Россия проявила добрую волю в ответ на ультиматум США по ДРСМД

Москва заинтересована в консультациях по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) «отнюдь не больше, чем США», заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Переговоры пройдут во вторник в Женеве. Рябков сообщил, что американскую сторону на встрече будет представлять замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. Это будет их «первая личная очная встреча», передает ТАСС.

Рябков подчеркнул, что Россия «демонстрирует значительную добрую волю», хотя США «пытались и продолжают выставлять всякого рода ультиматумы, предварительные условия, требования».

Замглавы МИД России отметил, что «это не тот жанр, стиль, подход, в котором можно искать решение сложных проблем». Москве же «доброй воли не занимать».

При этом он признал, что Вашингтон «ужесточил тональность по ДРСМД», российской стороне «это представляется не очень благоприятным сигналом».