Чем мешает США российская крылатая ракета 9М729

Россия должна отказаться от одной из своих крылатых ракет – 9М729 – или же изменить ее. Такой ультиматум выдвинули Москве Соединенные Штаты. Госдеп считает, что 9М729 нарушает положения ключевого ракетного договора РСМД. О какой именно ракете идет речь, что известно о ней – и каковы реальные причины претензий США к этой ракете?

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Россия должна «отказаться или изменить» одну из своих крылатых ракет. По мнению США, данная ракета нарушает ограничения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Речь идет о ракете 9М729, в западной классификации имеющей индекс SSC-X-8, которую иногда упоминают в СМИ как «сухопутный вариант» крылатой ракеты морского базирования «Калибр-НК».

Претензия, собственно, в том, что ракета имеет большую, чем разрешенные 500 км, дальность – и это действительно прямо запрещено договором. Что скрывается за данным индексом российской номенклатуры ракетной техники – и каковы ее реальные характеристики?

Ракета без фотокарточки

Доступная в открытых источниках информация о ракете 9М729 весьма скудна. Министерство обороны России никогда официально не сообщало о производстве или испытаниях ракеты 9М729. Единственное официальное упоминание данной аббревиатуры ГРАУ (российского условного цифро-буквенного обозначения образца вооружения) содержится в поздравлении с юбилеем бывшего генерального директора ОКБ «Новатор» Павла Камнева.

Впрочем, после первых официальных обвинений со стороны США в нарушении ракетой 9М729 положений ДРСМД со стороны российского МИДа в выступлении его представителя Марии Захаровой прозвучал четкий ответ о параметрах системы 9М729, как и был признан факт ее разработки и наличия.

«Названное американцами ракетное средство, а именно крытая ракета наземного базирования с индексом 9М729, полностью отвечает требованиям договора, она не разрабатывалась и не испытывалась на запрещенную по договору дальность. Ее развертывание осуществляется в строгом соответствии с нашими международными обязательствами», – заявила Захарова в своем комментарии в декабре 2017 года.

За пределами таких общих фраз о ракете 9М729 доподлинно неизвестно практически ничего – ни в части ее внешнего вида, ни в вопросе ее тактико-технических характеристик.

В открытом доступе нет никаких четких и сделанных с близкого расстояния фотографий или описаний комплекса 9М729, в силу чего практически все оценки в части ее дальности или конструкционных особенностей носят спекулятивный характер.

Показательным мнением, например, является оценка комплекса 9М729, которая была высказана Стивеном Пайфером, экспертом по контролю над ядерными вооружениями в Институте Брукингса в Вашингтоне.

«Что касается дальности полета 9М729, то я сомневаюсь, что россияне пошли бы на нарушение договора, чтобы создать ракету с дальностью чуть больше 500 километров, – говорит Пайфер. – В прошлом я предполагал, что у нее дальность около 2000 километров, но это лишь догадка», – так эксперт прокомментировал в интервью DW предполагаемые возможности ракеты.

В качестве прототипа 9М729 при таком подходе к оценке ее боевых возможностей рассматривается предшественник нынешней ракеты «Калибр», комплекс РК-55 «Рельеф», оснащавшийся во времена СССР крылатыми ракетами большой дальности КС-122. КС-122 изначально разрабатывалась для морского комплекса С-10 «Гранат», в силу чего, например, ее диаметр (как и диаметр созданного на ее основе современного «Калибра») составляет 533 мм и делает ракеты пригодными для запуска из торпедного аппарата подводных лодок или надводных кораблей.

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В СССР была выпущена только первая установочная партия комплексов РК-55 «Рельеф» с ракетами КС-122, которая и была уничтожена по требованиям ДРСМД в конце 1988 года. Уничтожение ракет КС-122 производилось под контролем американской стороны, в силу чего теперь в качестве иллюстрации возможного внешнего вида 9М729 часто используют старые фотографии ракеты КС-122. Хотя внешний вид 9М729, скорее всего, уже сильно отличается от советского прототипа.

