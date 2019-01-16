Лавров рассказал о заготовленной позиции США на переговорах по ДРСМД

Представители США приехали в Женеву на переговоры по проблемам вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) с заготовленной позицией и не услышали доводов российской стороны, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

«Вчера, к нашему огромному сожалению, те конструктивные предложения российской стороны, которые позволяли, заверяю вас в этом, позволяли США на экспертном уровне воочию убедиться, что из себя представляет на самом деле та самая ракета 9М729, которую они подозревают в нарушении параметров установленных договором, (были не услышаны)», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

По его мнению, США приехали на переговоры с «заготовленной позицией» – требованием под американским надзором уничтожить ракету, ее пусковые установки и все связанное с ней оборудование.



Он отметил, что вопросы российской стороны о том, почему американцы не хотят ознакомиться с конкретными параметрами этой ракеты, остались неуслышанными.

«И, безусловно, остались неуслышанными наши предложения в ответ на те действия, которые мы готовы предпринять для развеивания американских опасений, получить доступ и к информации, касающейся проблем, которые мы испытываем в отношении соблюдения американцами этого договора: все это было отметено и логика всех американских подходов, которые вчера прозвучали заключалась только в одном – вы нарушаете договор, а мы его не нарушаем, поэтому вы, Россия, обязаны сделать то, что мы от вас требуем, а мы ничего делать не должны», – сказал Лавров.

Он считает, что такая позиция направлена на слом всех договоренностей в сфере стратегической стабильности.

В то же время, отметил он, Россия по-прежнему готова работать над спасением ДРСМД. Он выразил надежду, что европейские страны также приложат усилия, чтобы «не плестись в хвосте американской позиции» и не принимать в НАТО заявления, возлагающие всю вину на Россию.

Также Лавров заметил, что у многих стран есть опасения, что американская администрация планирует свернуть договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

«Мы надеемся, что это не так... Мы делаем немало для того, чтобы снять возможные раздражители в отношении этого договора и заинтересованы в его продлении. Вопросы, которые у нас закономерно возникают в отношении действий США по выводу из засчета целого ряда стратегических наступательных вооружений и по предъявлению их в качестве неядерных, эти вопросы закономерны», – сказал он.

Лавров надеется, что в США возобладают профессионализм и ответственность перед международным сообществом.

Ранее в среду президент России Владимир Путин заявлял, что США фактически идут на демонтаж системы международных соглашений в сфере контроля над вооружениями.

Напомним, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам консультаций с США по ДРСМД сообщил, что Соединенные Штаты не намерены считаться с претензиями России по договору и идут на разрушение соглашения.