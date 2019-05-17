Лавров рассказал об ответе России на выход США из ДРСМД

Россия не будет создавать и размещать ракеты средней и меньшей дальности в тех регионах, где не появятся аналогичные системы Соединенных Штатов, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров напомнил, что президент Владимир Путин очень четко обозначил позицию России по Договору о ракетах средней и меньшей дальности. «Мы будем действовать зеркально», – приводит его слова РИА «Новости».

США приостановили участие в договоре и объявили о выходе из него, на что потребуется шесть месяцев. «2 августа этого года уже юридически США будут не приостановившими выполнение своих обязательств по этому договору, а неучастниками, из-за чего он прекратит свое существование», – продолжил Лавров.

«Президент [Владимир Путин] также сказал, что мы будем заниматься этими разработками, если США поступят таким образом, а они таким образом поступают. Но мы не будем создавать и размещать ракеты средней и меньшей дальности в тех регионах, где не появятся аналогичные системы американского производства», – сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что никто в Европе не хочет, что история, которая привела к подписанию соответствующего договора, повторилась. «Мы, подчеркну еще раз, готовы не размещать ничего из этой категории вооружений в тех регионах, где не появятся системы американского производства», – добавил российский министр.

Кроме того, Лавров отметил, что Вашингтон, обучая военнослужащих неядерных государств Европы методам обращения с ядерным оружием, грубо нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Министр добавил, что на территории пяти неядерных государств Европы размещено американское ядерное оружие, передает ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что решение США о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности нужно учитывать при развитии Вооруженных сил России.

В апреле министр обороны Сергей Шойгу заявил, что решение Вашингтона выйти из ДРСМД стало первым шагом к возвращению к гонке наступательных вооружений.

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