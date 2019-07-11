Россия начала реализацию ответных мер на планы США после выхода из ДРСМД

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11 июля, четверг  |  Последнее обновление — 11:47  |  vz.ru
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Победа над инфляцией подарила российской экономике новую проблему

Цены на продукты по-прежнему растут - но на многое другое снижаютсяФото: Александр Кондратюк/РИА Новости
По результатам июня цены в России за целый месяц почти не повысились. Это рекордный показатель за всю современную историю страны, с 1991 года – по крайней мере, если верить Росстату. Почему же граждане все равно чувствуют рост цен по своему кошельку? И почему борьба с инфляцией в России в итоге, как оказалось, в какой-то мере вредит экономике в целом? Подробности...
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Россия накажет Грузию без санкций

Отношение к грузинским товарам у российского потребителя изменитсяФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Владимир Путин не считает необходимым для России вводить новые санкции против Грузии. Теперь правительство не будет накладывать предложенные Госдумой ограничения – на денежные переводы, на поставки напитков и вин. Но отношение российского общества к Грузии все равно изменится – и последствия этого куда важнее как для двусторонних отношений, так и для нашего понимания самих себя. Подробности...
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Врачи требуют изменить систему наказания за гибель их пациентов

Ошибки допускает порою даже самый добросовестный врачФото: Александр Кондратюк/РИА Новости
«Бывает и так, что пациентов путают и оперируют не того», – заявил газете ВЗГЛЯД врач-невролог, к.м.н. Павел Бранд. Он прокомментировал последние громкие уголовные дела против врачей и рассказал о разнице между халатностью и медицинской ошибкой. Подробности...
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Москву и Киев может объединить газовая труба

В Москве предложили забыть «абсурдную и дурацкую» ситуацию с высокими ценами на газ для украинцевФото: Gleb Garanich/Reuters
В среду Дмитрий Медведев заявил, что есть два решения проблемы транзита газа через Украину. Один из них – это создание консорциума для управления украинской газотранспортной системой, в который вошли бы Украина, Россия и ЕС. И хотя для Москвы это сейчас невыгодно, эксперты полагают, что и Киев не отдаст России часть трубы. Впрочем, ситуацию могут изменить парламентские выборы. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Этническая преступность и национальный суицид

Дмитрий Юрьев, политолог
Утверждение, что у преступления нет национальности и религии – ложь. Этническая преступность существует. Более того, она может достигать эпических масштабов. И часто ее жертвой оказывается тот же народ, из которого она вышла. Подробности...
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Вокруг России создается русофобско-варварский пояс

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Конечно, мы бы предпочли добрые и спокойные взаимоотношения с нашими «бывшими». Но раз уж не удалось развестись по-доброму, то пусть у них все будет плохо. Не благодаря нам, а благодаря им самим. Это в наших интересах. Подробности...
Обсуждение: 72 комментария

Бытовое насилие победят только экономические права женщин

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Почему-то многие связывают борьбу с так называемым бытовым насилием с наличием какого-то «сверхзакона», который моментально отучит российских алкоголиков, наркоманов, шизофреников и просто охреневших «мачо» бить своих жен. Подробности...
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          • Да, улучшилось

          • Нет, такое поведение типично для жителей Грузии

          • Нет, из этого инцидента нельзя делать выводов обо всем грузинском обществе

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          • Да, полностью запретить

          • Нет, но ограничить их использование на уроках

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            Россия начала реализацию ответных мер на планы США после выхода из ДРСМД

            11 июля 2019, 11:42

            Текст: Ольга Никитина

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            Москва уже реализует ответные меры в связи с планами Соединенных Штатов развернуть наземные ракеты средней и меньшей дальности, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, выступая в Госдуме.

            Рябков подчеркнул, что Россия сделала все возможное для сохранения ДРСМД, однако инициативы Москвы были отвергнуты.

            «Теперь начинаем готовиться к потенциальному развертыванию американских наземных ракет средней и меньшей дальности. Принятые решения о симметричных мерах реализуются», – приводит его слова РИА «Новости».

            Россия, подчеркнул Рябков, не заинтересована в ракетных кризисах, а потому не станет размещать наземные РСМД, пока в соответствующих регионах не появятся американские ракеты аналогичного класса. «Считаем это крайне важной мерой по обеспечению предсказуемости и стабилизации ситуации», – добавил замминистра.

            Рябков также заявил, что Москва не приемлет претензии США к России по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он подчеркнул, что утверждения американской стороны беспочвенны, а выход США из договора под предлогом отказа России уничтожить якобы не соответствующую договору ракету 9M729 абсолютно неприемлем. Замглавы МИД напомнил также, что обвинения американской стороны звучат безапелляционно, однако в подтверждение своих претензий они не представили ни единого доказательства.

            «Американцы долгие годы уклонялись от предметного разбора всех накопившихся в рамках ДРСМД проблем», – сказал он.

            Он призвал США к прямому диалогу между военными экспертами по теме стратегической стабильности, чтобы стороны лучше понимали намерения друг друга.

            Напомним, Вашингтон обвиняет Москву в якобы нарушении Договора РСМД из-за наличия ракет 9М729, которые, по мнению американской стороны, не соответствуют соглашению. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что если Россия избавится от ракет 9М729, то это сможет спасти ДРСМД.

            Минобороны России 23 января показало иностранным военным атташе новую крылатую ракету 9М729. Презентацию проигнорировали атташе Соединенных Штатов и их партнеров по НАТО, которые обвиняют Москву в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Представители российских Минобороны и МИД констатировали: США развернули кампанию по обвинению России в нарушении договора, не предоставив никаких подтвержденных данных, однако, несмотря на решение США выйти из него, соглашение остается обязательным для обеих сторон

            В январе 2019 года Минобороны России раскрыло характеристики ракеты 9М729. Москва подчеркивала, что ракета не нарушает положения Договора, а потому нет необходимости в ее уничтожении.

            3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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