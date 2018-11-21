Вашингтон предложил России избавиться от «нарушающей» ДРСМД ракеты

Россия должна либо отказаться от ракетной системы 9М729, либо модифицировать ее, заявила замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

По словам Томпсон, ракету нужно проверяемым образом «изменить так, чтобы ее радиус действия» соответствовал всем положениям Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает ТАСС.

«Либо вы избавляетесь от системы, избавляетесь от пусковой установки, либо вносите изменения в систему», – приводит слова Томпсон ТАСС.

Она заявила, что США «кратко изложили России целый ряд последующих шагов».

В частности, обсуждался вариант, при котором США в ответ на изменение радиуса действия 9М729 изменят свои комплексы Aegis Ashore в Европе, чтобы те не смогли осуществлять боевой пуск ракеты «Томагавк».

Ведущая брифинга – руководитель пресс-службы госдепартамента Хезер Науэрт – не предоставила возможность задать вопрос ни одному из российских журналистов.

При этом Томпсон ушла от прямого ответа на вопрос, приступают ли США к разработке новых крылатых ракет наземного базирования, нарушающих параметры ДРСМД. По ее словам, «юридическое последствие» возможной приостановки выполнения ДРСМД будет означать, что Вашингтон «более не обязан выполнять положения договора».

Томпсон выразила уверенность, что Пентагон «сделает все необходимое, чтобы обеспечить безопасность и процветание» США.

Она отметила, что пока США придерживаются ДРСМД.

При этом глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Джозеф Данфорд заявлял, что ему «чрезвычайно сложно представить себе прогресс в деле продления СНВ-3, например, если основой этого является несоблюдение ДРСМД».

Напомним, газета ВЗГЛЯД рассказывала об ультиматуме США и подготовке России к вероятному выходу США из ДРСМД.