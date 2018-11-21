Требования США к России по ДРСМД назвали неприемлемым ультиматумом

«Американские требования просто политически неосуществимы. Дело тут не в технике. Политические ультиматумы неприемлемы», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский. Так он прокомментировал требование США к России отказаться от ракетной системы 9М729 в обмен на соблюдение Вашингтоном условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Старший вице-президент «ПИР-Центра» генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский назвал неосуществимыми предложения Вашингтона Москве модифицировать либо отказаться от ракетной системы 9М729 в качестве условия, при котором США не станут выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Американские требования просто политически неосуществимы. Дело тут не в технике. Политические ультиматумы неприемлемы», – сказал Бужинский.

Что касается варианта, при котором США в ответ на изменение радиуса действия ракеты 9М729 изменят свои комплексы Aegis Ashore в Европе, чтобы те не смогли осуществлять боевой пуск ракеты «Томагавк», то Бужинский подчеркнул, что подобные вещи нужно обсуждать путем прямых переговоров. Напомним, Москва изначально выступала против размещения в Европе, в частности в Румынии, американских комплексов Aegis Ashore, так как они могут использоваться против России, сами американцы утверждали, что эти средства нужны для защиты европейских союзников США от возможной ракетной атаки со стороны Ирана или КНДР.

«Если бы США сказали: «Давайте сядем и договоримся, что вы едете в Румынию, мы едем к вам и проводим технические инспекции...». Это был бы совершенно другой разговор», – подчеркнул Бужинский, добавив, что сейчас от России требуют отказаться от ракеты и в ответ обещают подумать об изменении своих комплексов Aegis Ashore, «но так дела не делаются» и «все делается на взаимной основе».

Эксперт добавил, что Россия тоже может потребовать от США сначала переделать комплексы Aegis Ashore, а «потом подумать над ракетой, которая, как мы официально заявляем, договор не нарушает».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, о том, что Россия должна либо отказаться от ракетной системы 9М729, либо модифицировать ее, заявила замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасностью Андреа Томпсон. По ее словам, ракету нужно «изменить так, чтобы ее радиус действия» соответствовал всем положениям ДРСМД.

Она заявила, что США «кратко изложили России целый ряд последующих шагов». В частности, США в ответ на изменение радиуса действия 9М729 изменят свои комплексы Aegis Ashore в Европе, чтобы те не смогли осуществлять боевой пуск ракеты «Томагавк».

Напомним, газета ВЗГЛЯД рассказывала об ультиматуме США и подготовке России к вероятному выходу США из ДРСМД.