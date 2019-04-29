Шойгу назвал выход США из ДРСМД первым шагом к гонке вооружений

Решение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стало первым шагом к возвращению к гонке наступательных вооружений, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании глав военных ведомств стран ШОС в Бишкеке.

«Идет возврат к гонке наступательных вооружений, первым шагом на пути к которой стало решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», – сказал Шойгу, передает РИА «Новости».

По словам министра, в современном мире все чаще делается ставка на силовое разрешение противоречий, поскольку «наши западные коллеги не могут смириться с тем, что эпоха однополярности безвозвратно уходит, и пытаются сдержать этот естественный процесс».

«Наносятся удары по системе ООН, происходит манипулирование международным правом… Выхолащиваются и разрушаются основополагающие международные механизмы в сфере нераспространения, в числе которых Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе», – констатировал Шойгу.

Еще одним проявлением этого процесса он назвал внесение разлада в работу Организации по запрещению химического оружия.

Напомним, в феврале 2019 года США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД 1 февраля 2019 года. 4 марта президент России Владимир Путин также подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

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