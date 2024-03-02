Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.2 комментария
Лавров оценил действия Еревана по отношению к Москве
Глава МИД России Лавров заявил, что Ереван сейчас строит отношения с врагами своих друзей
Власти Армении сейчас почему-то желают выстраивать отношения не с ближайшими соседями и исторически солидарными с народами, а с теми, кто выступает против своих друзей, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам Антальского дипломатического форума.
Лавров отметил, что Ереван выстраивает отношения с врагами, а не с давними друзьями. По его словам, Россия следит за заявлениями руководства Армении, которые заставляют Москву задуматься над тем, что в реальности происходит, и учитывать, планируя дальнейшие практические шаги, передает ТАСС.
Российский министр также отметил, что между Баку и Ереваном организуются встречи «под эгидой различных западных деятелей». По словам Лаврова, глава МИД Азербайджана поделился с ним впечатлениями, которые он не будет озучивать.
По словам Лаврова, в Баку «подтверждают свою готовность решать все вопросы в соответствии с серией трехсторонних заявлений» России, Азербайджана и Армении, все зависит от того, насколько честно они будут выполняться. Москва же, как отметил глава МИД России, готова содействовать и «разблокировке всех коммуникаций в регионе, и в отношении делимитации границы, <…> и в отношении, соответственно, подготовки мирного договора».
Лавров напомнил, что Россия назначила для помощи в решении этого вопроса посла по особым поручениям, который уже посещал Баку, но в Ереване его не подтвердили.
Напомним, Армения в последнее время в целом заняла довольно конфронтационную позицию. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о невыполнении Договора о коллективной безопасности в отношении Армении и «заморозке» ее участия в ОДКБ.
Кроме того, в Армении начали требовать вывод российских пограничников из страны.