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о невыполнении Договора о коллективной безопасности в отношении Армении и «заморозке» ее участия в ОДКБ.

Кроме того, в Армении начали требовать вывод российских пограничников из страны.