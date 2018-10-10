Взгляд
4 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 16:29  |  vz.ru
Разделы

Катар провоцирует новый обвал цен на нефть

Впервые страна Персидского залива покидает ОПЕКФото: Ramzi Boudina/Reuters
ОПЕК впервые покидает страна Персидского залива – Катар. Новость о выходе одного из старейших членов организации, да еще за три дня до важнейшей встречи членов ОПЕК в Вене, породила опасения относительно полного распада нефтяного союза. Устоит ли нефтяной картель – и спасет ли он цены на черное золото от нового падения? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему «двадцатка» для России гораздо важней «восьмерки»

Лидеры крупнейших мировых держав первый раз собрались в АргентинеФото: Zuma/ТАСС
13-й саммит «большой двадцатки», прошедший в Буэнос-Айресе, многие называют неудачным – как из-за хода многосторонней дискуссии, так и из-за отмененной встречи Трампа с Путиным. Однако значение «большой двадцатки» не зависит от субъективных оценок – она является объективным портретом современного миропорядка. Подробности...
Перейти а раздел…

Что кроется за скандалом вокруг «интернет-борделя для педофилов»

Можно добавить в корзину, расплатиться криптовалютой и заказать доставку на домФото: скриншот сайта
Главной темой понедельника для русскоязычного интернета стал педофильский скандал: в Сети обнаружился плохо законспирированной магазин, сдающий детей в почасовую аренду и гарантирующий анонимность покупателям. Первой реакцией многих были ужас и возмущение. Однако этот «интернет-бордель» не совсем то, чем он хочет казаться. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем США предъявили России ультиматум по ДРСМД

Фото: Снимок с видео/
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
«Российское реальное или мнимое нарушение ДРСМД – это лишь повод для выхода из договора, который используют Штаты. Трамп чётко сказал, что главная причина – это не Россия, а Китай», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-международник Фёдор Лукьянов, комментируя стартующий в Брюсселе саммит НАТО, где планируется обсуждение возможного выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.  Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Претенденты на роль «гуру» распугали участников либеральной секты

Антон Крылов, журналист
Брилёв не совершил ничего ужасного ни с какой точки зрения. Хотите быть моральными авторитетами – так и ведите себя соответствующе. Но, похоже, что однажды примеренная шапочка «морального авторитета» прирастает к голове навсегда. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Куда ведет дорога трансгендерной «терапии»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда детей объявляют «трансгендерами» и, переходя к прямому физическому вреду, пичкают веществами, наносящими тяжкий ущерб здоровью, чтобы подвергнуть калечащей операции, - это явление жуткое, но нельзя сказать, что неожиданное. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Как России подороже продать Льва Троцкого

Максим Ваганов, публицист
Не нужно пытаться переубедить несколько миллиардов человек, что Сталин был не такой жестокий, как они думают. Достаточно того, что им нравятся Ленин, Троцкий и Герцен. С этим и нужно работать. Это и принесет прибыль. Подробности...
Обсуждение: 63 комментария
    Перейти а раздел…

    Чем обернулось военное положение на Украине

    Обсуждение: 5 комментариев

    Самые секретные подлодки России

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

    Обсуждение: 19 комментариев
      Перейти а раздел…

      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
      Подробности...

      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией
      Подробности...

      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:В Кремле сказали, кто начал беседу Путина и Трампа в Аргентине
          Власти Франции пошли на уступки погромщикамВ центре Москвы ребенку сломали позвоночникРазбился Су-25 ВВС Армении, оба пилота погиблиОпрос «Радио Свобода» о военных фильмах возмутил пользователей соцсетей
          На Украине признали возобновление судоходства в Керченском проливеМинздрав разрешил россиянам не ограничивать себя за новогодним столомЗачем армии понадобился военно-полевой банкомат?Лукашенко сообщил о поставках тракторов в США
          Названа предварительная причина смерти футболиста «Локомотива»Шарий сравнил глупых французов и смиренных украинцевПосольство США в Киеве предупредило соотечественников об опасностиНижегородские коллекторы обещали убить внуков за долги бабушки

