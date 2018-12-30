Патрушев раскрыл дальность «нарушающей ДРСМД» российской ракеты

Дальность полета российской ракеты 9М729, из-за которой Вашингтон обвиняет Москву в несоблюдении ДРСМД, на испытаниях не превысила 476 километрах при допустимых 500, сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

«По мнению американцев, Россия нарушает условия Договора. Нарушения они связывают с якобы проводимыми Россией испытаниями ракеты с дальностью полета более 500 километров. Они имеют в виду нашу модернизированную ракету 9М729 с улучшенными характеристиками, дальность которой при испытаниях не превысила 476 километров, о чем американская сторона была проинформирована и могла убедиться», – пояснил Патрушев в интервью «Российской газете», передает РИА «Новости».

По его словам, ДРСМД предполагает, что каждая из сторон договора не должна иметь наземные баллистические ракеты средней дальности (от 1 тыс. до 5,5 тыс. километров) и меньшей дальности (от 500 до 1 тыс. километров).

Москва не раз подчеркивала, что Россия не нарушала обязательства по договору, но будет вынуждена принять ответные меры в случае размещения в Европе запрещенных американских ракет.