Шойгу рассказал о подготовке России к выходу США из ДРСМД

Шаги по повышению боевых возможностей войск в связи с возможным выходом США из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) обсуждались на консультациях в Сочи, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Рассматривались меры по повышению боевых возможностей войск и сил в условиях нарастания гонки вооружений, связанной с планами США выйти из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности», – цитирует РИА «Новости» выступление Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, в Сочи отмечалось, что новая программа вооружения до 2027 года позволяет сохранить необходимые темпы перевооружения армии и флота.

«Верховному главнокомандующему было доложено о ходе строительства и развития Вооруженных сил, их способности обеспечить военную безопасность государства и противостоять технологически развитому противнику», – сказал Шойгу.

Он рассказал, что обсуждалась и реализация гособоронзаказа, в том числе подведены предварительные итоги за 2018 год.

«Акцент был сделан на выполнении опытно-конструкторских работ и поставках перспективного вооружения, военной и специальной техники», – добавил он.

На итоговом совещании на базе Военного инновационного технополиса «ЭРА» в Анапе обсуждались вопросы производства и накопления ракет и боеприпасов в системе государственного материального резерва, адаптации оборонной промышленности к текущим экономическим условиям.

Шойгу отметил, что также говорили о мерах по созданию оптимальных запасов материально-технических ресурсов, организации их безопасного хранения и своевременного обновления.

«Президент осмотрел действующие площадки технополиса и отметил важность работы по внедрению передовых разработок и прорывных технологий в оборонной сфере, а также по развитию кадрового потенциала в области науки и инноваций», – сказал он.

Министр сообщил, что стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» пройдут в сентябре.

По его словам, в зимнем учебном периоде в армии планируется организовать качественную подготовку к пятым Армейским международным играм.

Напомним, серия консультаций Путина с представителями Минобороны и компаний ОПК прошла с 19 по 22 ноября.

В понедельник комитет верхней палаты Конгресса США по иностранным делам распространил обращение группы сенаторов-демократов к главе Белого дома Дональду Трампу с призывом отказаться от выхода из ДРСМД.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, к чему может привести разрыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.