США повысили уровень делегации на переговорах с Россией в Женеве

Вашингтон решил повысить уровень своей делегации на переговорах с замглавы МИД России Сергеем Рябковым в Женеве, сообщают информационные агентства со ссылкой на Госдеп.

К переговорам Рябкова и замгоссекретаря по контролю над вооружениями Андреа Томпсон присоединится замгоссекретаря США Джон Салливан. Он возглавит делегацию США во время переговоров с российской стороной по вопросам стратегической безопасности.

Переговоры состоятся 17–18 июля в Женеве. После них американцы в Брюсселе сообщат о результатах обсуждения союзникам по НАТО, передает РИА «Новости».

В начале года Рябков рассказывал о переговорах с США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Напомним, Россия начала реализацию ответных мер на планы США после выхода из ДРСМД.

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