          «в лучших традициях»


          Госдеп объяснил, какой миропорядок желает построить Трамп

          физическим лицам


          ЦБ решил ограничить работу обменников валюты

          президент Украины


          Появилось видео нового выступления пьяного Порошенко

          Видео

          ледокольный флот


          В США признали поражение в гонке за Арктику

          особый случай


          Названа причина избиения и изнасилования дознавательницы из Уфы

          тоталитарные замашки


          Либеральные вожди вызвали у соратников омерзение

          утечка информации


          Почему провалилась операция израильского спецназа

          военные задачи


          Что делает на Украине спецподразделение «британских интернет-троллей»

          Дипломатический миф


          Дмитрий Дробницкий: Как Джордж Буш-младший перехитрил Михаила Горбачева

          Бывший СССР


          Геворг Мирзаян: Выборы в Грузии выиграла Москва

          «переименовать КПРФ»


          Максим Ваганов: Ленин и Плеханов – да, Сталин и Берия – нет

          на ваш взгляд


          Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?

          Зачем США предъявили России ультиматум по ДРСМД

             4 декабря 2018, 14:58
          Фото: Снимок с видео/
          Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
          Текст: Алексей Нечаев

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          «Российское реальное или мнимое нарушение ДРСМД – это лишь повод для выхода из договора, который используют Штаты. Трамп чётко сказал, что главная причина – это не Россия, а Китай», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-международник Фёдор Лукьянов, комментируя стартующий в Брюсселе саммит НАТО, где планируется обсуждение возможного выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

          Россия готовится к вероятному выходу США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в понедельник заявил министр обороны Сергей Шойгу. «В Сочи рассматривались меры по повышению боевых возможностей войск и сил в условиях нарастания гонки вооружений, связанной с планами США выйти из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности», – рассказал Шойгу, имея в виду серию консультаций по вопросам оборонно-промышленного комплекса, которые были проведены президентом России Владимиром Путиным с 19 по 22 ноября в Сочи.

          Ранее в понедельник комитет верхней палаты Конгресса США по иностранным делам распространил обращение группы сенаторов-демократов к Дональду Трампу с призывом отказаться от выхода из ДРСМД.

          На этом фоне в Брюсселе начался двухдневный саммит министров иностранных дел 29 стран НАТО, где среди прочего планируется обсуждение возможного выхода США из ДРСМД, а также инцидента между Украиной и Россией в Керченском проливе. Напомним, накануне Госдеп уже призвал своих коллег по военному блоку выработать «всеобъемлющий ответ» из-за действий России в своих же территориальных водах. Кроме того, аккурат перед саммитом в Брюсселе директор нацразведки США Дэниэл Коутс заявил, что ему удалось убедить своих европейских партнёров в том, что Россия якобы на самом деле нарушает ДРСМД.

          О том, действительно ли американцам удалось убедить европейцев в нарушении договора со стороны России и стоит ли общественности ждать каких-либо позитивных подвижек в переговорном процессе между Москвой и Вашингтоном, газете ВЗГЛЯД рассказал глава Совета по внешней и оборонной политике, политолог-международник Фёдор Лукьянов.

          Федор Лукьянов (фото: Kremlin Pool/Global Look Press)
          Федор Лукьянов (фото: Kremlin Pool/Global Look Press)

          ВЗГЛЯД: Фёдор Александрович, в чём заключаются претензии Вашингтона и Брюсселя к Москве, которые они намерены обсуждать на саммите глав МИД стран НАТО?

          Фёдор Лукьянов: Если верить тому, что публиковалось накануне саммита, то США уже предъявили своим европейским союзникам данные разведки по поводу нарушений ДРСМД со стороны России. Там речь идёт об одной конкретной ракете (крылатой ракете 9М729 – прим. ВЗГЛЯД). Всё это вызвало большое беспокойство в Европе, потому что они расценивают складывающуюся ситуацию как первый шаг к тому, что США официально выйдут из договора.

          ВЗГЛЯД: Какова же реакция европейцев на это?

