Путин подписал закон о приостановке ДРСМД

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации. В документе отмечается, что решение о возобновлении действия соглашения будет принимать президент.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, Совфед одобрил внесенный президентом Владимиром Путиным закон о приостановлении ДРСМД. МИД заявил, что Москва готова к любым шагам НАТО в связи с приостановкой действия договора.