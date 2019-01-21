Россия заявила США о готовности к «беспрецедентной открытости» по ракете 9М729

Москва предложила Вашингтону провести брифинг по российской ракете 9М729, якобы нарушающей договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Мы готовы проявить беспрецедентную открытость по ракете 9М729, которая так тревожит американцев. Мы предложили им показ и брифинг по этой ракете, что совершенно не следует из содержания самого договора», – передает его слова ТАСС.

В ответ Россия настаивает, что США должны заняться «снятием наших озабоченностей по системам Aegis Ashore», которые уже развернуты в Румынии и будут размещены в Польше.

«Мы не признаем одностороннее решение США о приостановке действия договора, считаем это действие юридически ничтожным. Мы считаем, что нужно искать развязки за переговорным столом. На это было направлено наше участие в межведомственных консультациях 15 января в Женеве», – заявил Рябков.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о претензиях США к российской крылатой ракете 9М729, которая якобы нарушает положения ключевого ракетного договора РСМД.

Вашингтон уже объявил, что 2 февраля начнет процесс выхода из договора о РСМД. Вашингтон заявил, что дает России полгода для «подтверждения выполнения договора». При этом Госдеп анонсировал разработку запрещенных договором ракет.