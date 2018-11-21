В Кремле ответили на требования США по ДРСМД

Россия не нарушала обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и остается привержена этому документу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Российская Федерация не нарушала, не нарушает и остается приверженной своим обязательствам по ДРСМД. Что касается технологических нюансов, то вам нужно получать информацию в ответ на заявление из Госдепа или в министерстве иностранных дел РФ, или в министерстве обороны», – сказал он, передает ТАСС.

Так Песков прокомментировал заявления представителя Госдепа США о том, что Вашингтон предлагает Москве либо отказаться от ракетной системы 9М729, либо модифицировать ее.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об ультиматуме США и подготовке России к вероятному выходу США из ДРСМД.