          Ф. Л.: Опять-таки, если верить утечкам – европейцы сочли эти данные убедительными. И по последним данным, Трамп намерен констатировать нарушение договора и отсрочить окончательное решение о выходе из ДРСМД на два месяца. Таким образом он как бы оставляет России возможность признать нарушение и уничтожить тот тип ракет, который считается несоответствующим.

          Причём всё это подается как некий реверанс в сторону выражающей озабоченность Европы, которую американцы пытаются успокоить: «Мы-то не хотим выходить из договора, и если Россия пойдёт нам навстречу – мы сохраним его».

          ВЗГЛЯД: А такое развитие событий возможно?

          Ф. Л.: Вопрос сложный. Мне очень трудно представить, как это произойдёт на практике и могут ли в эти два месяца события развиваться позитивно. Россия, естественно, всё это не признаёт и аргументирует свою позицию иначе. Вообще разговоры на эту тему идут давно, но никаких подвижек нет. Всё это напоминает некое бодание, продолжающееся полтора-два года.

          С другой стороны, может такое случиться, что фиксированный срок подтолкнёт стороны к тому, чтобы сесть за стол переговоров и обсудить проблему. Собственно, Россия к этому давно призывает: «У вас претензии, у нас претензии, давайте обсуждать». Но когда нам выдвигается фактически ультиматум (пусть и в смягчённом виде, хотя обозначение крайнего срока – это и есть ультиматум) – это затрудняет решение проблемы.  

          Москве очень трудно повести себя так, чтобы это не выглядело, будто бы мы пошли на односторонние уступки. С политической точки зрения откликнуться на этот ультиматум довольно неприятно.

          ВЗГЛЯД: Хватит ли для решения столь сложного вопроса двух месяцев?

          Ф. Л.: Чисто переговорная сторона этого дела может затянуться. Двух месяцев может не хватить. Если же сроки будут публично объявлены – это, в свою очередь, станет давлением на американскую сторону: «Вы же их объявили – давайте что-то решать».

          Но вообще это традиционная тактика Трампа, он это делал неоднократно: с Ираном по ядерной сделке, с европейцами и с Китаем по торговле и так далее. Опыт показывает, что он делает это не для того, чтобы пойти на компромисс, а для того, чтобы показать эту сделку как «мы сделали всё, что могли». Или же он ждёт реальных односторонних уступок. В случае с Ираном это не сработало, в случае с Европой – сработало, как будет в случае с Китаем – увидим.

          В совокупности мне трудно себе представить, что объявление двухмесячного лага что-то изменит. И тогда через два месяца Трамп скажет:

          «Россия нам не отвечает, не хочет раскаяться – значит, они сами виноваты в нашем выходе из ДРСМД».

          ВЗГЛЯД: Зачем же Штаты заранее ставят Россию в неудобное положение?

          Ф. Л.: Теоретически при наличии доброй воли с обеих сторон можно было бы как-то выкрутиться и использовать эту ситуацию для компромисса. Россия могла бы сказать, что она давно призывает к переговорам. Но я сомневаюсь в том, что у обеих сторон есть желание договариваться.

          К тому же, российское реальное или мнимое нарушение договора – это лишь повод для выхода из договора, который используют Штаты. Тот же Трамп чётко сказал, что главная причина – это не Россия, а Китай, так как Пекин наращивает свой военный потенциал и этот вид вооружения у Китая есть, а у Америки нет. А между тем на Азиатском театре военных действий это играет существенную роль.

          Потому Трамп настаивает на том, чтобы Пекин присоединился к ДРСМД, но поскольку присоединение Китая не представляется возможным, так как Китай категорически отказывается даже обсуждать этот вопрос, Трампу остаётся лишь найти формальную причину для выхода из договора.

          ВЗГЛЯД: Выходит, самим США сохранение договора совсем не нужно?

          Ф. Л.: У меня есть большое сомнение в том, что американская администрация хочет выйти из этого положения, сохраняя договор. Хотя вчера Трамп заявил, что он против гонки вооружений и рано или поздно Москва, Вашингтон и Пекин договорятся между собой. Но «рано или поздно» – понятие очень растяжимое. 


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............