Россия «разочаровала» США на встрече по ракетному договору

Соединенные Штаты разочарованы встречей с представителями России в Женеве по обсуждению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

«Встреча была разочаровывающей, потому что ясно, что Россия продолжает нарушать Договор и не была готова объяснить, как она планирует вернуться к его полному и проверяемому выполнению», – передает заявление Томпсон РИА «Новости».

По ее словам, США сделало «четкое послание» о том, что Россия «должна уничтожить ракетную систему», якобы противоречащую договору.

В среду, пообещала Томпсон, делегация США расскажет об итогах дискуссии своим союзникам и партнерам по НАТО.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва заинтересована в консультациях по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) «отнюдь не больше, чем США».

В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не нарушала обязательства по договору, но будет вынуждена принять ответные меры в случае размещения в Европе запрещенных американских ракет.