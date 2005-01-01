Названа дата начала процесса выхода США из ДРСМД

США начнут процесс выхода из договора о ракетах средней и меньшей дальности 2 февраля, сообщает замглавы Госдепартамента Андреа Томпсон.

Томпсон обвинила Россию в нарушении ДРСМД, добавив, что на российско-американских консультациях по ДРСМД в Женеве не было достигнуто прорыва. По словам Томпсон, процесс выхода США из договора займет полгода, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин заявлял, что США идут на демонтаж системы международных соглашений в сфере контроля над вооружениями.

Перед этим состоялись переговоры между представителями России и США по ДРСМД, при этом Вашингтон заявил о своем разочаровании ее итогами.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что представители США приехали в Женеву на переговоры по проблемам вокруг ДРСМД с уже заготовленной позицией и не услышали доводов российской стороны.