Демократы призвали Трампа отказаться от вывода США из ДРСМД

Комитет верхней палаты Конгресса США по иностранным делам распространил обращение группы сенаторов-демократов к главе Белого дома Дональду Трампу с призывом отказаться от вывода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Сенаторы Боб Менендес, Джек Рик и Марк Уорнер призвали Белый дом обсудить с Конгрессом возможные последствия данного шага для стратегической стабильности и отношений Соединенных Штатов с европейскими и азиатскими союзниками «прежде, чем предпринимать действия по выходу или приостановке выполнения своих обязательств в рамках ДРСМД», передает ТАСС.

«Внезапное решение администрации выйти в одностороннем порядке из этого договора представляет собой геостратегический подарок России», – считают сенаторы.

По их мнению, «это позволяет России расширить производство и развертывание своей ракетной системы средней дальности [ракет с индексом] 9M729, которая будет представлять еще большую угрозу Европе».

Напомним, в конце ноября президент России Владимир Путин на встрече БРИКС во время саммита G20 предупредил о рисках начала неконтролируемой гонки вооружений из-за выхода США из ДРСМД.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, к чему может привести разрыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.