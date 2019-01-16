США дали России полгода на «выполнение договора» о РСМД

После приостановки обязательств США по договору о ракетах средней и меньшей дальности у России будет еще полгода, чтобы «выполнить договор» до полного выхода Вашингтона, заявила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон.

«У РФ будет еще шесть месяцев перед окончательным выходом США из договора», – передает ее слова РИА «Новости».

По ее словам, это будет финальный срок для России для «подтверждения выполнения соглашения».

Ранее в Госдепе объявили, что США начнут процесс выхода из договора о ракетах средней и меньшей дальности 2 февраля. Процесс займет полгода.