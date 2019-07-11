Россия начала реализацию ответных мер на планы США после выхода из ДРСМД

Москва уже реализует ответные меры в связи с планами Соединенных Штатов развернуть наземные ракеты средней и меньшей дальности, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, выступая в Госдуме.

Рябков подчеркнул, что Россия сделала все возможное для сохранения ДРСМД, однако инициативы Москвы были отвергнуты.

«Теперь начинаем готовиться к потенциальному развертыванию американских наземных ракет средней и меньшей дальности. Принятые решения о симметричных мерах реализуются», – приводит его слова РИА «Новости».

Россия, подчеркнул Рябков, не заинтересована в ракетных кризисах, а потому не станет размещать наземные РСМД, пока в соответствующих регионах не появятся американские ракеты аналогичного класса. «Считаем это крайне важной мерой по обеспечению предсказуемости и стабилизации ситуации», – добавил замминистра.

Рябков также заявил, что Москва не приемлет претензии США к России по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он подчеркнул, что утверждения американской стороны беспочвенны, а выход США из договора под предлогом отказа России уничтожить якобы не соответствующую договору ракету 9M729 абсолютно неприемлем. Замглавы МИД напомнил также, что обвинения американской стороны звучат безапелляционно, однако в подтверждение своих претензий они не представили ни единого доказательства.

«Американцы долгие годы уклонялись от предметного разбора всех накопившихся в рамках ДРСМД проблем», – сказал он.

Он призвал США к прямому диалогу между военными экспертами по теме стратегической стабильности, чтобы стороны лучше понимали намерения друг друга.

Напомним, Вашингтон обвиняет Москву в якобы нарушении Договора РСМД из-за наличия ракет 9М729, которые, по мнению американской стороны, не соответствуют соглашению. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что если Россия избавится от ракет 9М729, то это сможет спасти ДРСМД.

В январе 2019 года Минобороны России раскрыло характеристики ракеты 9М729. Москва подчеркивала, что ракета не нарушает положения Договора, а потому нет необходимости в ее уничтожении.

3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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