Госдеп анонсировал разработку запрещенных ДРСМД ракет

США в связи с выходом из договора о ракетах средней и меньшей дальности могут начать разработку систем, запрещенных договором, заявила замгоссекретаря Андреа Томпсон.

«Приостановка означает, что мы приостанавливаем наши обязательства в рамках договора. Это означает, что мы можем вести исследования и разработку систем, которые ранее не были разрешены договором», – передает ее слова РИА «Новости».

Ранее США заявили, что 2 февраля начнут процесс выхода из ДРСМД. Вашингтон заявил, что дает России полгода для «подтверждения выполнения договора».