Зеленский: Украину не будут поддерживать десятилетиями

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы (ВСУ) не могут просто стоять на месте, так как Украину не будут поддерживать десятилетиями, для продолжения поддержки Украины важны действия ВСУ на поле боя.

Зеленский заявил после саммита НАТО в Вильнюсе в эфире телеканала «Рада», что все зависит от того, какие действия украинские вооруженные силы будут предпринимать на поле боя. Он пояснил, что это важно для продолжения поддержки Украины союзниками. Глава киевского режима подчеркнул, что ВСУ не могут просто стоять на месте, и в Киеве понимают, что Украину не будут поддерживать десятилетиями, передает РИА «Новости».

Кроме того, Зеленский выступил с утверждением, что вопрос о размещении польских войск на Украине «никто не поднимает». По его словам, ни страны НАТО, ни Киев не заинтересованы в том, чтобы на Украине располагались те или иные иностранные вооруженные силы, пока Украина не входит в состав Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что вооруженных сил Украины «достаточно», вопрос лишь в конкретном современном оружии натовского образца, передает ТАСС.

В то же время, по мнению Зеленского, ВСУ являются «мощной армией» и в случае вступления Украины в НАТО смогут присутствовать на территории стран Североатлантического альянса. Он отметил, что ВСУ могут быть приглашены в рамках действующего законодательства обеспечивать безопасность на территории других натовских стран.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о вовлеченности НАТО в конфликт на Украине.

Напомним также, в середине июня президент России Владимир Путин в ходе дискуссии на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявлял, что поляки «спят и видят» вернуть Западную Украину.