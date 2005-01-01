Путин отказался закрывать глаза на развертывание американских ракет

Россия не собирается закрывать глаза на развертывание США ракет, заявил глава российского государства Владимир Путин.

В ответ на развертывание ракет, «которые представляют прямую угрозу» для России, будут «приниматься эффективные меры», хотя Россия «не заинтересована в новой гонке вооружений», поскольку является «ответственной и здравомыслящей страной», сказал Путин в интервью сербским изданиям «Политика» и «Вечерние новости».

Россия готова к серьезному диалогу с США по всей стратегической повестке, пусть даже Вашингтон и намерен выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил Путин, сообщив, что Москва в декабре «направила американцам ряд конкретных предложений», передает РИА «Новости».

По мнению президента России, «США фактически ведут линию на демонтаж системы международных соглашений в сфере контроля над вооружениями, которые связывают им руки в наращивании военного потенциала».

Путин призвал Запад «отказаться от методов шантажа, угроз и провокаций, уважать международное право» и ориентироваться на Устав ООН. Он подчеркнул, что Москва выступает за оздоровление международной обстановки, которая остается напряженной и непредсказуемой. Президент России указал, что подобное «положение сложилось из-за непрекращающихся односторонних, в том числе силовых действий США и ряда других западных государств».