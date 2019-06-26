Россия приготовилась к любым шагам НАТО в связи с приостановкой ДРСМД

Москва готова к любым шагам Североатлантического альянса в связи с приостановкой действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Будем изучать то, что в ближайшие месяцы страны-участницы Североатлантического альянса сформулируют на эту тему, мы готовы к любым вариантам», – сказал Рябков, передает РИА «Новости».

При этом он уточнил, что ответственность за возможное осложнение военно-политической ситуации в евроатлантике будет лежать на США и их союзниках по НАТО.

Рябков напомнил, что сначала НАТО безосновательно обвиняла Москву в нарушении этого договора, а затем «по команде из Вашингтона» альянс «поддержал установку на использование этого в качестве предлога для расширения военного присутствия с перспективой его дальнейшего наращивания в регионах, непосредственно примыкающих к России».

«Попытки изобразить происходящее как военно-политический ответ на действия России носят характер пропагандистской акции с большим элементом преднамеренной дезинформации международного и общественного мнения», – добавил замглавы МИД.

Он подчеркнул, что Москва будет предпринимать меры военного характера в ответ на действия НАТО. «Когда эти угрозы начнут воплощаться в материальных шагах, нам, видимо, придется предпринимать компенсационные военные меры», – сказал Рябков.

Рябков отметил, что страны НАТО «в последние годы взяли на вооружение идеологию двойного подхода к отношениям с Россией – сдерживанию в сочетании с диалогом по вопросам, где у натовских стран есть интерес к поддержанию такого диалога с РФ».

«Хочу сказать, что, не декларируя это в таких терминах, мы проводим аналогичную линию. Мы будем сдерживать агрессивные намерения НАТО. Будем калибровать и очень селективно подходить к тематике диалога с альянсом», – подчеркнул замглавы МИД.

Во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО придется ответить «мерами», если Россия не вернется к выполнению ДРСМД. В ответ глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов заявил, что Москва примет ответные меры на угрозы ее безопасности со стороны НАТО.

30 мая президент Владимир Путин внес в Госдуму проект о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. 18 июня депутаты Государственной думы проголосовали за приостановление действия ДРСМД.

Напомним, в феврале США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД. 4 марта Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.