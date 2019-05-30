Путин предложил Госдуме приостановить ДРСМД

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Из текста законопроекта следует, что президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора. В документе также отмечается, что закон о приостановлении Россией выполнения ДРСМД в случае его принятия вступит в силу со дня опубликования.

Володин отметил, что в течение часа Совет Госдумы рассмотрит законопроект и определит сроки его рассмотрения, передает РИА «Новости».

Договор был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года.

Ранее в четверг Путин подписал распоряжение о назначении замглавы МИДа Сергея Рябкова представителем президента при рассмотрении палатами Федерального собрания вопроса приостановки членства России в ДРСМД.

Напомним, в феврале США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД. 4 марта Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД. В мае российский лидер призвал развивать вооруженные силы с учетом выхода США из ДРСМД.

При этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не будет создавать и размещать ракеты средней и меньшей дальности в тех регионах, где не появятся аналогичные системы США.

Министр обороны Сергей Шойгу назвал выход США из ДРСМД первым шагом к гонке вооружений.

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