Лишний «метр с кепкой»

Основное отличие современных крылатых ракет семейства «Калибр» (на основе которого, скорее всего, и была создана ракета 9М729) – это сверхзвуковой финишный ускоритель для гарантированного преодоления любых систем ПВО возможного противника. Ракета за счет такого усовершенствования стала почти на два метра длиннее и на 500 кг тяжелее (по известным характеристикам экспортного варианта «Калибра» 3М-54Э). Кроме того, она получила характерную «хищную» форму сверхзвуковой головной части. Это дает возможность головной части при подходе к цели набрать сверхзвуковую скорость в 2,5М (в два с половиной раза выше скорости звука). Для сравнения, американские «Томагавки» подлетают к цели все на тех же 0,5–0,75М, что делает их легкими мишенями для перехвата средствами ПВО.

Сверхзвуковая энергетика конечного участка полета новых «Калибров» находит отражение в их длине: для 3М-54Э она составляет 8220 мм, а для дозвукового варианта 3М-14Э – лишь 6200 мм. При этом первую, сверхзвуковую, ракету можно запустить на дальность лишь в 220 км, а вот вторая спокойно летит целых 300 км.

Таким образом, даже исходя из такого простого анализа можно легко дезавуировать расхожие утверждения: «9М729 имеет длину в восемь метров, а значит – летит на 2500 километров». «Лишние» метры вполне могут относиться ко второй сверхзвуковой ступени крылатых ракет семейства «Калибр», а отнюдь не к дополнительному объему топливного бака, за счет которого «старушка» КС-122 подпадала под запрет ДРСМД, имея дальность в 2500 км.

Таким образом, совокупность данных о 9М729 пока что отнюдь не убеждает в том, что эта ракета нарушает положения ДРСМД.

Так чего же добиваются США?

Фактически на прошедшем брифинге в Госдепе США было четко проговорена причина, по которой Россия не останавливает разработку более совершенных крылатых ракет, включая и ракеты большой дальности. Было указано, что США в ответ на возможное изменение боевого радиуса ракеты 9М729, который предполагается ими нарушающим положения ДРСМД, готовы изменить свои комплексы ПРО Aegis Ashore в Европе таким образом, чтобы те не смогли осуществлять боевой пуск ракет «Томагавк».

Этим заявлением, что интересно, США фактически встали на позицию России, которая вот уже несколько лет пыталась включить систему американского ЕвроПРО в пределы Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Все дело в том, что у США, как и у России, есть унифицированный вертикальный пусковой контейнер (называющийся Mk.41), в котором ракеты-перехватчики ПРО просто и быстро (в срок до суток) могут быть заменены на крылатые ракеты «Томагавк». А таковые ракеты, причем с дальностью до 2400 км (пусть и формально морского базирования), у США имеются в наличии. Причем в количестве, измеряющемся тысячами единиц.

Насколько США готовы допустить российских инспекторов на объекты ЕвроПРО в рамках политики взаимной открытости – вопрос неоднозначный. Особенно на фоне резко ухудшившихся взаимоотношений между Россией и США и их союзниками.

С другой стороны, Томпсон ушла от прямого ответа на вопрос, приступают ли США к разработке новых крылатых ракет наземного базирования, уже не де-факто, но де-юре нарушающих параметры ДРСМД. По ее словам, «юридическое последствие» возможной приостановки выполнения ДРСМД будет означать, что Вашингтон «больше не обязан выполнять положения договора». Такой вариант развития событий, скорее всего, еще в большей степени устраивает США, так как позволяет, одновременно с управляемой конфронтацией с Россией и возвратом к политике «прямой мгновенной атаки» из Европы, оказать давление на Китай.

Все дело в том, что Китай сегодня никак не связан положениями ДРСМД – ведь он его просто не подписывал. Как следствие, в китайском арсенале буднично нарисовалась крылатая ракета наземного базирования DF-10 (Dongfeng-10) с дальностью в 2200 км. Официальные китайские СМИ утверждают, что одной ядерной боеголовкой ракета DF-10 может легко потопить американский авианосец. Ну а дальность этой ракеты вполне позволяет Китаю контролировать все спорные моря и архипелаги вдоль его побережья.

При этом у США есть свои «непотопляемые авианосцы» возле китайских берегов – это Япония, Южная Корея и Тайвань. Однако пока что размещению крылатых или баллистических ракет наземного базирования там мешает именно ДРСМД с неуступчивой Россией, которая рассматривает этот договор как один из краеугольных камней общей системы безопасности.

Так, может быть, именно в этом главная причина обвинений в адрес 9М729? Как говорится, было бы желание разорвать договор – а ракета всегда найдется...