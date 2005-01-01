Россия убедилась в стремлении США «сломать» ракетный договор

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам консультаций с США по ДРСМД сообщил, что Соединенные Штаты не намерены считаться с претензиями России по договору и идут на разрушение соглашения.

«Мы считаем, что Россия строжайшим образом договор выполняет, а США усугубляют ситуацию, не желая считаться с нашими претензиями. После контакта в Женеве видим четкое стремление США идти на слом договора», – пояснил Рябков, передает ТАСС.

Представитель МИД уточнил, что требования США к России по ДРСМД не содержат конкретики.

«Позиция США застыла в своей бескомпромиссности и безапелляционности требований к России, которые не могут быть подкреплены конкретикой, не содержат элементы новизны, позволяющие рассчитывать на сближение подходов. Это обстоятельство вызывает у нас обеспокоенность», – отметил Рябков, передает РИА «Новости».

По его словам, Вашингтон стремится «сломать» договор, в этом случае ответственность целиком ляжет на американскую сторону, уверен представитель МИД.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что ракета 9М729, из-за которой Вашингтон обвиняет Москву в несоблюдении ДРСМД, на испытаниях не превысила 476 километров при допустимых 500.

Рябков добавил, что Москва предложила Вашингтону серию конкретных мер для снятия претензий к ракете 9М729.

«Но на эту транспарентность мы готовы были бы пойти только при условии встречной открытости США к снятию наших озабоченностей. Это касается использования ракет-мишеней, урегулирования проблемы ударных беспилотников и ситуации с возможным применением пусковых установок Mk-41 на суше в Европе для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет, а, возможно, и баллистических ударных средств», – подчеркнул Рябков.

Он отметил, что США оказались не готовы к разговору.

«Американская сторона стремилась сделать вид, что единственным сюжетом, подлежащим обсуждению на консультациях в Женеве является ракета 9М729. Нас такой подход не может устроить, мы готовы к диалогу на основе равноправия, взаимного уважения, без выдвижения ультимативных требований», – сказал представитель МИД.