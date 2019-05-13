Путин призвал развивать Вооруженные силы с учетом выхода США из ДРСМД

Решение США о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности нужно учитывать при развитии Вооруженных сил России, заявил президент Владимир Путин.

Он также отметил, что уровень оснащения современной техникой в стратегических войсках достиг 82%, передает РИА «Новости».

В апреле министр обороны Сергей Шойгу заявил, что решение Вашингтона выйти из ДРСМД стало первым шагом к возвращению к гонке наступательных вооружений.

В феврале 2019 года США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД. 4 марта Путин также подписал указ о приостановлении Россией выполнения договора.

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